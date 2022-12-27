https://ria.ru/20221227/tramvay-1841605984.html

В Новокузнецке завершили обновление трамвайного парка

В Новокузнецке завершили обновление трамвайного парка - РИА Новости, 27.12.2022

В Новокузнецке завершили обновление трамвайного парка

Обновление трамвайного парка на 2022 год завершено в Новокузнецке, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T12:10

2022-12-27T12:10

2022-12-27T12:10

сергей цивилев

новокузнецк

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 27 дек – РИА Новости. Обновление трамвайного парка на 2022 год завершено в Новокузнецке, сообщает пресс-служба правительства региона. "Последний в 2022 году трамвай доставили в Новокузнецк в рамках федеральной программы "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Таким образом, Усть-Катавский вагоностроительный завод выполнил план поставок на текущий год", – говорится в сообщении. Отмечается, что в вагонах установлены системы климатического оборудования, которые позволят с комфортом передвигаться пассажирам в суровые сибирские морозы и летний зной, медиакомплексы, системы подсчета пассажиропотока, USB-розетки и многое другое. Дизайн новых трамваев будет сочетать в себе кузбасский фирменный стиль и бренд федерального проекта. Составы подготовят к работе и перед Новым годом часть из них уже выйдет на линию. "Мы уделяем большое внимание обновлению трамвайного парка в городах Кузбасса, так как это экологичный, комфортный и безопасный вид городского транспорта. Трамваи создавались с учетом кузбасских климатических особенностей. Установлено более мощное отопительное оборудование, поскольку у нас по полгода держатся отрицательные температуры. В следующем году в состав участников федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология" войдет и Кемерово", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что в Новокузнецк новые трамваи поступают уже два года подряд, их парк обновлен почти на 50%. В начале следующего года в рамках нацпроекта поступят еще 4 новых вагона. Всего с 2020 года старейшая трамвайная система Сибири получила 37 новых трамваев, из них 9 — по региональной программе обновления общественного транспорта, остальные — в рамках реализации федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" действует в Новокузнецке с 2018 года. Согласно утвержденному комплексному плану мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в Новокузнецке к концу 2026 года совокупный объем выбросов будет снижен более чем на 85 тысяч тонн (25,06% от уровня 2017 года), в том числе опасных — на 51,4 тысячи тонн (60,47 % от уровня 2017 года). Комплексный план включает мероприятия по снижению выбросов от объектов транспортной и коммунальной инфраструктур, а также от промышленных предприятий посредством внедрения новых технологических решений с использованием наилучших доступных технологий и современных пылегазоочистных сооружений. Все предприятия Новокузнецка, взявшие на себя обязательства по федеральному проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", работы выполняют в срок.

https://ria.ru/20221226/ugol-1841479714.html

https://ria.ru/20221220/podarki-1839972741.html

https://ria.ru/20221222/dorogi-1840456526.html

новокузнецк

кемеровская область

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сергей цивилев, новокузнецк, кемеровская область