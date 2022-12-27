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На Украине спрогнозировали катастрофическое падение рождаемости в 2023 году - РИА Новости, 27.12.2022
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На Украине спрогнозировали катастрофическое падение рождаемости в 2023 году
На Украине спрогнозировали катастрофическое падение рождаемости в 2023 году - РИА Новости, 27.12.2022
На Украине спрогнозировали катастрофическое падение рождаемости в 2023 году
Катастрофическое падение рождаемости ожидается на Украине в следующем году, население страны за последующие годы сократится до 35 миллионов человек, заявила... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T00:12
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Катастрофическое падение рождаемости ожидается на Украине в следующем году, население страны за последующие годы сократится до 35 миллионов человек, заявила директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, академик НАН Украины Элла Либанова. Она отметила, что для того чтобы иметь простое восстановление поколений, нужно, чтобы одна женщина за свою жизнь "родила 2,13-2,15 ребенка". При этом в 2021 году этот показатель на Украине составил 1,1, а в нынешнем году — "еще меньше". По данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины, с 1994 года количество населения на Украине ежегодно сокращалось, и сейчас, по словам Либановой, в стране по разным оценкам уже живут около 34-35 миллионов человек. По данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, на Украине проживало около 48 миллионов человек. По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на 9 августа, более 10,5 миллиона человек пересекли границы Украины, чтобы попасть в соседние страны с 24 февраля, и более 4,4 миллиона человек вернулись в страну c 28 февраля. Россия приняла наибольшее количество беженцев в мире: 1 968 127 человек живут в стране, следует из отчета.
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украина, россия, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев
Украина, Россия, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
00:12 27.12.2022 (обновлено: 05:21 27.12.2022)
 
На Украине спрогнозировали катастрофическое падение рождаемости в 2023 году

Академик НАН Украины Либанова: ожидается катастрофическое падение рождаемости в 2023 году

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Катастрофическое падение рождаемости ожидается на Украине в следующем году, население страны за последующие годы сократится до 35 миллионов человек, заявила директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, академик НАН Украины Элла Либанова.
"Следующий год будет годом катастрофического падения рождаемости, и есть риски, что к 2030-му население Украины сократится до 35 миллионов. Я мечтаю, чтобы к 2030 году нас было 35 миллионов. К сожалению, этого может и не быть. Потому что война продолжается, мы теряем людей из-за чрезмерной смертности. Это не только погибшие, но и те, кто умирает из-за стрессов, перегрузок, некачественного питания, недостаточности медицинской помощи", - приводит слова Либановой агентство "Укринформ".
Она отметила, что для того чтобы иметь простое восстановление поколений, нужно, чтобы одна женщина за свою жизнь "родила 2,13-2,15 ребенка". При этом в 2021 году этот показатель на Украине составил 1,1, а в нынешнем году — "еще меньше".
По данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины, с 1994 года количество населения на Украине ежегодно сокращалось, и сейчас, по словам Либановой, в стране по разным оценкам уже живут около 34-35 миллионов человек. По данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, на Украине проживало около 48 миллионов человек.
По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на 9 августа, более 10,5 миллиона человек пересекли границы Украины, чтобы попасть в соседние страны с 24 февраля, и более 4,4 миллиона человек вернулись в страну c 28 февраля. Россия приняла наибольшее количество беженцев в мире: 1 968 127 человек живут в стране, следует из отчета.
Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 12:53В мире
Кулеба: отключение электроэнергии может повысить рождаемость на Украине
 
УкраинаРоссияООНУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
 
 
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