https://ria.ru/20221227/ssha-1841545335.html

Байден предложил губернатору Нью-Йорка все ресурсы для борьбы с непогодой

Байден предложил губернатору Нью-Йорка все ресурсы для борьбы с непогодой - РИА Новости, 27.12.2022

Байден предложил губернатору Нью-Йорка все ресурсы для борьбы с непогодой

Президент США Джо Байден в понедельник провел телефонный разговор с губернатором штата Нью-Йорку Кэти Хокул, в ходе которого предложил содействие федеральных... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T04:15

2022-12-27T04:15

2022-12-27T04:15

в мире

джо байден

нью-йорк (город)

сша

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ВАШИНГТОН, 27 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник провел телефонный разговор с губернатором штата Нью-Йорку Кэти Хокул, в ходе которого предложил содействие федеральных властей в ликвидации последствий обрушившегося на страну зимнего шторма, сообщил Белый дом. "Президент предложил губернатору направить все силы федерального правительства для поддержки жителей Нью-Йорка на фоне того, как штат борется с последствиями исторического зимнего шторма. Президент сообщил, что он и первая леди США молятся о жителях Нью-Йорка и всех тех, кто утратил своих близких", - следует из распространенного по итогам звонка заявления американской администрации. Помимо этого, Байден выразил благодарность Хокул за ее усилия на посту губернатора, а также сотрудникам Национальной гвардии, правоохранителям и службам экстренного реагирования за их неустанную работу. "Президент сообщил, что поручил своей команде немедленно реагировать на любой запрос губернатора об оказании федеральной помощи", - проинформировали в Белом доме.

https://ria.ru/20221227/ssha-1841540213.html

нью-йорк (город)

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в мире, джо байден, нью-йорк (город), сша