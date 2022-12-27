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Берлускони считает, что в урегулировании на Украине может быть "просвет" - РИА Новости, 27.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/ukraina-1841596260.html
Берлускони считает, что в урегулировании на Украине может быть "просвет"
Берлускони считает, что в урегулировании на Украине может быть "просвет" - РИА Новости, 27.12.2022
Берлускони считает, что в урегулировании на Украине может быть "просвет"
Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони считает, что в урегулировании на Украине, "возможно, какой-то просвет существует", над... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:35
2022-12-27T11:35
специальная военная операция на украине
в мире
сильвио берлускони
украина
вперед, италия
италия
ситуация в днр и лнр
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РИМ, 27 дек – РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони считает, что в урегулировании на Украине, "возможно, какой-то просвет существует", над которым нужно работать. "Защита интересов Украины и работа на достижение мира не являются несовместимыми путями. Более того, я считаю, что каждый здравомыслящий человек должен делать и то, и другое. Я убежден, что администрация США прекрасно это понимает. Возможно, какой-то просвет существует. Давайте работать над этим", - заявил он в интервью газете la Repubblica. На минувшей неделе Берлускони в интервью Corriere della Sera выразил серьезную озабоченность в связи с развитием событий на Украине и подчеркнул безотлагательную необходимость мира, дав понять, что "работает" над поисками выхода из сложившейся ситуации. Ранее лидер входящей в правящую коалицию партии неоднократно высказывался за активизацию дипломатических усилий в целях урегулирования украинского кризиса. Он также заявлял о том, что мирные переговоры могли бы начаться с большей вероятностью, если бы Киев понял, что более не может рассчитывать на поставки оружия со стороны Запада.
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в мире, сильвио берлускони, украина, вперед, италия, италия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сильвио Берлускони, Украина, Вперед, Италия, Италия, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:35 27.12.2022
 
Берлускони считает, что в урегулировании на Украине может быть "просвет"

Берлускони призвал работать над урегулированием на Украине при существовании "просвета"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сильвио Берлускони. Архивное фото
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РИМ, 27 дек – РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони считает, что в урегулировании на Украине, "возможно, какой-то просвет существует", над которым нужно работать.
"Защита интересов Украины и работа на достижение мира не являются несовместимыми путями. Более того, я считаю, что каждый здравомыслящий человек должен делать и то, и другое. Я убежден, что администрация США прекрасно это понимает. Возможно, какой-то просвет существует. Давайте работать над этим", - заявил он в интервью газете la Repubblica.
На минувшей неделе Берлускони в интервью Corriere della Sera выразил серьезную озабоченность в связи с развитием событий на Украине и подчеркнул безотлагательную необходимость мира, дав понять, что "работает" над поисками выхода из сложившейся ситуации.
Ранее лидер входящей в правящую коалицию партии неоднократно высказывался за активизацию дипломатических усилий в целях урегулирования украинского кризиса. Он также заявлял о том, что мирные переговоры могли бы начаться с большей вероятностью, если бы Киев понял, что более не может рассчитывать на поставки оружия со стороны Запада.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 12:48Специальная военная операция на Украине
В Кремле прокомментировали желание Берлускони посредничать по Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСильвио БерлускониУкраинаВперед, ИталияИталияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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