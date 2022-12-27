19:10 27.12.2022 (обновлено: 20:11 27.12.2022)
Польша получит от Франции два спутника наблюдения и приемную станцию
Министр обороны Блащак: Франция поставит Польше два спутника наблюдения и приемную станцию
Флаг Польши. Архивное фото
ВАРШАВА/ПАРИЖ, 27 дек — РИА Новости. Польша подписала с Францией соглашение на поставки двух спутников наблюдения и приемной станции, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Подписание документа состоялось в рамках визита в Варшаву главы министерства обороны Франции Себастьяна Лекорню.
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"Наше сотрудничество, наше только что одобренное соглашение касается приобретения двух спутников для Войска Польского, которые мы получим до 2027 года", - сказал Блащак на брифинге. "Контракт касается двух спутников, а также наземной станции, где будут обрабатываться полученные изображения", - подчеркнул глава минобороны Польши.
Министр добавил, что польские спутники, заказанные во Франции, будут работать во взаимодействии с французскими спутниками, что, по его словам, "обеспечивает еще большую эффективность".
В свою очередь, глава минобороны Франции Лекорню написал в Twitter, что "этот важный контракт свидетельствует о доверии Польши нашим технологиям и индустрии". Он также отметил, что данный контракт будет способствовать созданию 500 рабочих мест во Франции на протяжении пяти лет.
По информации телеканала BFMTV, Лекорню 28 декабря отправится на Украину, где встретится со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Планируется, что "министр засвидетельствует украинским властям продолжающуюся с 24 февраля поддержку Франции...", сообщило СМИ.
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В июне Киев посетил президент Франции Эммануэль Макрон, а глава МИД Франции Катрин Колонна посещала столицу Украины уже трижды.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.