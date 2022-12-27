https://ria.ru/20221227/tatuirovki-1841647250.html
Богословы предложили издать литературу о запрете татуировок для мусульман
Богословы предложили издать литературу о запрете татуировок для мусульман - РИА Новости, 27.12.2022
Богословы предложили издать литературу о запрете татуировок для мусульман
Сотрудники Болгарской исламской академии (БИА) предлагают выпустить специальную методическую литературу, в которой последователям ислама, в первую очередь... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:04
2022-12-27T14:04
2022-12-27T14:12
религия
религия
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Сотрудники Болгарской исламской академии (БИА) предлагают выпустить специальную методическую литературу, в которой последователям ислама, в первую очередь молодежи, разъясняется запрет нанесения татуировок и шрамирования, сообщили РИА Новости в среду доцент кафедры теологии БИА, психолог Наталья Седых."В БИА с участием руководства, выпускников, студентов вуза и специалистов-психологов состоялось заседание, посвященное бодимодификации – лицевого или телесного шрамирования (нанесения специальных шрамов в художественном исполнении), разрезания языка, увеличения или свисания мочек ушей. По исламским законам и правилам такое категорически запрещено. Поэтому в БИА предлагают выпустить специальное методическое издание, в котором разъясняется суть религиозных запретов и советы психологов о том, как помочь с молодежи избавиться от разрушительного желания изменять свою внешность", - сказала Седых.Представитель БИА также сообщила, что методическое издание адресовано религиозным деятелям для того, чтобы они во время встреч просвещали молодежь об отношении ислама к бодимодификациям и оказывали духовную поддержку в выборе верных жизненных ориентиров.По ее словам, набирающее популярность среди молодежи бодимодификация – это способ выражения "собственного неустроенного эго". "Кому-то хочется выделиться из толпы, а кому-то выразить протест, ведь человек, "усеянный" татуировкой или шрамами, будет выделяться среди прочих людей. Это свойственно в том числе мусульманской молодежи. Данные увлечения идут от полученных ранее психологических травм", - отметила психолог.Она подчеркнула, что единственный разрешенный исламом вид тату – это татуировка хной. "Нанесенный хной рисунок стирается с течением времени, не нанося организму вред. Такая татуировка по канонам ислама разрешена", - добавила Седых.
https://ria.ru/20221223/kladbische-1840847956.html
https://ria.ru/20221013/molitvy-1823797237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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религия
14:04 27.12.2022 (обновлено: 14:12 27.12.2022)
Богословы предложили издать литературу о запрете татуировок для мусульман
В Болгарской исламской академии хотят издать литературу о запрете татуировок для мусульман
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Сотрудники Болгарской исламской академии (БИА) предлагают выпустить специальную методическую литературу, в которой последователям ислама, в первую очередь молодежи, разъясняется запрет нанесения татуировок и шрамирования, сообщили РИА Новости в среду доцент кафедры теологии БИА, психолог Наталья Седых.
"В БИА с участием руководства, выпускников, студентов вуза и специалистов-психологов состоялось заседание, посвященное бодимодификации – лицевого или телесного шрамирования (нанесения специальных шрамов в художественном исполнении), разрезания языка, увеличения или свисания мочек ушей. По исламским законам и правилам такое категорически запрещено. Поэтому в БИА предлагают выпустить специальное методическое издание, в котором разъясняется суть религиозных запретов и советы психологов о том, как помочь с молодежи избавиться от разрушительного желания изменять свою внешность", - сказала Седых.
Представитель БИА также сообщила, что методическое издание адресовано религиозным деятелям для того, чтобы они во время встреч просвещали молодежь об отношении ислама к бодимодификациям и оказывали духовную поддержку в выборе верных жизненных ориентиров.
По ее словам, набирающее популярность среди молодежи бодимодификация – это способ выражения "собственного неустроенного эго". "Кому-то хочется выделиться из толпы, а кому-то выразить протест, ведь человек, "усеянный" татуировкой или шрамами, будет выделяться среди прочих людей. Это свойственно в том числе мусульманской молодежи. Данные увлечения идут от полученных ранее психологических травм", - отметила психолог.
Она подчеркнула, что единственный разрешенный исламом вид тату – это татуировка хной. "Нанесенный хной рисунок стирается с течением времени, не нанося организму вред. Такая татуировка по канонам ислама разрешена", - добавила Седых.