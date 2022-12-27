19:13 27.12.2022 (обновлено: 20:38 27.12.2022)
Путин подписал указ о спецмерах в ответ на введение потолка цен на нефть
Путин подписал указ о введении ответных мер на потолок цен на российскую нефть с 1 февраля
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя", — говорится в указе.
Запрет на поставки нефти по потолку цен вступает с 1 февраля 2023 года. Дату вступления в силу ограничений по продаже нефтепродуктов определит правительство. Общий срок действия указа ограничен 1 июля следующего года.
Глава государства может выдать специальное разрешение на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, запрещенный документом.
Минэнерго поручили осуществлять мониторинг соблюдения запрета поставок и давать официальные разъяснения по вопросам применения указа по согласованию с Минфином. Контролем за исполнением решений также займется межведомственная рабочая группа по вопросам, связанным с деятельностью в топливно-энергетической сфере.
Как отметил на прошлой неделе вице-премьер Александр Новак, Москва готова пойти на частичное сокращение добычи нефти из-за ответных мер на потолок цен — примерно на 500-700 тысяч баррелей в сутки. По его словам, речь идет о пяти-семи процентах от общего объема.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.
23 декабря, 10:44Новак назвал зависимость России от потолка цен на нефть неприемлемой