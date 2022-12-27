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Байден объявил о ЧС в штате Нью-Йорк из-за снежного шторма
Байден объявил о ЧС в штате Нью-Йорк из-за снежного шторма - РИА Новости, 27.12.2022
Байден объявил о ЧС в штате Нью-Йорк из-за снежного шторма
Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации из-за снежного шторма в штате Нью-Йорк, сообщает Белый дом. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T05:50
2022-12-27T05:50
2022-12-27T05:50
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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации из-за снежного шторма в штате Нью-Йорк, сообщает Белый дом. "Президент Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк и приказал оказать федеральную помощь для дополнения усилий по реагированию на уровне штата и местном уровне", - говорится в сообщении Белого дома. Отмечается, что Байден уполномочил федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям и министерство внутренней безопасности координировать усилия по оказанию помощи пострадавшему от снежного шторма штату. Ранее сообщалось о гибели по меньшей мере 50 человек в США в инцидентах, связанных со снежной бурей. Смертельные случаи зарегистрированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин. При этом половина смертей пришлась на происшествия на западе штата Нью-Йорк.
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в мире, джо байден, нью-йорк (город), сша, колорадо
В мире, Джо Байден, Нью-Йорк (город), США, Колорадо
Байден объявил о ЧС в штате Нью-Йорк из-за снежного шторма
Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк из-за снежного шторма