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Путин подписал указ о спецмерах в ответ на введение потолка цен на нефть - РИА Новости, 27.12.2022
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Путин подписал указ о спецмерах в ответ на введение потолка цен на нефть
Путин подписал указ о спецмерах в ответ на введение потолка цен на нефть - РИА Новости, 27.12.2022
Путин подписал указ о спецмерах в ответ на введение потолка цен на нефть
Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T19:13
2022-12-27T20:38
цены на нефть
россия
владимир путин
экономика
санкции в отношении россии
александр новак
москва
евросоюз
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Запрет на поставки нефти по потолку цен вступает с 1 февраля 2023 года. Дату вступления в силу ограничений по продаже нефтепродуктов определит правительство. Общий срок действия указа ограничен 1 июля следующего года.Глава государства может выдать специальное разрешение на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, запрещенный документом.Минэнерго поручили осуществлять мониторинг соблюдения запрета поставок и давать официальные разъяснения по вопросам применения указа по согласованию с Минфином. Контролем за исполнением решений также займется межведомственная рабочая группа по вопросам, связанным с деятельностью в топливно-энергетической сфере.Как отметил на прошлой неделе вице-премьер Александр Новак, Москва готова пойти на частичное сокращение добычи нефти из-за ответных мер на потолок цен — примерно на 500-700 тысяч баррелей в сутки. По его словам, речь идет о пяти-семи процентах от общего объема.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.
https://ria.ru/20221222/neft-1840669692.html
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цены на нефть, россия, владимир путин, экономика, санкции в отношении россии, александр новак, москва, евросоюз, австралия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Цены на нефть, Россия, Владимир Путин, Экономика, Санкции в отношении России, Александр Новак, Москва, Евросоюз, Австралия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
19:13 27.12.2022 (обновлено: 20:38 27.12.2022)
 
Путин подписал указ о спецмерах в ответ на введение потолка цен на нефть

Путин подписал указ о введении ответных мер на потолок цен на российскую нефть с 1 февраля

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя", — говорится в указе.
Запрет на поставки нефти по потолку цен вступает с 1 февраля 2023 года. Дату вступления в силу ограничений по продаже нефтепродуктов определит правительство. Общий срок действия указа ограничен 1 июля следующего года.
Глава государства может выдать специальное разрешение на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, запрещенный документом.
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Минэнерго поручили осуществлять мониторинг соблюдения запрета поставок и давать официальные разъяснения по вопросам применения указа по согласованию с Минфином. Контролем за исполнением решений также займется межведомственная рабочая группа по вопросам, связанным с деятельностью в топливно-энергетической сфере.
Как отметил на прошлой неделе вице-премьер Александр Новак, Москва готова пойти на частичное сокращение добычи нефти из-за ответных мер на потолок цен — примерно на 500-700 тысяч баррелей в сутки. По его словам, речь идет о пяти-семи процентах от общего объема.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.
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Цены на нефтьРоссияВладимир ПутинЭкономикаСанкции в отношении РоссииАлександр НовакМоскваЕвросоюзАвстралияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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