https://ria.ru/20221227/tatuirovki-1841647250.html

Богословы предложили издать литературу о запрете татуировок для мусульман

Богословы предложили издать литературу о запрете татуировок для мусульман - РИА Новости, 27.12.2022

Богословы предложили издать литературу о запрете татуировок для мусульман

Сотрудники Болгарской исламской академии (БИА) предлагают выпустить специальную методическую литературу, в которой последователям ислама, в первую очередь... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T14:04

2022-12-27T14:04

2022-12-27T14:12

религия

религия

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Сотрудники Болгарской исламской академии (БИА) предлагают выпустить специальную методическую литературу, в которой последователям ислама, в первую очередь молодежи, разъясняется запрет нанесения татуировок и шрамирования, сообщили РИА Новости в среду доцент кафедры теологии БИА, психолог Наталья Седых."В БИА с участием руководства, выпускников, студентов вуза и специалистов-психологов состоялось заседание, посвященное бодимодификации – лицевого или телесного шрамирования (нанесения специальных шрамов в художественном исполнении), разрезания языка, увеличения или свисания мочек ушей. По исламским законам и правилам такое категорически запрещено. Поэтому в БИА предлагают выпустить специальное методическое издание, в котором разъясняется суть религиозных запретов и советы психологов о том, как помочь с молодежи избавиться от разрушительного желания изменять свою внешность", - сказала Седых.Представитель БИА также сообщила, что методическое издание адресовано религиозным деятелям для того, чтобы они во время встреч просвещали молодежь об отношении ислама к бодимодификациям и оказывали духовную поддержку в выборе верных жизненных ориентиров.По ее словам, набирающее популярность среди молодежи бодимодификация – это способ выражения "собственного неустроенного эго". "Кому-то хочется выделиться из толпы, а кому-то выразить протест, ведь человек, "усеянный" татуировкой или шрамами, будет выделяться среди прочих людей. Это свойственно в том числе мусульманской молодежи. Данные увлечения идут от полученных ранее психологических травм", - отметила психолог.Она подчеркнула, что единственный разрешенный исламом вид тату – это татуировка хной. "Нанесенный хной рисунок стирается с течением времени, не нанося организму вред. Такая татуировка по канонам ислама разрешена", - добавила Седых.

https://ria.ru/20221223/kladbische-1840847956.html

https://ria.ru/20221013/molitvy-1823797237.html

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2022

Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия