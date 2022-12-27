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Россия и Китай работают над открытием наземного пассажирского сообщения - РИА Новости, 27.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221227/soobschenie-1841609943.html
Россия и Китай работают над открытием наземного пассажирского сообщения
Россия и Китай работают над открытием наземного пассажирского сообщения - РИА Новости, 27.12.2022
Россия и Китай работают над открытием наземного пассажирского сообщения
Россия и Китай прорабатывают план возобновления наземного пассажирского сообщения между странами, заявили РИА Новости в пресс-службе генконсульства РФ в... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T12:20
2022-12-27T12:26
туризм
россия
китай
харбин
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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Россия и Китай прорабатывают план возобновления наземного пассажирского сообщения между странами, заявили РИА Новости в пресс-службе генконсульства РФ в Харбине."Действительно, центральными китайскими властями было объявлено о значительном послаблении противоэпидемических ограничений, в том числе возобновлении допандемийного уровня работы пассажирского и грузового сообщения на пунктах пропуска", - сказали в генконсульстве.В пресс-службе отметили, что в дипмиссии исходят из того, что этот процесс будет поэтапным: "в начале следующего года отменяется карантин для въезжающих из-за границы; постепенно изменятся правила пребывания в Китае для российских водителей; будет открыто пассажирское сообщение, возможно, в начале в тестовом режиме на одном из российско-китайских погранпепеходов"."Насколько нам известно, эти вопросы сейчас уже прорабатываются приграничными с нашей страной региональными китайскими властями", - резюмировали в дипмиссии.Комитет по делам здравоохранения КНР 26 декабря на официальном сайте опубликовал уведомление, согласно которому с 8 января 2023 года лица, прибывающие в Китай, должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до отъезда, лица с отрицательным результатом теста смогут приехать в Китай без оформления кода здоровья, ПЦР-тестирование и централизованная изоляция для всех въезжающих в КНР будут отменены.
https://ria.ru/20221225/knr-1841164500.html
https://ria.ru/20221226/kitay-1841271213.html
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россия, китай, харбин, туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Китай, Харбин, Туризм, Новости - Туризм
12:20 27.12.2022 (обновлено: 12:26 27.12.2022)
 
Россия и Китай работают над открытием наземного пассажирского сообщения

Генконсульство в Харбине: Россия и Китай прорабатывают план открытия наземного сообщения

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Россия и Китай прорабатывают план возобновления наземного пассажирского сообщения между странами, заявили РИА Новости в пресс-службе генконсульства РФ в Харбине.
"Действительно, центральными китайскими властями было объявлено о значительном послаблении противоэпидемических ограничений, в том числе возобновлении допандемийного уровня работы пассажирского и грузового сообщения на пунктах пропуска", - сказали в генконсульстве.
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В пресс-службе отметили, что в дипмиссии исходят из того, что этот процесс будет поэтапным: "в начале следующего года отменяется карантин для въезжающих из-за границы; постепенно изменятся правила пребывания в Китае для российских водителей; будет открыто пассажирское сообщение, возможно, в начале в тестовом режиме на одном из российско-китайских погранпепеходов".
"Насколько нам известно, эти вопросы сейчас уже прорабатываются приграничными с нашей страной региональными китайскими властями", - резюмировали в дипмиссии.
Комитет по делам здравоохранения КНР 26 декабря на официальном сайте опубликовал уведомление, согласно которому с 8 января 2023 года лица, прибывающие в Китай, должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до отъезда, лица с отрицательным результатом теста смогут приехать в Китай без оформления кода здоровья, ПЦР-тестирование и централизованная изоляция для всех въезжающих в КНР будут отменены.
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