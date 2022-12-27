https://ria.ru/20221227/spasateli-1841579415.html
Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с праздником
Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с праздником - РИА Новости, 27.12.2022
Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с праздником
Глава правительства России поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником, отметив, что их труд является примером доблести, отваги и... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:56
2022-12-27T10:56
2022-12-27T10:56
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава правительства России поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником, отметив, что их труд является примером доблести, отваги и мужества, соответствующее поздравление опубликовано на сайте правительства. "Для оперативного реагирования на любую чрезвычайную ситуацию, решения задач по ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф более 30 лет назад в нашей стране была создана уникальная служба спасения. При землетрясении, наводнении, пожаре, дорожно-транспортном происшествии именно сотрудники МЧС первыми приходят на помощь пострадавшим. Каждый из вас обладает особыми профессиональными качествами, проявляет командное единство, стойкость и мужество, умение быстро принимать решения в экстремальной обстановке, рискуя собой, спасает жизни людей... Этот благородный труд – пример доблести, отваги и мужества", - говорится в поздравлении. Мишустин отметил, что МЧС динамично развивается, структура постоянно совершенствуется. Сегодня в работе службы применяется искусственный интеллект и космический мониторинг для прогнозирования возможных опасностей. Благодаря этому можно предотвращать крупномасштабные чрезвычайные ситуации, тем самым обеспечивая безопасность миллионов людей. Также он уточнил, что благодаря международному сотрудничеству ведомства со странами – членами БРИКС осуществляется обмен опытом, лучшими практиками, а также информацией о национальных системах гражданской защиты. Российские спасатели принимают активное участие в гуманитарных миссиях, оказывают помощь другим государствам, пострадавшим от стихии. "Многие из вас встречают этот день на боевом посту, выполняя свой профессиональный долг. И я хочу сказать вам спасибо за нелёгкий, но очень важный труд, отзывчивость и неравнодушие. Выразить особую благодарность ветеранам МЧС, которые являются достойным примером преданности своему призванию", - говорится в поздравлении. Мишустин пожелал спасателям крепкого здоровья и всего самого доброго.
https://ria.ru/20221227/mchs-1841560074.html
https://ria.ru/20221227/spasateli-1841350966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мишустин, россия
Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Михаил Мишустин, Россия
Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с праздником
Премьер Мишустин назвал труд сотрудников МЧС примером доблести, отваги и мужества
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Глава правительства России поздравил
сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником, отметив, что их труд является примером доблести, отваги и мужества, соответствующее поздравление опубликовано на сайте правительства.
"Для оперативного реагирования на любую чрезвычайную ситуацию, решения задач по ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф более 30 лет назад в нашей стране была создана уникальная служба спасения. При землетрясении, наводнении, пожаре, дорожно-транспортном происшествии именно сотрудники МЧС первыми приходят на помощь пострадавшим. Каждый из вас обладает особыми профессиональными качествами, проявляет командное единство, стойкость и мужество, умение быстро принимать решения в экстремальной обстановке, рискуя собой, спасает жизни людей... Этот благородный труд – пример доблести, отваги и мужества", - говорится в поздравлении.
Мишустин отметил, что МЧС динамично развивается, структура постоянно совершенствуется. Сегодня в работе службы применяется искусственный интеллект и космический мониторинг для прогнозирования возможных опасностей. Благодаря этому можно предотвращать крупномасштабные чрезвычайные ситуации, тем самым обеспечивая безопасность миллионов людей.
Также он уточнил, что благодаря международному сотрудничеству ведомства со странами – членами БРИКС
осуществляется обмен опытом, лучшими практиками, а также информацией о национальных системах гражданской защиты. Российские спасатели принимают активное участие в гуманитарных миссиях, оказывают помощь другим государствам, пострадавшим от стихии.
"Многие из вас встречают этот день на боевом посту, выполняя свой профессиональный долг. И я хочу сказать вам спасибо за нелёгкий, но очень важный труд, отзывчивость и неравнодушие. Выразить особую благодарность ветеранам МЧС, которые являются достойным примером преданности своему призванию", - говорится в поздравлении.
Мишустин пожелал спасателям крепкого здоровья и всего самого доброго.