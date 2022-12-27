https://ria.ru/20221227/telo-1841646069.html

В квартире на юге Москвы нашли тело девушки

В квартире на юге Москвы нашли тело девушки - РИА Новости, 27.12.2022

В квартире на юге Москвы нашли тело девушки

Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на юге Москвы, на месте работают следователи, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T14:00

2022-12-27T14:00

2022-12-27T14:00

происшествия

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на юге Москвы, на месте работают следователи, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Следователи столичного СК проводят осмотр квартиры, расположенной по улице Затонной в Москве, где обнаружено тело девушки 1999 года рождения с признаками насильственной смерти", - сказала она. Иванова добавила, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, тело девушки на съемной квартире обнаружил ее отец.

https://ria.ru/20221227/delo-1841637722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)