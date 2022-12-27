Рейтинг@Mail.ru
Британцы поняли, почему Украина хочет провести "саммит мира" - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/ukraina-1841560402.html
Британцы поняли, почему Украина хочет провести "саммит мира"
Британцы поняли, почему Украина хочет провести "саммит мира" - РИА Новости, 27.12.2022
Британцы поняли, почему Украина хочет провести "саммит мира"
Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев хочет провести в следующем году "саммит... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T09:43
2022-12-27T13:21
в мире
владимир зеленский
дмитрий кулеба
киев
украина
сша
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155863/09/1558630973_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_ffc9d2e24bd4e71e1c99e4ec5d958cca.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев хочет провести в следующем году "саммит мира".Пользователи портала предположили, что этому решению поспособствовала поездка президента страны Владимира Зеленского в США на прошлой неделе, где ему сообщили не самые приятные новости."Зеленский явно понял, что американский банк больше не будет ему доступен после того, как республиканцы станут управлять конгрессом", — прокомментировала участница обсуждения с ником Kellyrocks."Угадайте, кто только что вернулся из Штатов и получил указание или предупреждение, что денег больше не будет", — сыронизировал Getting Fedup."Как странно. Зеленский постоянно твердил, что мирных переговоров никогда не будет, а теперь он внезапно стал к ним открыт. Интересно, что заставило его передумать", — поинтересовался Strange_Days.Днем ранее украинские власти предложили провести в феврале "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. При этом в Киеве уточнили, что Россию стоило бы приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данное предложение, отметил, что Москва никогда не следовала чужим условиям.Зеленский 21 декабря побывал с визитом в Вашингтоне, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.Кроме того, в начале ноября политик после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, выдвинул условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
https://ria.ru/20221227/filippo-1841546668.html
https://ria.ru/20221226/oon-1841494472.html
киев
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155863/09/1558630973_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_f31c9fdf81c457247750a631ac0da8f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, дмитрий кулеба, киев, украина, сша, оон
В мире, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Киев, Украина, США, ООН
09:43 27.12.2022 (обновлено: 13:21 27.12.2022)
 
Британцы поняли, почему Украина хочет провести "саммит мира"

Читатели DM посчитали, что к "мирному саммиту" Украину побудили США

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Киеве
Здание Министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев хочет провести в следующем году "саммит мира".
Пользователи портала предположили, что этому решению поспособствовала поездка президента страны Владимира Зеленского в США на прошлой неделе, где ему сообщили не самые приятные новости.
"Зеленский явно понял, что американский банк больше не будет ему доступен после того, как республиканцы станут управлять конгрессом", — прокомментировала участница обсуждения с ником Kellyrocks.
"Угадайте, кто только что вернулся из Штатов и получил указание или предупреждение, что денег больше не будет", — сыронизировал Getting Fedup.
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
05:32
Французский политик раскрыл правду о визите Зеленского в США
"Как странно. Зеленский постоянно твердил, что мирных переговоров никогда не будет, а теперь он внезапно стал к ним открыт. Интересно, что заставило его передумать", — поинтересовался Strange_Days.

"Почему в конце февраля? Деньги, что ли, заканчиваются?" — написал Squishy.

Днем ранее украинские власти предложили провести в феврале "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. При этом в Киеве уточнили, что Россию стоило бы приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данное предложение, отметил, что Москва никогда не следовала чужим условиям.
Зеленский 21 декабря побывал с визитом в Вашингтоне, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
Кроме того, в начале ноября политик после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, выдвинул условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 18:46
Украина призвала исключить Россию из ООН
 
В миреВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаКиевУкраинаСШАООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала