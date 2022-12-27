https://ria.ru/20221227/tramvay-1841605984.html
В Новокузнецке завершили обновление трамвайного парка
В Новокузнецке завершили обновление трамвайного парка - РИА Новости, 27.12.2022
В Новокузнецке завершили обновление трамвайного парка
Обновление трамвайного парка на 2022 год завершено в Новокузнецке, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T12:10
2022-12-27T12:10
2022-12-27T12:10
сергей цивилев
новокузнецк
кемеровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760377152_0:145:2784:1711_1920x0_80_0_0_0a0c28c27aba0beb900feb6ecf887e50.jpg
КЕМЕРОВО, 27 дек – РИА Новости. Обновление трамвайного парка на 2022 год завершено в Новокузнецке, сообщает пресс-служба правительства региона. "Последний в 2022 году трамвай доставили в Новокузнецк в рамках федеральной программы "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Таким образом, Усть-Катавский вагоностроительный завод выполнил план поставок на текущий год", – говорится в сообщении. Отмечается, что в вагонах установлены системы климатического оборудования, которые позволят с комфортом передвигаться пассажирам в суровые сибирские морозы и летний зной, медиакомплексы, системы подсчета пассажиропотока, USB-розетки и многое другое. Дизайн новых трамваев будет сочетать в себе кузбасский фирменный стиль и бренд федерального проекта. Составы подготовят к работе и перед Новым годом часть из них уже выйдет на линию. "Мы уделяем большое внимание обновлению трамвайного парка в городах Кузбасса, так как это экологичный, комфортный и безопасный вид городского транспорта. Трамваи создавались с учетом кузбасских климатических особенностей. Установлено более мощное отопительное оборудование, поскольку у нас по полгода держатся отрицательные температуры. В следующем году в состав участников федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология" войдет и Кемерово", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что в Новокузнецк новые трамваи поступают уже два года подряд, их парк обновлен почти на 50%. В начале следующего года в рамках нацпроекта поступят еще 4 новых вагона. Всего с 2020 года старейшая трамвайная система Сибири получила 37 новых трамваев, из них 9 — по региональной программе обновления общественного транспорта, остальные — в рамках реализации федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" действует в Новокузнецке с 2018 года. Согласно утвержденному комплексному плану мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в Новокузнецке к концу 2026 года совокупный объем выбросов будет снижен более чем на 85 тысяч тонн (25,06% от уровня 2017 года), в том числе опасных — на 51,4 тысячи тонн (60,47 % от уровня 2017 года). Комплексный план включает мероприятия по снижению выбросов от объектов транспортной и коммунальной инфраструктур, а также от промышленных предприятий посредством внедрения новых технологических решений с использованием наилучших доступных технологий и современных пылегазоочистных сооружений. Все предприятия Новокузнецка, взявшие на себя обязательства по федеральному проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", работы выполняют в срок.
https://ria.ru/20221226/ugol-1841479714.html
https://ria.ru/20221220/podarki-1839972741.html
https://ria.ru/20221222/dorogi-1840456526.html
новокузнецк
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760377152_155:0:2630:1856_1920x0_80_0_0_eae580e041180152bfb37aa12167c617.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей цивилев, новокузнецк, кемеровская область
Сергей Цивилев, Новокузнецк, Кемеровская область
В Новокузнецке завершили обновление трамвайного парка
В Новокузнецке завершили обновление трамвайного парка на 2022 год
КЕМЕРОВО, 27 дек – РИА Новости. Обновление трамвайного парка на 2022 год завершено в Новокузнецке, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Последний в 2022 году трамвай доставили в Новокузнецк в рамках федеральной программы "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Таким образом, Усть-Катавский вагоностроительный завод выполнил план поставок на текущий год", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в вагонах установлены системы климатического оборудования, которые позволят с комфортом передвигаться пассажирам в суровые сибирские морозы и летний зной, медиакомплексы, системы подсчета пассажиропотока, USB-розетки и многое другое. Дизайн новых трамваев будет сочетать в себе кузбасский фирменный стиль и бренд федерального проекта. Составы подготовят к работе и перед Новым годом часть из них уже выйдет на линию.
"Мы уделяем большое внимание обновлению трамвайного парка в городах Кузбасса, так как это экологичный, комфортный и безопасный вид городского транспорта. Трамваи создавались с учетом кузбасских климатических особенностей. Установлено более мощное отопительное оборудование, поскольку у нас по полгода держатся отрицательные температуры. В следующем году в состав участников федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология" войдет и Кемерово", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева
.
Уточняется, что в Новокузнецк новые трамваи поступают уже два года подряд, их парк обновлен почти на 50%. В начале следующего года в рамках нацпроекта поступят еще 4 новых вагона. Всего с 2020 года старейшая трамвайная система Сибири получила 37 новых трамваев, из них 9 — по региональной программе обновления общественного транспорта, остальные — в рамках реализации федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология".
Федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" действует в Новокузнецке с 2018 года. Согласно утвержденному комплексному плану мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в Новокузнецке к концу 2026 года совокупный объем выбросов будет снижен более чем на 85 тысяч тонн (25,06% от уровня 2017 года), в том числе опасных — на 51,4 тысячи тонн (60,47 % от уровня 2017 года).
Комплексный план включает мероприятия по снижению выбросов от объектов транспортной и коммунальной инфраструктур, а также от промышленных предприятий посредством внедрения новых технологических решений с использованием наилучших доступных технологий и современных пылегазоочистных сооружений. Все предприятия Новокузнецка, взявшие на себя обязательства по федеральному проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", работы выполняют в срок.