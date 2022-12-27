https://ria.ru/20221227/trevoga-1841692276.html

По всей Украине объявили воздушную тревогу, под Одессой прогремели взрывы

По всей Украине объявили воздушную тревогу, под Одессой прогремели взрывы - РИА Новости, 27.12.2022

По всей Украине объявили воздушную тревогу, под Одессой прогремели взрывы

На всей территории Украины действует воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:47

2022-12-27T15:47

2022-12-27T17:30

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. На всей территории Украины действует воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.Изначально речь шла о нескольких регионах центральной части — Киевской, Винницкой, Полтавской и Кировоградской областях. В 15:45 мск красным цветом окрасилась вся карта. Позже украинское издание "Думская новости" сообщило о взрывах в Одесской области.Воздушная тревога действует на Украине практически ежедневно с 10 октября. В этот день российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Как заявил в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, около половины энергосистемы страны выведено из строя. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить инфраструктуру сейчас невозможно.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841604980.html

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html

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