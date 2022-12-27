https://ria.ru/20221227/tsb-1841539807.html

В Центробанке рассказали, когда экономика восстановится до уровня 2021 года

В Центробанке рассказали, когда экономика восстановится до уровня 2021 года - РИА Новости, 27.12.2022

В Центробанке рассказали, когда экономика восстановится до уровня 2021 года

Российская экономика сможет вернуться на уровни прошлого года в 2025 году, при этом в 2024 году экономика стабилизируется на новой траектории устойчивого роста, РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T00:35

2022-12-27T00:35

2022-12-27T05:20

экономика

алексей заботкин

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российская экономика сможет вернуться на уровни прошлого года в 2025 году, при этом в 2024 году экономика стабилизируется на новой траектории устойчивого роста, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.Объясняя, почему этот процесс займет такое количество времени, Заботкин заметил, что России предстоит структурная адаптация. Экономике же, по его словам, заметно сложнее пересилить структурное снижение потенциала, чем восстановиться после циклического спада. "Циклический спад мы имели в 2020 году. При весьма активной контрциклической политике со стороны ДКП и со стороны бюджета это снижение было полностью компенсировано - даже больше чем компенсировано - в 2021 году. Структурная адаптация - это более длительный процесс, поэтому займет большее время", - отметил он. При этом к 2024 году Россия будет иметь экономику, "которая уже стабилизируется на своей новой траектории устойчивого роста". "Насколько будет высоким этот потенциальный рост, будет зависеть от большого количества факторов", - заключил Заботкин.

https://ria.ru/20221221/ekonomika-1840206296.html

россия

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экономика, алексей заботкин, россия, центральный банк рф (цб рф)