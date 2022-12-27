https://ria.ru/20221227/ubiystvo-1841586728.html

В Дагестане подросток случайно застрелил сверстника

В Дагестане подросток случайно застрелил сверстника - РИА Новости, 27.12.2022

В Дагестане подросток случайно застрелил сверстника

Подросток случайно застрелил знакомого из охотничьего ружья в дагестанском Кизилюрте, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:06

2022-12-27T11:06

2022-12-27T11:07

происшествия

кизилюрт

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 27 дек — РИА Новости. Подросток случайно застрелил знакомого из охотничьего ружья в дагестанском Кизилюрте, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По предварительным данным, 26 декабря в городе Кизилюрте 14-летний подросток, находясь в своей квартире, достал из сейфа принадлежащий его отцу охотничий карабин и случайно выстрелил в 15-летнего знакомого. От полученного ранения последний скончался. "Прокуратурой республики организована проверка в связи с причинением смерти подростку в городе Кизилюрте. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ход расследования которого поставлен на контроль", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что будет дана оценка соблюдению требований законодательства об оружии и о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20221125/rozysk-1834146939.html

кизилюрт

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, кизилюрт, россия, республика дагестан