11:47 27.12.2022 (обновлено: 13:17 27.12.2022)
В Бериславе иностранные наемники убили супругов якобы за связи с Россией
В Бериславе иностранные наемники застрелили супругов по подозрению в связях с Россией
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 27 дек — РИА Новости. В городе Бериславе Херсонской области иностранные наемники застрелили мужчину и женщину, заподозрив их в связях с Россией, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
По информации, полученной от одного из украинских военнослужащих, после переброски регулярных подразделений украинских войск на восточное направление в Берислав прибыли военнослужащие территориальной обороны, а также иностранные наемники, в основном поляки и афроамериканцы.
"Иностранцы в состоянии алкогольного опьянения самостоятельно проводят фильтрацию населения, осуществляют расстрелы лиц, подозреваемых в связях с Российской Федерацией и ее Вооруженными силами, а также грабят жилые помещения. Так, в городе Бериславе иностранными наемниками застрелена семья — мужчина и женщина, проживавшие по улице Уютной", — рассказал собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, украинские власти требуют от жителей, оставшихся в городах Херсонской области, оккупированных Украиной, оплатить коммунальные услуги начиная с февраля, в противном случае отключают электричество.
В октябре — ноябре жителей Херсонской области с правого берега Днепра, в том числе из Херсона и Берислава, эвакуировали на левый из-за возможного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. Командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин доложил об отводе российских войск для занятия обороны по левому берегу Днепра. С тех пор Херсон и прилегающая к нему правобережная часть области находятся под контролем украинских войск.