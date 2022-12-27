https://ria.ru/20221227/ukaz-1841755158.html

Путин подписал указ о спецмерах в ответ на введение потолка цен на нефть

Путин подписал указ о спецмерах в ответ на введение потолка цен на нефть - РИА Новости, 27.12.2022

Путин подписал указ о спецмерах в ответ на введение потолка цен на нефть

Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T19:13

2022-12-27T19:13

2022-12-27T20:38

цены на нефть

россия

владимир путин

экономика

санкции в отношении россии

александр новак

москва

евросоюз

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Запрет на поставки нефти по потолку цен вступает с 1 февраля 2023 года. Дату вступления в силу ограничений по продаже нефтепродуктов определит правительство. Общий срок действия указа ограничен 1 июля следующего года.Глава государства может выдать специальное разрешение на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, запрещенный документом.Минэнерго поручили осуществлять мониторинг соблюдения запрета поставок и давать официальные разъяснения по вопросам применения указа по согласованию с Минфином. Контролем за исполнением решений также займется межведомственная рабочая группа по вопросам, связанным с деятельностью в топливно-энергетической сфере.Как отметил на прошлой неделе вице-премьер Александр Новак, Москва готова пойти на частичное сокращение добычи нефти из-за ответных мер на потолок цен — примерно на 500-700 тысяч баррелей в сутки. По его словам, речь идет о пяти-семи процентах от общего объема.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.

https://ria.ru/20221222/neft-1840669692.html

https://ria.ru/20221223/potolok-1840753376.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, владимир путин, экономика, санкции в отношении россии, александр новак, москва, евросоюз, австралия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии)