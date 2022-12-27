Рейтинг@Mail.ru
Польша получит от Франции два спутника наблюдения и приемную станцию - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/sputnik-1841754638.html
Польша получит от Франции два спутника наблюдения и приемную станцию
Польша получит от Франции два спутника наблюдения и приемную станцию - РИА Новости, 27.12.2022
Польша получит от Франции два спутника наблюдения и приемную станцию
Польша подписала с Францией соглашение на поставки двух спутников наблюдения и приемной станции, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T19:10
2022-12-27T20:11
в мире
мариуш блащак
себастьян лекорню
алексей резников
россия
украина
франция
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22056/15/220561533_0:457:1446:1270_1920x0_80_0_0_817c3300659a3e45dee2687fac19a65a.jpg
ВАРШАВА/ПАРИЖ, 27 дек — РИА Новости. Польша подписала с Францией соглашение на поставки двух спутников наблюдения и приемной станции, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.Подписание документа состоялось в рамках визита в Варшаву главы министерства обороны Франции Себастьяна Лекорню."Наше сотрудничество, наше только что одобренное соглашение касается приобретения двух спутников для Войска Польского, которые мы получим до 2027 года", - сказал Блащак на брифинге. "Контракт касается двух спутников, а также наземной станции, где будут обрабатываться полученные изображения", - подчеркнул глава минобороны Польши.Министр добавил, что польские спутники, заказанные во Франции, будут работать во взаимодействии с французскими спутниками, что, по его словам, "обеспечивает еще большую эффективность".В свою очередь, глава минобороны Франции Лекорню написал в Twitter, что "этот важный контракт свидетельствует о доверии Польши нашим технологиям и индустрии". Он также отметил, что данный контракт будет способствовать созданию 500 рабочих мест во Франции на протяжении пяти лет.По информации телеканала BFMTV, Лекорню 28 декабря отправится на Украину, где встретится со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Планируется, что "министр засвидетельствует украинским властям продолжающуюся с 24 февраля поддержку Франции...", сообщило СМИ.В июне Киев посетил президент Франции Эммануэль Макрон, а глава МИД Франции Катрин Колонна посещала столицу Украины уже трижды.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221223/patriot-1840888450.html
https://ria.ru/20221222/istrebiteli-1840683256.html
https://ria.ru/20221223/polsha-1840709658.html
россия
украина
франция
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22056/15/220561533_0:321:1446:1406_1920x0_80_0_0_37b53cd69e3f4ee4df7fac1a5863510a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуш блащак, себастьян лекорню, алексей резников, россия, украина, франция, нато, польша, twitter
В мире, Мариуш Блащак, Себастьян Лекорню, Алексей Резников, Россия, Украина, Франция, НАТО, Польша, Twitter
19:10 27.12.2022 (обновлено: 20:11 27.12.2022)
 
Польша получит от Франции два спутника наблюдения и приемную станцию

Министр обороны Блащак: Франция поставит Польше два спутника наблюдения и приемную станцию

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Флаг Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА/ПАРИЖ, 27 дек — РИА Новости. Польша подписала с Францией соглашение на поставки двух спутников наблюдения и приемной станции, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Подписание документа состоялось в рамках визита в Варшаву главы министерства обороны Франции Себастьяна Лекорню.
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 16:12
В Польше назвали срок запуска предоставленных Германией ЗРК Patriot
"Наше сотрудничество, наше только что одобренное соглашение касается приобретения двух спутников для Войска Польского, которые мы получим до 2027 года", - сказал Блащак на брифинге. "Контракт касается двух спутников, а также наземной станции, где будут обрабатываться полученные изображения", - подчеркнул глава минобороны Польши.
Министр добавил, что польские спутники, заказанные во Франции, будут работать во взаимодействии с французскими спутниками, что, по его словам, "обеспечивает еще большую эффективность".
В свою очередь, глава минобороны Франции Лекорню написал в Twitter, что "этот важный контракт свидетельствует о доверии Польши нашим технологиям и индустрии". Он также отметил, что данный контракт будет способствовать созданию 500 рабочих мест во Франции на протяжении пяти лет.
По информации телеканала BFMTV, Лекорню 28 декабря отправится на Украину, где встретится со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Планируется, что "министр засвидетельствует украинским властям продолжающуюся с 24 февраля поддержку Франции...", сообщило СМИ.
Истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 21:34
Нидерланды направят в Польшу восемь истребителей F-35
В июне Киев посетил президент Франции Эммануэль Макрон, а глава МИД Франции Катрин Колонна посещала столицу Украины уже трижды.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Люди с флагами Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 04:10
В Польше рассказали об утрате военного потенциала из-за поддержки Украины
 
В миреМариуш БлащакСебастьян ЛекорнюАлексей РезниковРоссияУкраинаФранцияНАТОПольшаTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала