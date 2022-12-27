https://ria.ru/20221227/ubiystvo-1841586728.html
В Дагестане подросток случайно застрелил сверстника
В Дагестане подросток случайно застрелил сверстника - РИА Новости, 27.12.2022
В Дагестане подросток случайно застрелил сверстника
Подросток случайно застрелил знакомого из охотничьего ружья в дагестанском Кизилюрте, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:06
2022-12-27T11:06
2022-12-27T11:07
происшествия
кизилюрт
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 27 дек — РИА Новости. Подросток случайно застрелил знакомого из охотничьего ружья в дагестанском Кизилюрте, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По предварительным данным, 26 декабря в городе Кизилюрте 14-летний подросток, находясь в своей квартире, достал из сейфа принадлежащий его отцу охотничий карабин и случайно выстрелил в 15-летнего знакомого. От полученного ранения последний скончался. "Прокуратурой республики организована проверка в связи с причинением смерти подростку в городе Кизилюрте. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ход расследования которого поставлен на контроль", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что будет дана оценка соблюдению требований законодательства об оружии и о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кизилюрт, россия, республика дагестан
Происшествия, Кизилюрт, Россия, Республика Дагестан
11:06 27.12.2022 (обновлено: 11:07 27.12.2022)
В Дагестане подросток случайно застрелил сверстника
В дагестанском Кизилюрте подросток случайно убил сверстника из отцовского карабина