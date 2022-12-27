https://ria.ru/20221227/telo-1841646069.html
В квартире на юге Москвы нашли тело девушки
В квартире на юге Москвы нашли тело девушки - РИА Новости, 27.12.2022
В квартире на юге Москвы нашли тело девушки
Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на юге Москвы, на месте работают следователи, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:00
2022-12-27T14:00
2022-12-27T14:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на юге Москвы, на месте работают следователи, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Следователи столичного СК проводят осмотр квартиры, расположенной по улице Затонной в Москве, где обнаружено тело девушки 1999 года рождения с признаками насильственной смерти", - сказала она. Иванова добавила, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, тело девушки на съемной квартире обнаружил ее отец.
https://ria.ru/20221227/delo-1841637722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В квартире на юге Москвы нашли тело девушки
На юге Москвы в квартире на улице Затонной нашли тело, предположительно, убитой девушки
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на юге Москвы, на месте работают следователи, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Следователи столичного СК проводят осмотр квартиры, расположенной по улице Затонной в Москве, где обнаружено тело девушки 1999 года рождения с признаками насильственной смерти", - сказала она.
Иванова добавила, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, тело девушки на съемной квартире обнаружил ее отец.