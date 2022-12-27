https://ria.ru/20221227/sluzhba-1841603987.html

Тайвань продлил обязательную срочную службу до года после китайских учений

Тайвань продлил обязательную срочную службу до года после китайских учений - РИА Новости, 27.12.2022

Тайвань продлил обязательную срочную службу до года после китайских учений

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь во вторник объявила о продлении обязательной срочной военной службы на острове с 4 месяцев до года с 1 января 2024 года... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T12:03

2022-12-27T12:03

2022-12-27T12:03

в мире

цай инвэнь

нэнси пелоси

джо байден

сша

китай

тайвань

народно-освободительная армия китая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102465/52/1024655214_0:198:4290:2611_1920x0_80_0_0_52d952279c775e55d94ed23181d877fc.jpg

ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь во вторник объявила о продлении обязательной срочной военной службы на острове с 4 месяцев до года с 1 января 2024 года на фоне проведения армией КНР военных учений рядом с островом, передает Центральное информационное агентство острова. "Цай Инвэнь также пообещала увеличить месячную зарплату призывников с 6,5 тысячи тайваньских долларов (212 долларов США) до 26,3 тысячи тайваньских долларов (около 855 долларов США - ред.)", - пишет агентство. Сообщается, что нововведение коснется призывников, родившихся после 1 января 2005 года. Заявление было сделано после того, как Цай Инвэнь провела ряд встреч с высокопоставленными чиновниками Тайваня, где они обсудили вопросы экономики и безопасности. Накануне оборонное ведомство Тайваня сообщило, что вооруженные силы Тайваня в период с 6.00 25 декабря до 6.00 26 декабря зафиксировали приближение к острову 71 самолета и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В воскресенье официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что вооруженные силы Китая в воскресенье провели военные учения различных видов и родов войск возле Тайваня. Он подчеркнул, что данные учения являются "решительным ответом" Китая на недавнюю эскалацию провокационных действий США в тайваньском вопросе. На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год объемом порядка 850 миллиардов долларов, сообщал Белый дом. 10 миллиардов долларов выделяются на военную помощь Тайваню, 800 миллионов - Украине. Еще 6 миллиардов долларов пойдут на сдерживание России в Европе. Китай назвал оборонный бюджет "серьезной политической провокацией" и сделал США серьезное представление. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221220/tayvan-1839931529.html

https://ria.ru/20221217/tsru-1839339456.html

сша

китай

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, цай инвэнь, нэнси пелоси, джо байден, сша, китай, тайвань, народно-освободительная армия китая