https://ria.ru/20221227/svalki-1841661137.html

Мусорные свалки в России проверят на степень опасности

Мусорные свалки в России проверят на степень опасности - РИА Новости, 27.12.2022

Мусорные свалки в России проверят на степень опасности

В рамках проекта "Генеральная уборка" будет проведена ревизия мусорных свалок, чтобы определить, какие из них наиболее опасны для окружающей среды и требуют... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T14:35

2022-12-27T14:35

2022-12-27T14:35

общество

виктория абрамченко

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В рамках проекта "Генеральная уборка" будет проведена ревизия мусорных свалок, чтобы определить, какие из них наиболее опасны для окружающей среды и требуют уборки в первую очередь, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Мы реализуем уборку крупных свалок в наших городах. 191 объект должен быть убран… Часть работ – уже больше 51 объекта - выполнено, уже сдано, но мы пошли дальше. Есть такой проект "Генеральная уборка", в рамках которого мы в том числе проведем ревизию тех объектов, к уборке которых мы еще не приступили. Из тех заявок, которые мы сейчас видим, а их больше 2 тысяч по стране, нужно поделить приоритетность – что из них действительно вредно для человека", - сказал Козлов в эфире "Россия 24". Министр уверен, когда будет получен результат по каждой свалке, работу по уборке поддержат "и с финансированием, и со срочностью работ". Федеральный проект "Генеральная уборка" направлен на ликвидацию объектов загрязнений окружающей среды на суше и на море, в том числе связанных с затонувшими кораблями. Программу курирует вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

https://ria.ru/20221226/svalka-1841511102.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, виктория абрамченко, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)