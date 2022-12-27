https://ria.ru/20221227/ssha-1841681294.html

США навязывают свои образцы техники иностранным покупателям, заявил МИД

США навязывают свои образцы техники иностранным покупателям, заявил МИД - РИА Новости, 27.12.2022

США навязывают свои образцы техники иностранным покупателям, заявил МИД

США пытаются вытеснить российскую военную технику с рынка и навязать покупателям свою продукцию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:18

2022-12-27T15:18

2022-12-27T15:55

сша

россия

безопасность

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. США пытаются вытеснить российскую военную технику с рынка и навязать покупателям свою продукцию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.По ее словам, Вашингтон, действуя в том числе через американские посольства, оказывает давление на военно-политическое руководство стран, которые пользуются авиационной техникой из России.Дипломат уточнила, что США пытаются вынудить российских партнеров вывести свои самолеты из эксплуатации и передать их Киеву. Она отметила, что редкие задержки с поставкой специальной продукции вызваны угрозами Запада ввести санкции против международных транспортных компаний, сотрудничающих с Москвой."Налицо еще один бесспорный факт недобросовестной конкуренции со стороны США и их союзников. Вытесняя российскую технику с иностранных рынков, американцы одновременно навязывают нашим партнерам свои образцы, отстаивая таким образом в первую очередь интересы собственного ВПК", — добавила представитель МИД.Захарова подчеркнула, что Россия неукоснительно исполнит все обязательства перед партнерами в части поставок вооружения, несмотря на инсинуации США.

https://ria.ru/20221121/indoneziya-1833008888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, безопасность, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)