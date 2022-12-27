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Спецоперация, 27 декабря: уничтожены две артиллерийские системы М777 США - РИА Новости, 27.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841782296.html
Спецоперация, 27 декабря: уничтожены две артиллерийские системы М777 США
Спецоперация, 27 декабря: уничтожены две артиллерийские системы М777 США - РИА Новости, 27.12.2022
Спецоперация, 27 декабря: уничтожены две артиллерийские системы М777 США
В результате контрбатарейной борьбы российская артиллерия уничтожила в районах сел Нетайлово (ДНР) и Преображенка (Запорожская область) две артиллерийские... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T22:12
2022-12-27T22:18
специальная военная операция на украине
владимир путин
апты алаудинов
ян гагин
донецкая народная республика
запорожская область
сша
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В результате контрбатарейной борьбы российская артиллерия уничтожила в районах сел Нетайлово (ДНР) и Преображенка (Запорожская область) две артиллерийские системы М777 производства США, сообщило министерство обороны РФ. Ход спецоперацииМинобороны РФ сообщило, что российская артиллерия нанесла удары по украинским военным на купянском, красно-лиманском и южно-донецком направлениях, а также в районе Краматорска (ДНР), потери составили около 140 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и семь автомобилей, в том числе пикапы; На донецком направлении в ходе успешного наступления нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады Киева, уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей; В районе Нетайлово (ДНР) и Преображенка (Запорожская область) уничтожены артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, в разных районах ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областей уничтожены боевая машина РСЗО "Ураган" и две машины РСЗО "Град", на огневых позициях уничтожены две украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", четыре гаубицы "Мста-Б" и две гаубицы Д-20; Средствами ПВО сбито три украинских беспилотных летательных аппарата, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган", а также три противорадиолокационные ракеты "HARM" производства США; Украина израсходовала не только оружие НАТО, но и оружие советского производства, находившееся на ее территории, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов; "Злые русские хакеры" из RaHDit выложили на антифашистском портале "Немезида" данные более 1000 украинских интернет-активистов, "пакостящих" и "льющих помои" в рунете. Ситуация на УкраинеВоздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, украинские издания сообщали о взрывах в Одесской области; Состояние топ-20 богатейших украинцев с февраля упало вдвое - с $42,5 млрд до $20 млрд, пишут местные издания. Список миллиардеров возглавляет совладелец "Метинвеста" Ренат Ахметов, которому принадлежала "Азовсталь" в Мариуполе и в чьи активы входит энергохолдинг ДТЭК - его состояние упало в 3,5 раза - с $13,7 млрд до $4,4 млрд; В освобожденных регионахВ Донецке не планируется массовых новогодних мероприятий, поскольку украинские войска обычно усиливают обстрелы на праздники, сказал РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин; Гривны на рубли в Запорожской области можно будет обменять до 1 апреля 2023 года, рассказал глава правительства региона Антон Кольцов; Президент РФ Владимир Путин позвонил девочке из Запорожской области Александре Титаренко, открытку которой выбрал на "Елке желаний". Восьмилетняя девочка хотела побывать в Крыму и посетить Дом Деда Мороза. Александра уже побывала с семьей в Великом Устюге и поделилась впечатлениями с Путиным. Президент, в свою очередь, попросил сделать ответный подарок – прислать огурцы, которые выращивает семья девочки.
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донецкая народная республика
запорожская область
сша
украина
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Минобороны РФ о поражении 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на Донецком направлении
ВС РФ нанесли поражение 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ на Донецком направлении, уничтожены до 60 украинских военных.
2022-12-27T22:12
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Признание жительницы Херсонской области в передаче данных о ВС России
Жительница Херсонской области передавала украинской стороне координаты расположения личного состава российских сил, ее задержали, теперь ей грозят десятки лет тюрьмы, рассказали РИА Новости сотрудники силовых структур. На видео 21-летняя задержанная заявляет, что то, что она делала – неправильно, это "перевернуло все".
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владимир путин, апты алаудинов, ян гагин, донецкая народная республика, запорожская область, сша, нато, метинвест, дтэк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Апты Алаудинов, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, США, НАТО, Метинвест, ДТЭК, Украина, Вооруженные силы Украины
22:12 27.12.2022 (обновлено: 22:18 27.12.2022)
 
Спецоперация, 27 декабря: уничтожены две артиллерийские системы М777 США

Спецоперация, 27 декабря: уничтожены артиллерийские системы М777 производства США

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий МО РФ определяет азимут цели с помощью буссоли
Военнослужащий МО РФ определяет азимут цели с помощью буссоли - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий МО РФ определяет азимут цели с помощью буссоли. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В результате контрбатарейной борьбы российская артиллерия уничтожила в районах сел Нетайлово (ДНР) и Преображенка (Запорожская область) две артиллерийские системы М777 производства США, сообщило министерство обороны РФ.

Ход спецоперации

Минобороны РФ сообщило, что российская артиллерия нанесла удары по украинским военным на купянском, красно-лиманском и южно-донецком направлениях, а также в районе Краматорска (ДНР), потери составили около 140 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и семь автомобилей, в том числе пикапы;
На донецком направлении в ходе успешного наступления нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады Киева, уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей;
В районе Нетайлово (ДНР) и Преображенка (Запорожская область) уничтожены артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, в разных районах ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областей уничтожены боевая машина РСЗО "Ураган" и две машины РСЗО "Град", на огневых позициях уничтожены две украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", четыре гаубицы "Мста-Б" и две гаубицы Д-20;
Средствами ПВО сбито три украинских беспилотных летательных аппарата, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган", а также три противорадиолокационные ракеты "HARM" производства США;
Украина израсходовала не только оружие НАТО, но и оружие советского производства, находившееся на ее территории, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов;
"Злые русские хакеры" из RaHDit выложили на антифашистском портале "Немезида" данные более 1000 украинских интернет-активистов, "пакостящих" и "льющих помои" в рунете.

Ситуация на Украине

Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, украинские издания сообщали о взрывах в Одесской области;
Состояние топ-20 богатейших украинцев с февраля упало вдвое - с $42,5 млрд до $20 млрд, пишут местные издания. Список миллиардеров возглавляет совладелец "Метинвеста" Ренат Ахметов, которому принадлежала "Азовсталь" в Мариуполе и в чьи активы входит энергохолдинг ДТЭК - его состояние упало в 3,5 раза - с $13,7 млрд до $4,4 млрд;
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине

В освобожденных регионах

В Донецке не планируется массовых новогодних мероприятий, поскольку украинские войска обычно усиливают обстрелы на праздники, сказал РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин;
Гривны на рубли в Запорожской области можно будет обменять до 1 апреля 2023 года, рассказал глава правительства региона Антон Кольцов;
Президент РФ Владимир Путин позвонил девочке из Запорожской области Александре Титаренко, открытку которой выбрал на "Елке желаний". Восьмилетняя девочка хотела побывать в Крыму и посетить Дом Деда Мороза. Александра уже побывала с семьей в Великом Устюге и поделилась впечатлениями с Путиным. Президент, в свою очередь, попросил сделать ответный подарок – прислать огурцы, которые выращивает семья девочки.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинАпты АлаудиновЯн ГагинДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьСШАНАТОМетинвестДТЭКУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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