01:21 27.12.2022 (обновлено: 05:15 27.12.2022)
СМИ: морозы в США привели к падению поставок природного газа
BloombergNEF: морозы в США привели к падению поставок газа на 10% от нормы потребления
© AP Photo / Seth WenigЖенщина во время снегопада в Джерси-Сити
© AP Photo / Seth Wenig
Женщина во время снегопада в Джерси-Сити. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Сильные морозы, установившиеся на обширной территории США, привели к падению поставок природного газа внутри страны на 10% от нормы потребления, свидетельствует анализ исследовательского сервиса BloombergNEF.
"Производство топлива для отопления и электрогенерации в понедельник достигло 90 миллиардов кубических футов (2,54 миллиарда кубометров - ред.), что на 10% ниже нормы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что холодная погода ограничивает как добычу на месторождениях, так и прокачку газа по трубопроводам.
При этом 24 декабря объем произведенного газа оказался еще меньше и составил 84,2 миллиарда кубических футов (2,38 миллиарда кубометров). Как пишет издание, просадка в уровне газодобычи одновременно со значительным ростом потребления на фоне холодов заставляет снабжающие компании просить население экономно расходовать энергию.
На рождественских выходных в США энергетическая компания Con Edison рекомендовала жителям Нью-Йорка экономить электричество, газ и тепло из-за усилившихся холодов и возросшей нагрузки на сети в регионе. Компания PJM Interconnection, обслуживающая 65 миллионов потребителей в 13 различных штатах и округе Колумбия, также попросила своих клиентов экономно расходовать электричество.