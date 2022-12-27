https://ria.ru/20221227/ubiystvo-1841599682.html

В Бериславе иностранные наемники убили супругов якобы за связи с Россией

В Бериславе иностранные наемники убили супругов якобы за связи с Россией - РИА Новости, 27.12.2022

В Бериславе иностранные наемники убили супругов якобы за связи с Россией

В городе Бериславе Херсонской области иностранные наемники застрелили мужчину и женщину, заподозрив их в связях с Россией, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:47

2022-12-27T11:47

2022-12-27T13:17

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 27 дек — РИА Новости. В городе Бериславе Херсонской области иностранные наемники застрелили мужчину и женщину, заподозрив их в связях с Россией, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.По информации, полученной от одного из украинских военнослужащих, после переброски регулярных подразделений украинских войск на восточное направление в Берислав прибыли военнослужащие территориальной обороны, а также иностранные наемники, в основном поляки и афроамериканцы. Кроме того, по его словам, украинские власти требуют от жителей, оставшихся в городах Херсонской области, оккупированных Украиной, оплатить коммунальные услуги начиная с февраля, в противном случае отключают электричество.В октябре — ноябре жителей Херсонской области с правого берега Днепра, в том числе из Херсона и Берислава, эвакуировали на левый из-за возможного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. Командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин доложил об отводе российских войск для занятия обороны по левому берегу Днепра. С тех пор Херсон и прилегающая к нему правобережная часть области находятся под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20221213/kherson-1838376529.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, херсонская область , украина, ситуация в днр и лнр