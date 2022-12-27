https://ria.ru/20221227/ukraina-1841596260.html

Берлускони считает, что в урегулировании на Украине может быть "просвет"

Берлускони считает, что в урегулировании на Украине может быть "просвет" - РИА Новости, 27.12.2022

Берлускони считает, что в урегулировании на Украине может быть "просвет"

Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони считает, что в урегулировании на Украине, "возможно, какой-то просвет существует", над... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:35

2022-12-27T11:35

2022-12-27T11:35

специальная военная операция на украине

в мире

сильвио берлускони

украина

вперед, италия

италия

ситуация в днр и лнр

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РИМ, 27 дек – РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони считает, что в урегулировании на Украине, "возможно, какой-то просвет существует", над которым нужно работать. "Защита интересов Украины и работа на достижение мира не являются несовместимыми путями. Более того, я считаю, что каждый здравомыслящий человек должен делать и то, и другое. Я убежден, что администрация США прекрасно это понимает. Возможно, какой-то просвет существует. Давайте работать над этим", - заявил он в интервью газете la Repubblica. На минувшей неделе Берлускони в интервью Corriere della Sera выразил серьезную озабоченность в связи с развитием событий на Украине и подчеркнул безотлагательную необходимость мира, дав понять, что "работает" над поисками выхода из сложившейся ситуации. Ранее лидер входящей в правящую коалицию партии неоднократно высказывался за активизацию дипломатических усилий в целях урегулирования украинского кризиса. Он также заявлял о том, что мирные переговоры могли бы начаться с большей вероятностью, если бы Киев понял, что более не может рассчитывать на поставки оружия со стороны Запада.

https://ria.ru/20221118/ukraina-1832443052.html

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Кирилл Волков

в мире, сильвио берлускони, украина, вперед, италия, италия, ситуация в днр и лнр