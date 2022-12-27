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США навязывают свои образцы техники иностранным покупателям, заявил МИД - РИА Новости, 27.12.2022
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США навязывают свои образцы техники иностранным покупателям, заявил МИД
США навязывают свои образцы техники иностранным покупателям, заявил МИД - РИА Новости, 27.12.2022
США навязывают свои образцы техники иностранным покупателям, заявил МИД
США пытаются вытеснить российскую военную технику с рынка и навязать покупателям свою продукцию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:18
2022-12-27T15:55
сша
россия
безопасность
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. США пытаются вытеснить российскую военную технику с рынка и навязать покупателям свою продукцию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.По ее словам, Вашингтон, действуя в том числе через американские посольства, оказывает давление на военно-политическое руководство стран, которые пользуются авиационной техникой из России.Дипломат уточнила, что США пытаются вынудить российских партнеров вывести свои самолеты из эксплуатации и передать их Киеву. Она отметила, что редкие задержки с поставкой специальной продукции вызваны угрозами Запада ввести санкции против международных транспортных компаний, сотрудничающих с Москвой."Налицо еще один бесспорный факт недобросовестной конкуренции со стороны США и их союзников. Вытесняя российскую технику с иностранных рынков, американцы одновременно навязывают нашим партнерам свои образцы, отстаивая таким образом в первую очередь интересы собственного ВПК", — добавила представитель МИД.Захарова подчеркнула, что Россия неукоснительно исполнит все обязательства перед партнерами в части поставок вооружения, несмотря на инсинуации США.
https://ria.ru/20221121/indoneziya-1833008888.html
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сша, россия, безопасность, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Безопасность, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:18 27.12.2022 (обновлено: 15:55 27.12.2022)
 
США навязывают свои образцы техники иностранным покупателям, заявил МИД

Захарова: США вытесняют Россию с иностранных рынков и навязывают свои образцы техники

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. США пытаются вытеснить российскую военную технику с рынка и навязать покупателям свою продукцию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, Вашингтон, действуя в том числе через американские посольства, оказывает давление на военно-политическое руководство стран, которые пользуются авиационной техникой из России.
"В качестве основного аргумента ими злонамеренно продвигаются инсинуации о якобы неспособности Российской Федерации в современных условиях обеспечить ее качественное техническое обслуживание и поставку оригинальных запасных частей, необходимых для ремонта", — отметила Захарова.
Дипломат уточнила, что США пытаются вынудить российских партнеров вывести свои самолеты из эксплуатации и передать их Киеву. Она отметила, что редкие задержки с поставкой специальной продукции вызваны угрозами Запада ввести санкции против международных транспортных компаний, сотрудничающих с Москвой.
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"Налицо еще один бесспорный факт недобросовестной конкуренции со стороны США и их союзников. Вытесняя российскую технику с иностранных рынков, американцы одновременно навязывают нашим партнерам свои образцы, отстаивая таким образом в первую очередь интересы собственного ВПК", — добавила представитель МИД.
Захарова подчеркнула, что Россия неукоснительно исполнит все обязательства перед партнерами в части поставок вооружения, несмотря на инсинуации США.
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СШАРоссияБезопасностьМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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