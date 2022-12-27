https://ria.ru/20221227/ssha-1841545335.html
Байден предложил губернатору Нью-Йорка все ресурсы для борьбы с непогодой
Байден предложил губернатору Нью-Йорка все ресурсы для борьбы с непогодой - РИА Новости, 27.12.2022
Байден предложил губернатору Нью-Йорка все ресурсы для борьбы с непогодой
Президент США Джо Байден в понедельник провел телефонный разговор с губернатором штата Нью-Йорку Кэти Хокул, в ходе которого предложил содействие федеральных... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T04:15
2022-12-27T04:15
2022-12-27T04:15
в мире
джо байден
нью-йорк (город)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589850808_0:259:3180:2048_1920x0_80_0_0_f86ca5c8d74a007db91a34008eb0aa9d.jpg
ВАШИНГТОН, 27 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник провел телефонный разговор с губернатором штата Нью-Йорку Кэти Хокул, в ходе которого предложил содействие федеральных властей в ликвидации последствий обрушившегося на страну зимнего шторма, сообщил Белый дом. "Президент предложил губернатору направить все силы федерального правительства для поддержки жителей Нью-Йорка на фоне того, как штат борется с последствиями исторического зимнего шторма. Президент сообщил, что он и первая леди США молятся о жителях Нью-Йорка и всех тех, кто утратил своих близких", - следует из распространенного по итогам звонка заявления американской администрации. Помимо этого, Байден выразил благодарность Хокул за ее усилия на посту губернатора, а также сотрудникам Национальной гвардии, правоохранителям и службам экстренного реагирования за их неустанную работу. "Президент сообщил, что поручил своей команде немедленно реагировать на любой запрос губернатора об оказании федеральной помощи", - проинформировали в Белом доме.
https://ria.ru/20221227/ssha-1841540213.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589850808_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_5432c9330b4ba177672bf83d8807e0c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, нью-йорк (город), сша
В мире, Джо Байден, Нью-Йорк (город), США
Байден предложил губернатору Нью-Йорка все ресурсы для борьбы с непогодой
Белый дом: Байден предложил содействие федеральных властей для борьбы с зимним штормом
ВАШИНГТОН, 27 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник провел телефонный разговор с губернатором штата Нью-Йорку Кэти Хокул, в ходе которого предложил содействие федеральных властей в ликвидации последствий обрушившегося на страну зимнего шторма, сообщил Белый дом.
"Президент предложил губернатору направить все силы федерального правительства для поддержки жителей Нью-Йорка на фоне того, как штат борется с последствиями исторического зимнего шторма. Президент сообщил, что он и первая леди США молятся о жителях Нью-Йорка и всех тех, кто утратил своих близких", - следует из распространенного по итогам звонка заявления американской администрации.
Помимо этого, Байден выразил благодарность Хокул за ее усилия на посту губернатора, а также сотрудникам Национальной гвардии, правоохранителям и службам экстренного реагирования за их неустанную работу.
"Президент сообщил, что поручил своей команде немедленно реагировать на любой запрос губернатора об оказании федеральной помощи", - проинформировали в Белом доме.