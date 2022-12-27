https://ria.ru/20221227/ssha-1841541553.html

СМИ: морозы в США привели к падению поставок природного газа

СМИ: морозы в США привели к падению поставок природного газа - РИА Новости, 27.12.2022

СМИ: морозы в США привели к падению поставок природного газа

Сильные морозы, установившиеся на обширной территории США, привели к падению поставок природного газа внутри страны на 10% от нормы потребления, свидетельствует РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T01:21

2022-12-27T01:21

2022-12-27T05:15

сша

колумбия

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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Сильные морозы, установившиеся на обширной территории США, привели к падению поставок природного газа внутри страны на 10% от нормы потребления, свидетельствует анализ исследовательского сервиса BloombergNEF. Отмечается, что холодная погода ограничивает как добычу на месторождениях, так и прокачку газа по трубопроводам. При этом 24 декабря объем произведенного газа оказался еще меньше и составил 84,2 миллиарда кубических футов (2,38 миллиарда кубометров). Как пишет издание, просадка в уровне газодобычи одновременно со значительным ростом потребления на фоне холодов заставляет снабжающие компании просить население экономно расходовать энергию.На рождественских выходных в США энергетическая компания Con Edison рекомендовала жителям Нью-Йорка экономить электричество, газ и тепло из-за усилившихся холодов и возросшей нагрузки на сети в регионе. Компания PJM Interconnection, обслуживающая 65 миллионов потребителей в 13 различных штатах и округе Колумбия, также попросила своих клиентов экономно расходовать электричество.

https://ria.ru/20221227/ssha-1841540213.html

сша

колумбия

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сша, колумбия