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В Дагестане подросток случайно застрелил сверстника - РИА Новости, 27.12.2022
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В Дагестане подросток случайно застрелил сверстника
В Дагестане подросток случайно застрелил сверстника - РИА Новости, 27.12.2022
В Дагестане подросток случайно застрелил сверстника
Подросток случайно застрелил знакомого из охотничьего ружья в дагестанском Кизилюрте, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:06
2022-12-27T11:07
происшествия
кизилюрт
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 27 дек — РИА Новости. Подросток случайно застрелил знакомого из охотничьего ружья в дагестанском Кизилюрте, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По предварительным данным, 26 декабря в городе Кизилюрте 14-летний подросток, находясь в своей квартире, достал из сейфа принадлежащий его отцу охотничий карабин и случайно выстрелил в 15-летнего знакомого. От полученного ранения последний скончался. "Прокуратурой республики организована проверка в связи с причинением смерти подростку в городе Кизилюрте. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ход расследования которого поставлен на контроль", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что будет дана оценка соблюдению требований законодательства об оружии и о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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происшествия, кизилюрт, россия, республика дагестан
Происшествия, Кизилюрт, Россия, Республика Дагестан
11:06 27.12.2022 (обновлено: 11:07 27.12.2022)
 
В Дагестане подросток случайно застрелил сверстника

В дагестанском Кизилюрте подросток случайно убил сверстника из отцовского карабина

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МАХАЧКАЛА, 27 дек — РИА Новости. Подросток случайно застрелил знакомого из охотничьего ружья в дагестанском Кизилюрте, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По предварительным данным, 26 декабря в городе Кизилюрте 14-летний подросток, находясь в своей квартире, достал из сейфа принадлежащий его отцу охотничий карабин и случайно выстрелил в 15-летнего знакомого. От полученного ранения последний скончался.
"Прокуратурой республики организована проверка в связи с причинением смерти подростку в городе Кизилюрте. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ход расследования которого поставлен на контроль", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что будет дана оценка соблюдению требований законодательства об оружии и о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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ПроисшествияКизилюртРоссияРеспублика Дагестан
 
 
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