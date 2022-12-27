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Путин запретил поставки нефти по потолку цен - РИА Новости, 27.12.2022
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Путин запретил поставки нефти по потолку цен
Путин запретил поставки нефти по потолку цен - РИА Новости, 27.12.2022
Путин запретил поставки нефти по потолку цен
Президент РФ Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены, РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T19:57
2022-12-27T20:20
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
санкции в отношении россии
ценовой потолок
нефть
александр новак
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены, введенный некоторыми государствами, но допустил возможность выдавать специальные разрешения, следует из документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации. "Поставки российских нефти и нефтепродуктов, осуществление которых запрещено в соответствии с настоящим указом, могут осуществляться на основании специального решения президента Российской Федерации", - добавляется в документе.Минэнерго РФ поручено осуществлять мониторинг соблюдения запрета поставок, а также предоставлено право по согласованию с Минфином РФ давать официальные разъяснения по вопросам применения указа. Также контроль за исполнением указа возлагается на межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с деятельностью в топливно-энергетической сфере.Ранее, в пятницу, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия, и готова в связи с этим на сокращение добычи, которое в начале следующего года может составить 5-7%.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.
https://ria.ru/20221222/neft-1840669692.html
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, санкции в отношении россии, ценовой потолок, нефть, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Санкции в отношении России, ценовой потолок, Нефть, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Евросоюз
19:57 27.12.2022 (обновлено: 20:20 27.12.2022)
 
Путин запретил поставки нефти по потолку цен

Путин запретил поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен, но с опцией спецразрешений

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены, введенный некоторыми государствами, но допустил возможность выдавать специальные разрешения, следует из документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.
"Запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя", - говорится в указе.
"Поставки российских нефти и нефтепродуктов, осуществление которых запрещено в соответствии с настоящим указом, могут осуществляться на основании специального решения президента Российской Федерации", - добавляется в документе.
Минэнерго РФ поручено осуществлять мониторинг соблюдения запрета поставок, а также предоставлено право по согласованию с Минфином РФ давать официальные разъяснения по вопросам применения указа. Также контроль за исполнением указа возлагается на межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с деятельностью в топливно-энергетической сфере.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 20:05
Потолок цен на нефть может разрушить мировую энергетику, заявил Путин
Ранее, в пятницу, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия, и готова в связи с этим на сокращение добычи, которое в начале следующего года может составить 5-7%.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
23 декабря, 10:44
Новак назвал зависимость России от потолка цен на нефть неприемлемой
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияСанкции в отношении Россииценовой потолокНефтьАлександр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Евросоюз
 
 
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