https://ria.ru/20221227/svo-1841704160.html

Правительство проверит расходование бюджетных средств на спецоперацию

Правительство проверит расходование бюджетных средств на спецоперацию - РИА Новости, 27.12.2022

Правительство проверит расходование бюджетных средств на спецоперацию

Правительство запланировало проверки использования бюджетных средств, которые выделялись на спецоперацию, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T16:27

2022-12-27T16:27

2022-12-27T17:56

специальная военная операция на украине

россия

экономика

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Правительство запланировало проверки использования бюджетных средств, которые выделялись на спецоперацию, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС России.Мишустин уточнил, что правительство запланировало проверить финансирование ремонта и производства вооружений, военной специальной техники, закупки горюче-смазочных материалов. В перспективе кабмин проверит и остальные направления расходов при спецоперации.В середине ноября президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по контролю за расходованием бюджетных средств на спецоперацию. Отмечалось, что деньги должны тратиться на обеспечение ее проведения.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221221/finansirovanie-1840267686.html

https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841686978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мишустин: правительство проверит расходование бюджетных средств на спецоперацию Премьер Мишустин: правительство проверит расходование бюджетных средств на спецоперацию 2022-12-27T16:27 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, правительство рф, михаил мишустин