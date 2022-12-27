https://ria.ru/20221227/ukraina-1841538599.html

На Украине спрогнозировали катастрофическое падение рождаемости в 2023 году

На Украине спрогнозировали катастрофическое падение рождаемости в 2023 году - РИА Новости, 27.12.2022

На Украине спрогнозировали катастрофическое падение рождаемости в 2023 году

Катастрофическое падение рождаемости ожидается на Украине в следующем году, население страны за последующие годы сократится до 35 миллионов человек, заявила... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T00:12

2022-12-27T00:12

2022-12-27T05:21

украина

россия

оон

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Катастрофическое падение рождаемости ожидается на Украине в следующем году, население страны за последующие годы сократится до 35 миллионов человек, заявила директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, академик НАН Украины Элла Либанова. Она отметила, что для того чтобы иметь простое восстановление поколений, нужно, чтобы одна женщина за свою жизнь "родила 2,13-2,15 ребенка". При этом в 2021 году этот показатель на Украине составил 1,1, а в нынешнем году — "еще меньше". По данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины, с 1994 года количество населения на Украине ежегодно сокращалось, и сейчас, по словам Либановой, в стране по разным оценкам уже живут около 34-35 миллионов человек. По данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, на Украине проживало около 48 миллионов человек. По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на 9 августа, более 10,5 миллиона человек пересекли границы Украины, чтобы попасть в соседние страны с 24 февраля, и более 4,4 миллиона человек вернулись в страну c 28 февраля. Россия приняла наибольшее количество беженцев в мире: 1 968 127 человек живут в стране, следует из отчета.

https://radiosputnik.ria.ru/20221103/rozhdaemost-1828935304.html

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украина, россия, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев