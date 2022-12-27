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Жительнице Екатеринбурга предъявили обвинение в убийстве ее детей - РИА Новости, 27.12.2022
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Жительнице Екатеринбурга предъявили обвинение в убийстве ее детей
Жительнице Екатеринбурга предъявили обвинение в убийстве ее детей - РИА Новости, 27.12.2022
Жительнице Екатеринбурга предъявили обвинение в убийстве ее детей
Следователи в Екатеринбурге предъявили матери обвинение в убийстве трех детей, в ближайшее время в суд будет подано ходатайство об ее аресте, сообщает... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:29
2022-12-27T15:29
происшествия
екатеринбург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Следователи в Екатеринбурге предъявили матери обвинение в убийстве трех детей, в ближайшее время в суд будет подано ходатайство об ее аресте, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. По данным ведомства, с 25 по 26 декабря женщина, находясь в квартире дома по улице Бажова в Екатеринбурге, убила троих своих детей 2022, 2012 и 2007 годов рождения. "В отношении местной жительницы 1985 года рождения принято решение о привлечении в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Отмечается, что осмотрено место происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы, в том числе судебные медицинские, генетические. Также в отношении фигурантки будет проведена судебная психиатрическая экспертиза. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об ее аресте. Ранее местные СМИ написали, что мать задушила детей якобы из-за того, что в них вселились бесы.
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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
15:29 27.12.2022
 
Жительнице Екатеринбурга предъявили обвинение в убийстве ее детей

В Екатеринбурге женщине предъявили обвинение в убийстве трех ее детей

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Следователи в Екатеринбурге предъявили матери обвинение в убийстве трех детей, в ближайшее время в суд будет подано ходатайство об ее аресте, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, с 25 по 26 декабря женщина, находясь в квартире дома по улице Бажова в Екатеринбурге, убила троих своих детей 2022, 2012 и 2007 годов рождения.
"В отношении местной жительницы 1985 года рождения принято решение о привлечении в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что осмотрено место происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы, в том числе судебные медицинские, генетические. Также в отношении фигурантки будет проведена судебная психиатрическая экспертиза. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об ее аресте.
Ранее местные СМИ написали, что мать задушила детей якобы из-за того, что в них вселились бесы.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Вчера, 15:22
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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