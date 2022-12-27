https://ria.ru/20221227/ubiystvo-1841685304.html

Жительнице Екатеринбурга предъявили обвинение в убийстве ее детей

Жительнице Екатеринбурга предъявили обвинение в убийстве ее детей - РИА Новости, 27.12.2022

Жительнице Екатеринбурга предъявили обвинение в убийстве ее детей

Следователи в Екатеринбурге предъявили матери обвинение в убийстве трех детей, в ближайшее время в суд будет подано ходатайство об ее аресте, сообщает... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:29

2022-12-27T15:29

2022-12-27T15:29

происшествия

екатеринбург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Следователи в Екатеринбурге предъявили матери обвинение в убийстве трех детей, в ближайшее время в суд будет подано ходатайство об ее аресте, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. По данным ведомства, с 25 по 26 декабря женщина, находясь в квартире дома по улице Бажова в Екатеринбурге, убила троих своих детей 2022, 2012 и 2007 годов рождения. "В отношении местной жительницы 1985 года рождения принято решение о привлечении в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Отмечается, что осмотрено место происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы, в том числе судебные медицинские, генетические. Также в отношении фигурантки будет проведена судебная психиатрическая экспертиза. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об ее аресте. Ранее местные СМИ написали, что мать задушила детей якобы из-за того, что в них вселились бесы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)