https://ria.ru/20221227/sneg-1841763503.html

Число жертв снежного шторма в США превысило 60 человек, пишут СМИ

Число жертв снежного шторма в США превысило 60 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2022

Число жертв снежного шторма в США превысило 60 человек, пишут СМИ

Количество жертв сильных морозов и снежного шторма в США увеличилось до 62 человек, и как ожидается, вырастет еще больше, сообщает CBS News. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T19:58

2022-12-27T19:58

2022-12-27T19:58

в мире

баффало

сша

погода

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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Количество жертв сильных морозов и снежного шторма в США увеличилось до 62 человек, и как ожидается, вырастет еще больше, сообщает CBS News. Отмечается, что больше половины погибших обнаружены в округе Эри штата Нью-Йорк, где расположен город Баффало, принявший на себя один из наиболее сильных ударов стихии.Между тем, по данным телеканала WIVB, в городе Баффало зафиксированы случаи мародерства, задержаны несколько человек. Видеозаписи случаев мародерства в местных магазинах стали активно распространятся в социальных сетях. Президент США Джо Байден ранее объявил о чрезвычайной ситуации из-за снежного шторма в штате Нью-Йорк. Всего смертельные случаи зарегистрированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.

https://ria.ru/20221227/ssha-1841545335.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, баффало, сша, погода