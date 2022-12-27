https://ria.ru/20221227/studentki-1841786461.html

СБ ООН призвал талибов разрешить женщинам обучение в вузах

СБ ООН призвал талибов разрешить женщинам обучение в вузах - РИА Новости, 27.12.2022

СБ ООН призвал талибов разрешить женщинам обучение в вузах

СБ ООН обеспокоен тем, что талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) приостановили обучение студенток в... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T23:42

2022-12-27T23:42

2022-12-27T23:42

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афганистан

оон

талибан

совет безопасности оон

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ООН, 27 дек – РИА Новости. СБ ООН обеспокоен тем, что талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) приостановили обучение студенток в университетах Афганистана, и призывает отказаться от этой политики, говорится в заявлении Совбеза для прессы. Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям. "Совет безопасности глубоко встревожен сообщениями о том, что талибы временно прекратили пускать женщин и девочек в университеты, вновь выразил свою глубокую озабоченность в связи с закрытием школ старше шестого класса и призвал к полному равноправному… участию женщин и девочек в жизни Афганистана", - сказано в заявлении. СБ ООН призвал "Талибан"* вновь открыть школы и быстро отказаться от этой политики и практики, которые являются воплощением растущей эрозии соблюдения прав человека и основных свобод", Кроме того, Совет безопасности глубоко обеспокоен сообщениями о том, что "Талибан"* запретил сотрудницам НПО и международных организаций выходить на работу, "что будет иметь значительные и непосредственные последствия для гуманитарных операций в стране".* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20221226/obrazovanie-1841492103.html

https://ria.ru/20221225/obrazovanie-1841239482.html

афганистан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афганистан, оон, талибан, совет безопасности оон