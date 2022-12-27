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Правительство проверит расходование бюджетных средств на спецоперацию - РИА Новости, 27.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/svo-1841704160.html
Правительство проверит расходование бюджетных средств на спецоперацию
Правительство проверит расходование бюджетных средств на спецоперацию - РИА Новости, 27.12.2022
Правительство проверит расходование бюджетных средств на спецоперацию
Правительство запланировало проверки использования бюджетных средств, которые выделялись на спецоперацию, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:27
2022-12-27T17:56
специальная военная операция на украине
россия
экономика
правительство рф
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Правительство запланировало проверки использования бюджетных средств, которые выделялись на спецоперацию, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС России.Мишустин уточнил, что правительство запланировало проверить финансирование ремонта и производства вооружений, военной специальной техники, закупки горюче-смазочных материалов. В перспективе кабмин проверит и остальные направления расходов при спецоперации.В середине ноября президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по контролю за расходованием бюджетных средств на спецоперацию. Отмечалось, что деньги должны тратиться на обеспечение ее проведения.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221221/finansirovanie-1840267686.html
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Мишустин: правительство проверит расходование бюджетных средств на спецоперацию
Премьер Мишустин: правительство проверит расходование бюджетных средств на спецоперацию
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россия, экономика, правительство рф, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Экономика, Правительство РФ, Михаил Мишустин
16:27 27.12.2022 (обновлено: 17:56 27.12.2022)
 
Правительство проверит расходование бюджетных средств на спецоперацию

Премьер Мишустин: правительство проверит расходование бюджетных средств на спецоперацию

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Правительство запланировало проверки использования бюджетных средств, которые выделялись на спецоперацию, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС России.

"Значимый вопрос — контроль за использованием бюджетных средств, которые выделяются на проведение специальной военной операции", — заявил он.

Мишустин уточнил, что правительство запланировало проверить финансирование ремонта и производства вооружений, военной специальной техники, закупки горюче-смазочных материалов.
В перспективе кабмин проверит и остальные направления расходов при спецоперации.
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В середине ноября президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по контролю за расходованием бюджетных средств на спецоперацию. Отмечалось, что деньги должны тратиться на обеспечение ее проведения.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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