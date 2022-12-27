https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841782296.html

Спецоперация, 27 декабря: уничтожены две артиллерийские системы М777 США

Спецоперация, 27 декабря: уничтожены две артиллерийские системы М777 США - РИА Новости, 27.12.2022

Спецоперация, 27 декабря: уничтожены две артиллерийские системы М777 США

В результате контрбатарейной борьбы российская артиллерия уничтожила в районах сел Нетайлово (ДНР) и Преображенка (Запорожская область) две артиллерийские... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T22:12

2022-12-27T22:12

2022-12-27T22:18

специальная военная операция на украине

владимир путин

апты алаудинов

ян гагин

донецкая народная республика

запорожская область

сша

нато

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В результате контрбатарейной борьбы российская артиллерия уничтожила в районах сел Нетайлово (ДНР) и Преображенка (Запорожская область) две артиллерийские системы М777 производства США, сообщило министерство обороны РФ. Ход спецоперацииМинобороны РФ сообщило, что российская артиллерия нанесла удары по украинским военным на купянском, красно-лиманском и южно-донецком направлениях, а также в районе Краматорска (ДНР), потери составили около 140 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и семь автомобилей, в том числе пикапы; На донецком направлении в ходе успешного наступления нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады Киева, уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей; В районе Нетайлово (ДНР) и Преображенка (Запорожская область) уничтожены артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, в разных районах ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областей уничтожены боевая машина РСЗО "Ураган" и две машины РСЗО "Град", на огневых позициях уничтожены две украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", четыре гаубицы "Мста-Б" и две гаубицы Д-20; Средствами ПВО сбито три украинских беспилотных летательных аппарата, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган", а также три противорадиолокационные ракеты "HARM" производства США; Украина израсходовала не только оружие НАТО, но и оружие советского производства, находившееся на ее территории, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов; "Злые русские хакеры" из RaHDit выложили на антифашистском портале "Немезида" данные более 1000 украинских интернет-активистов, "пакостящих" и "льющих помои" в рунете. Ситуация на УкраинеВоздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, украинские издания сообщали о взрывах в Одесской области; Состояние топ-20 богатейших украинцев с февраля упало вдвое - с $42,5 млрд до $20 млрд, пишут местные издания. Список миллиардеров возглавляет совладелец "Метинвеста" Ренат Ахметов, которому принадлежала "Азовсталь" в Мариуполе и в чьи активы входит энергохолдинг ДТЭК - его состояние упало в 3,5 раза - с $13,7 млрд до $4,4 млрд; В освобожденных регионахВ Донецке не планируется массовых новогодних мероприятий, поскольку украинские войска обычно усиливают обстрелы на праздники, сказал РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин; Гривны на рубли в Запорожской области можно будет обменять до 1 апреля 2023 года, рассказал глава правительства региона Антон Кольцов; Президент РФ Владимир Путин позвонил девочке из Запорожской области Александре Титаренко, открытку которой выбрал на "Елке желаний". Восьмилетняя девочка хотела побывать в Крыму и посетить Дом Деда Мороза. Александра уже побывала с семьей в Великом Устюге и поделилась впечатлениями с Путиным. Президент, в свою очередь, попросил сделать ответный подарок – прислать огурцы, которые выращивает семья девочки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о поражении 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на Донецком направлении ВС РФ нанесли поражение 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ на Донецком направлении, уничтожены до 60 украинских военных. 2022-12-27T22:12 true PT3M38S

Признание жительницы Херсонской области в передаче данных о ВС России Жительница Херсонской области передавала украинской стороне координаты расположения личного состава российских сил, ее задержали, теперь ей грозят десятки лет тюрьмы, рассказали РИА Новости сотрудники силовых структур. На видео 21-летняя задержанная заявляет, что то, что она делала – неправильно, это "перевернуло все". 2022-12-27T22:12 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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