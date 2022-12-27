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По всей Украине объявили воздушную тревогу, под Одессой прогремели взрывы - РИА Новости, 27.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/trevoga-1841692276.html
По всей Украине объявили воздушную тревогу, под Одессой прогремели взрывы
По всей Украине объявили воздушную тревогу, под Одессой прогремели взрывы - РИА Новости, 27.12.2022
По всей Украине объявили воздушную тревогу, под Одессой прогремели взрывы
На всей территории Украины действует воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:47
2022-12-27T17:30
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. На всей территории Украины действует воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.Изначально речь шла о нескольких регионах центральной части — Киевской, Винницкой, Полтавской и Кировоградской областях. В 15:45 мск красным цветом окрасилась вся карта. Позже украинское издание "Думская новости" сообщило о взрывах в Одесской области.Воздушная тревога действует на Украине практически ежедневно с 10 октября. В этот день российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Как заявил в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, около половины энергосистемы страны выведено из строя. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить инфраструктуру сейчас невозможно.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841604980.html
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html
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украина
Специальная военная операция на Украине, Украина
15:47 27.12.2022 (обновлено: 17:30 27.12.2022)
 
По всей Украине объявили воздушную тревогу, под Одессой прогремели взрывы

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. На всей территории Украины действует воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Изначально речь шла о нескольких регионах центральной части — Киевской, Винницкой, Полтавской и Кировоградской областях. В 15:45 мск красным цветом окрасилась вся карта. Позже украинское издание "Думская новости" сообщило о взрывах в Одесской области.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:06Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.12.2022
Воздушная тревога действует на Украине практически ежедневно с 10 октября. В этот день российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.
Как заявил в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, около половины энергосистемы страны выведено из строя. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить инфраструктуру сейчас невозможно.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 08:00
Украинское командование ждет русские танки в Киеве
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраина
 
 
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