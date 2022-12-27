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Байден предложил губернатору Нью-Йорка все ресурсы для борьбы с непогодой - РИА Новости, 27.12.2022
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Байден предложил губернатору Нью-Йорка все ресурсы для борьбы с непогодой
Байден предложил губернатору Нью-Йорка все ресурсы для борьбы с непогодой - РИА Новости, 27.12.2022
Байден предложил губернатору Нью-Йорка все ресурсы для борьбы с непогодой
Президент США Джо Байден в понедельник провел телефонный разговор с губернатором штата Нью-Йорку Кэти Хокул, в ходе которого предложил содействие федеральных... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T04:15
2022-12-27T04:15
в мире
джо байден
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сша
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ВАШИНГТОН, 27 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник провел телефонный разговор с губернатором штата Нью-Йорку Кэти Хокул, в ходе которого предложил содействие федеральных властей в ликвидации последствий обрушившегося на страну зимнего шторма, сообщил Белый дом. "Президент предложил губернатору направить все силы федерального правительства для поддержки жителей Нью-Йорка на фоне того, как штат борется с последствиями исторического зимнего шторма. Президент сообщил, что он и первая леди США молятся о жителях Нью-Йорка и всех тех, кто утратил своих близких", - следует из распространенного по итогам звонка заявления американской администрации. Помимо этого, Байден выразил благодарность Хокул за ее усилия на посту губернатора, а также сотрудникам Национальной гвардии, правоохранителям и службам экстренного реагирования за их неустанную работу. "Президент сообщил, что поручил своей команде немедленно реагировать на любой запрос губернатора об оказании федеральной помощи", - проинформировали в Белом доме.
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в мире, джо байден, нью-йорк (город), сша
В мире, Джо Байден, Нью-Йорк (город), США
04:15 27.12.2022
 
Байден предложил губернатору Нью-Йорка все ресурсы для борьбы с непогодой

Белый дом: Байден предложил содействие федеральных властей для борьбы с зимним штормом

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в медиабанкСемья идет по Бруклинскому мосту во время снегопада в Нью-Йорке
Семья идет по Бруклинскому мосту во время снегопада в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Семья идет по Бруклинскому мосту во время снегопада в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник провел телефонный разговор с губернатором штата Нью-Йорку Кэти Хокул, в ходе которого предложил содействие федеральных властей в ликвидации последствий обрушившегося на страну зимнего шторма, сообщил Белый дом.
"Президент предложил губернатору направить все силы федерального правительства для поддержки жителей Нью-Йорка на фоне того, как штат борется с последствиями исторического зимнего шторма. Президент сообщил, что он и первая леди США молятся о жителях Нью-Йорка и всех тех, кто утратил своих близких", - следует из распространенного по итогам звонка заявления американской администрации.
Помимо этого, Байден выразил благодарность Хокул за ее усилия на посту губернатора, а также сотрудникам Национальной гвардии, правоохранителям и службам экстренного реагирования за их неустанную работу.
"Президент сообщил, что поручил своей команде немедленно реагировать на любой запрос губернатора об оказании федеральной помощи", - проинформировали в Белом доме.
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