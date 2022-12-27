https://ria.ru/20221227/sputnik-1841754638.html

Польша получит от Франции два спутника наблюдения и приемную станцию

Польша получит от Франции два спутника наблюдения и приемную станцию - РИА Новости, 27.12.2022

Польша получит от Франции два спутника наблюдения и приемную станцию

Польша подписала с Францией соглашение на поставки двух спутников наблюдения и приемной станции, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T19:10

2022-12-27T19:10

2022-12-27T20:11

в мире

мариуш блащак

себастьян лекорню

алексей резников

россия

украина

франция

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/22056/15/220561533_0:457:1446:1270_1920x0_80_0_0_817c3300659a3e45dee2687fac19a65a.jpg

ВАРШАВА/ПАРИЖ, 27 дек — РИА Новости. Польша подписала с Францией соглашение на поставки двух спутников наблюдения и приемной станции, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.Подписание документа состоялось в рамках визита в Варшаву главы министерства обороны Франции Себастьяна Лекорню."Наше сотрудничество, наше только что одобренное соглашение касается приобретения двух спутников для Войска Польского, которые мы получим до 2027 года", - сказал Блащак на брифинге. "Контракт касается двух спутников, а также наземной станции, где будут обрабатываться полученные изображения", - подчеркнул глава минобороны Польши.Министр добавил, что польские спутники, заказанные во Франции, будут работать во взаимодействии с французскими спутниками, что, по его словам, "обеспечивает еще большую эффективность".В свою очередь, глава минобороны Франции Лекорню написал в Twitter, что "этот важный контракт свидетельствует о доверии Польши нашим технологиям и индустрии". Он также отметил, что данный контракт будет способствовать созданию 500 рабочих мест во Франции на протяжении пяти лет.По информации телеканала BFMTV, Лекорню 28 декабря отправится на Украину, где встретится со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Планируется, что "министр засвидетельствует украинским властям продолжающуюся с 24 февраля поддержку Франции...", сообщило СМИ.В июне Киев посетил президент Франции Эммануэль Макрон, а глава МИД Франции Катрин Колонна посещала столицу Украины уже трижды.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221223/patriot-1840888450.html

https://ria.ru/20221222/istrebiteli-1840683256.html

https://ria.ru/20221223/polsha-1840709658.html

россия

украина

франция

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мариуш блащак, себастьян лекорню, алексей резников, россия, украина, франция, нато, польша, twitter