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В Бериславе иностранные наемники убили супругов якобы за связи с Россией - РИА Новости, 27.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/ubiystvo-1841599682.html
В Бериславе иностранные наемники убили супругов якобы за связи с Россией
В Бериславе иностранные наемники убили супругов якобы за связи с Россией - РИА Новости, 27.12.2022
В Бериславе иностранные наемники убили супругов якобы за связи с Россией
В городе Бериславе Херсонской области иностранные наемники застрелили мужчину и женщину, заподозрив их в связях с Россией, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:47
2022-12-27T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
украина
ситуация в днр и лнр
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 27 дек — РИА Новости. В городе Бериславе Херсонской области иностранные наемники застрелили мужчину и женщину, заподозрив их в связях с Россией, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.По информации, полученной от одного из украинских военнослужащих, после переброски регулярных подразделений украинских войск на восточное направление в Берислав прибыли военнослужащие территориальной обороны, а также иностранные наемники, в основном поляки и афроамериканцы. Кроме того, по его словам, украинские власти требуют от жителей, оставшихся в городах Херсонской области, оккупированных Украиной, оплатить коммунальные услуги начиная с февраля, в противном случае отключают электричество.В октябре — ноябре жителей Херсонской области с правого берега Днепра, в том числе из Херсона и Берислава, эвакуировали на левый из-за возможного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. Командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин доложил об отводе российских войск для занятия обороны по левому берегу Днепра. С тех пор Херсон и прилегающая к нему правобережная часть области находятся под контролем украинских войск.
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в мире, россия, херсонская область , украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:47 27.12.2022 (обновлено: 13:17 27.12.2022)
 
В Бериславе иностранные наемники убили супругов якобы за связи с Россией

В Бериславе иностранные наемники застрелили супругов по подозрению в связях с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 27 дек — РИА Новости. В городе Бериславе Херсонской области иностранные наемники застрелили мужчину и женщину, заподозрив их в связях с Россией, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
По информации, полученной от одного из украинских военнослужащих, после переброски регулярных подразделений украинских войск на восточное направление в Берислав прибыли военнослужащие территориальной обороны, а также иностранные наемники, в основном поляки и афроамериканцы.

"Иностранцы в состоянии алкогольного опьянения самостоятельно проводят фильтрацию населения, осуществляют расстрелы лиц, подозреваемых в связях с Российской Федерацией и ее Вооруженными силами, а также грабят жилые помещения. Так, в городе Бериславе иностранными наемниками застрелена семья — мужчина и женщина, проживавшие по улице Уютной", — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, украинские власти требуют от жителей, оставшихся в городах Херсонской области, оккупированных Украиной, оплатить коммунальные услуги начиная с февраля, в противном случае отключают электричество.
В октябре — ноябре жителей Херсонской области с правого берега Днепра, в том числе из Херсона и Берислава, эвакуировали на левый из-за возможного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. Командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин доложил об отводе российских войск для занятия обороны по левому берегу Днепра. С тех пор Херсон и прилегающая к нему правобережная часть области находятся под контролем украинских войск.
Украинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 на линии соприкосновения под Херсоном - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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