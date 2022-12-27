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Число жертв снежного шторма в США превысило 60 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2022
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Число жертв снежного шторма в США превысило 60 человек, пишут СМИ
Число жертв снежного шторма в США превысило 60 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2022
Число жертв снежного шторма в США превысило 60 человек, пишут СМИ
Количество жертв сильных морозов и снежного шторма в США увеличилось до 62 человек, и как ожидается, вырастет еще больше, сообщает CBS News. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T19:58
2022-12-27T19:58
в мире
баффало
сша
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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Количество жертв сильных морозов и снежного шторма в США увеличилось до 62 человек, и как ожидается, вырастет еще больше, сообщает CBS News. Отмечается, что больше половины погибших обнаружены в округе Эри штата Нью-Йорк, где расположен город Баффало, принявший на себя один из наиболее сильных ударов стихии.Между тем, по данным телеканала WIVB, в городе Баффало зафиксированы случаи мародерства, задержаны несколько человек. Видеозаписи случаев мародерства в местных магазинах стали активно распространятся в социальных сетях. Президент США Джо Байден ранее объявил о чрезвычайной ситуации из-за снежного шторма в штате Нью-Йорк. Всего смертельные случаи зарегистрированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.
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в мире, баффало, сша, погода
В мире, Баффало, США, Погода
19:58 27.12.2022
 
Число жертв снежного шторма в США превысило 60 человек, пишут СМИ

CBS News: число жертв сильных морозов и снежного шторма в США увеличилось до 62 человек

© AP Photo / Carolyn ThompsonПоследствия снегопада в Буффало, США
Последствия снегопада в Буффало, США - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Carolyn Thompson
Последствия снегопада в Буффало, США
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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Количество жертв сильных морозов и снежного шторма в США увеличилось до 62 человек, и как ожидается, вырастет еще больше, сообщает CBS News.

"Ожидалось, что температуры стихнут на северо-востоке и среднем западе после дней леденящей погоды от "бури столетия", по итогам которой умерли не менее 62 (человек)", - говорится в публикации.

Отмечается, что больше половины погибших обнаружены в округе Эри штата Нью-Йорк, где расположен город Баффало, принявший на себя один из наиболее сильных ударов стихии.
Между тем, по данным телеканала WIVB, в городе Баффало зафиксированы случаи мародерства, задержаны несколько человек. Видеозаписи случаев мародерства в местных магазинах стали активно распространятся в социальных сетях.
Президент США Джо Байден ранее объявил о чрезвычайной ситуации из-за снежного шторма в штате Нью-Йорк.
Всего смертельные случаи зарегистрированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.
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