https://ria.ru/20221227/ukraina-1841596260.html
Берлускони считает, что в урегулировании на Украине может быть "просвет"
Берлускони считает, что в урегулировании на Украине может быть "просвет" - РИА Новости, 27.12.2022
Берлускони считает, что в урегулировании на Украине может быть "просвет"
Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони считает, что в урегулировании на Украине, "возможно, какой-то просвет существует", над... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:35
2022-12-27T11:35
2022-12-27T11:35
специальная военная операция на украине
в мире
сильвио берлускони
украина
вперед, италия
италия
ситуация в днр и лнр
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РИМ, 27 дек – РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони считает, что в урегулировании на Украине, "возможно, какой-то просвет существует", над которым нужно работать. "Защита интересов Украины и работа на достижение мира не являются несовместимыми путями. Более того, я считаю, что каждый здравомыслящий человек должен делать и то, и другое. Я убежден, что администрация США прекрасно это понимает. Возможно, какой-то просвет существует. Давайте работать над этим", - заявил он в интервью газете la Repubblica. На минувшей неделе Берлускони в интервью Corriere della Sera выразил серьезную озабоченность в связи с развитием событий на Украине и подчеркнул безотлагательную необходимость мира, дав понять, что "работает" над поисками выхода из сложившейся ситуации. Ранее лидер входящей в правящую коалицию партии неоднократно высказывался за активизацию дипломатических усилий в целях урегулирования украинского кризиса. Он также заявлял о том, что мирные переговоры могли бы начаться с большей вероятностью, если бы Киев понял, что более не может рассчитывать на поставки оружия со стороны Запада.
https://ria.ru/20221118/ukraina-1832443052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Берлускони считает, что в урегулировании на Украине может быть "просвет"
Берлускони призвал работать над урегулированием на Украине при существовании "просвета"