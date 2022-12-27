https://ria.ru/20221227/studentki-1841786461.html
СБ ООН призвал талибов разрешить женщинам обучение в вузах
СБ ООН призвал талибов разрешить женщинам обучение в вузах - РИА Новости, 27.12.2022
СБ ООН призвал талибов разрешить женщинам обучение в вузах
СБ ООН обеспокоен тем, что талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) приостановили обучение студенток в... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T23:42
2022-12-27T23:42
2022-12-27T23:42
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ООН, 27 дек – РИА Новости. СБ ООН обеспокоен тем, что талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) приостановили обучение студенток в университетах Афганистана, и призывает отказаться от этой политики, говорится в заявлении Совбеза для прессы. Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям. "Совет безопасности глубоко встревожен сообщениями о том, что талибы временно прекратили пускать женщин и девочек в университеты, вновь выразил свою глубокую озабоченность в связи с закрытием школ старше шестого класса и призвал к полному равноправному… участию женщин и девочек в жизни Афганистана", - сказано в заявлении. СБ ООН призвал "Талибан"* вновь открыть школы и быстро отказаться от этой политики и практики, которые являются воплощением растущей эрозии соблюдения прав человека и основных свобод", Кроме того, Совет безопасности глубоко обеспокоен сообщениями о том, что "Талибан"* запретил сотрудницам НПО и международных организаций выходить на работу, "что будет иметь значительные и непосредственные последствия для гуманитарных операций в стране".* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20221226/obrazovanie-1841492103.html
https://ria.ru/20221225/obrazovanie-1841239482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, оон, талибан, совет безопасности оон
В мире, Афганистан, ООН, Талибан, Совет Безопасности ООН
СБ ООН призвал талибов разрешить женщинам обучение в вузах
СБ ООН обеспокоен тем, что талибы приостановили обучение студенток в Афганистане
ООН, 27 дек – РИА Новости. СБ ООН обеспокоен тем, что талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) приостановили обучение студенток в университетах Афганистана, и призывает отказаться от этой политики, говорится в заявлении Совбеза для прессы.
Ранее афганские СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве талибов распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана. Министр высшего образования Афганистана заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.
"Совет безопасности глубоко встревожен сообщениями о том, что талибы временно прекратили пускать женщин и девочек в университеты, вновь выразил свою глубокую озабоченность в связи с закрытием школ старше шестого класса и призвал к полному равноправному… участию женщин и девочек в жизни Афганистана", - сказано в заявлении.
СБ ООН призвал "Талибан"* вновь открыть школы и быстро отказаться от этой политики и практики, которые являются воплощением растущей эрозии соблюдения прав человека и основных свобод",
Кроме того, Совет безопасности глубоко обеспокоен сообщениями о том, что "Талибан"* запретил сотрудницам НПО и международных организаций выходить на работу, "что будет иметь значительные и непосредственные последствия для гуманитарных операций в стране".
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность