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Байден объявил о ЧС в штате Нью-Йорк из-за снежного шторма - РИА Новости, 27.12.2022
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Байден объявил о ЧС в штате Нью-Йорк из-за снежного шторма
Байден объявил о ЧС в штате Нью-Йорк из-за снежного шторма - РИА Новости, 27.12.2022
Байден объявил о ЧС в штате Нью-Йорк из-за снежного шторма
Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации из-за снежного шторма в штате Нью-Йорк, сообщает Белый дом. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T05:50
2022-12-27T05:50
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нью-йорк (город)
сша
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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации из-за снежного шторма в штате Нью-Йорк, сообщает Белый дом. "Президент Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк и приказал оказать федеральную помощь для дополнения усилий по реагированию на уровне штата и местном уровне", - говорится в сообщении Белого дома. Отмечается, что Байден уполномочил федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям и министерство внутренней безопасности координировать усилия по оказанию помощи пострадавшему от снежного шторма штату. Ранее сообщалось о гибели по меньшей мере 50 человек в США в инцидентах, связанных со снежной бурей. Смертельные случаи зарегистрированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин. При этом половина смертей пришлась на происшествия на западе штата Нью-Йорк.
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в мире, джо байден, нью-йорк (город), сша, колорадо
В мире, Джо Байден, Нью-Йорк (город), США, Колорадо
05:50 27.12.2022
 
Байден объявил о ЧС в штате Нью-Йорк из-за снежного шторма

Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк из-за снежного шторма

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации из-за снежного шторма в штате Нью-Йорк, сообщает Белый дом.
"Президент Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк и приказал оказать федеральную помощь для дополнения усилий по реагированию на уровне штата и местном уровне", - говорится в сообщении Белого дома.
Отмечается, что Байден уполномочил федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям и министерство внутренней безопасности координировать усилия по оказанию помощи пострадавшему от снежного шторма штату.
Ранее сообщалось о гибели по меньшей мере 50 человек в США в инцидентах, связанных со снежной бурей. Смертельные случаи зарегистрированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин. При этом половина смертей пришлась на происшествия на западе штата Нью-Йорк.
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В миреДжо БайденНью-Йорк (город)СШАКолорадо
 
 
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