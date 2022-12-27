22:12 27.12.2022 (обновлено: 22:18 27.12.2022)
Спецоперация, 27 декабря: уничтожены две артиллерийские системы М777 США
Спецоперация, 27 декабря: уничтожены артиллерийские системы М777 производства США
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий МО РФ определяет азимут цели с помощью буссоли
Военнослужащий МО РФ определяет азимут цели с помощью буссоли. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В результате контрбатарейной борьбы российская артиллерия уничтожила в районах сел Нетайлово (ДНР) и Преображенка (Запорожская область) две артиллерийские системы М777 производства США, сообщило министерство обороны РФ.
Ход спецоперации
Минобороны РФ сообщило, что российская артиллерия нанесла удары по украинским военным на купянском, красно-лиманском и южно-донецком направлениях, а также в районе Краматорска (ДНР), потери составили около 140 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и семь автомобилей, в том числе пикапы;
На донецком направлении в ходе успешного наступления нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады Киева, уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей;
В районе Нетайлово (ДНР) и Преображенка (Запорожская область) уничтожены артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, в разных районах ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областей уничтожены боевая машина РСЗО "Ураган" и две машины РСЗО "Град", на огневых позициях уничтожены две украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", четыре гаубицы "Мста-Б" и две гаубицы Д-20;
Средствами ПВО сбито три украинских беспилотных летательных аппарата, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган", а также три противорадиолокационные ракеты "HARM" производства США;
Украина израсходовала не только оружие НАТО, но и оружие советского производства, находившееся на ее территории, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов;
"Злые русские хакеры" из RaHDit выложили на антифашистском портале "Немезида" данные более 1000 украинских интернет-активистов, "пакостящих" и "льющих помои" в рунете.
Ситуация на Украине
Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, украинские издания сообщали о взрывах в Одесской области;
Состояние топ-20 богатейших украинцев с февраля упало вдвое - с $42,5 млрд до $20 млрд, пишут местные издания. Список миллиардеров возглавляет совладелец "Метинвеста" Ренат Ахметов, которому принадлежала "Азовсталь" в Мариуполе и в чьи активы входит энергохолдинг ДТЭК - его состояние упало в 3,5 раза - с $13,7 млрд до $4,4 млрд;
В освобожденных регионах
Гривны на рубли в Запорожской области можно будет обменять до 1 апреля 2023 года, рассказал глава правительства региона Антон Кольцов;
Президент РФ Владимир Путин позвонил девочке из Запорожской области Александре Титаренко, открытку которой выбрал на "Елке желаний". Восьмилетняя девочка хотела побывать в Крыму и посетить Дом Деда Мороза. Александра уже побывала с семьей в Великом Устюге и поделилась впечатлениями с Путиным. Президент, в свою очередь, попросил сделать ответный подарок – прислать огурцы, которые выращивает семья девочки.