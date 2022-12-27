https://ria.ru/20221227/ukraina-1841560402.html
Британцы поняли, почему Украина хочет провести "саммит мира"
Британцы поняли, почему Украина хочет провести "саммит мира" - РИА Новости, 27.12.2022
Британцы поняли, почему Украина хочет провести "саммит мира"
Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев хочет провести в следующем году "саммит... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T09:43
2022-12-27T09:43
2022-12-27T13:21
в мире
владимир зеленский
дмитрий кулеба
киев
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сша
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев хочет провести в следующем году "саммит мира".Пользователи портала предположили, что этому решению поспособствовала поездка президента страны Владимира Зеленского в США на прошлой неделе, где ему сообщили не самые приятные новости."Зеленский явно понял, что американский банк больше не будет ему доступен после того, как республиканцы станут управлять конгрессом", — прокомментировала участница обсуждения с ником Kellyrocks."Угадайте, кто только что вернулся из Штатов и получил указание или предупреждение, что денег больше не будет", — сыронизировал Getting Fedup."Как странно. Зеленский постоянно твердил, что мирных переговоров никогда не будет, а теперь он внезапно стал к ним открыт. Интересно, что заставило его передумать", — поинтересовался Strange_Days.Днем ранее украинские власти предложили провести в феврале "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. При этом в Киеве уточнили, что Россию стоило бы приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данное предложение, отметил, что Москва никогда не следовала чужим условиям.Зеленский 21 декабря побывал с визитом в Вашингтоне, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.Кроме того, в начале ноября политик после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, выдвинул условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
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в мире, владимир зеленский, дмитрий кулеба, киев, украина, сша, оон
В мире, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Киев, Украина, США, ООН
09:43 27.12.2022 (обновлено: 13:21 27.12.2022)
Британцы поняли, почему Украина хочет провести "саммит мира"
Читатели DM посчитали, что к "мирному саммиту" Украину побудили США
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Читатели британского издания Daily Mail
прокомментировали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев хочет провести в следующем году "саммит мира".
Пользователи портала предположили, что этому решению поспособствовала поездка президента страны Владимира Зеленского в США на прошлой неделе, где ему сообщили не самые приятные новости.
"Зеленский явно понял, что американский банк больше не будет ему доступен после того, как республиканцы станут управлять конгрессом", — прокомментировала участница обсуждения с ником Kellyrocks.
"Угадайте, кто только что вернулся из Штатов и получил указание или предупреждение, что денег больше не будет", — сыронизировал Getting Fedup.
"Как странно. Зеленский постоянно твердил, что мирных переговоров никогда не будет, а теперь он внезапно стал к ним открыт. Интересно, что заставило его передумать", — поинтересовался Strange_Days.
"Почему в конце февраля? Деньги, что ли, заканчиваются?" — написал Squishy.
Днем ранее украинские власти предложили провести в феврале "мирный саммит" на площадке ООН
с генсеком организации Антониу Гутеррешем
в качестве возможного посредника. При этом в Киеве уточнили, что Россию стоило бы приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данное предложение, отметил, что Москва никогда не следовала чужим условиям.
Зеленский 21 декабря побывал с визитом в Вашингтоне
, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом
и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией
, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
Кроме того, в начале ноября политик после сообщений западных СМИ о том, что Киев
подталкивают к диалогу с Москвой, выдвинул условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН
, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".