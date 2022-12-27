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В Узбекистане возбудили дело после смерти 18 детей от сиропа против ОРВИ
В Узбекистане возбудили дело после смерти 18 детей от сиропа против ОРВИ - РИА Новости, 27.12.2022
В Узбекистане возбудили дело после смерти 18 детей от сиропа против ОРВИ
Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана возбудила уголовное дело после смерти 18 детей от индийского препарата против ОРВИ, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T21:58
2022-12-27T21:58
2022-12-27T23:42
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ТАШКЕНТ, 27 дек — РИА Новости. Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана возбудила уголовное дело после смерти 18 детей от индийского препарата против ОРВИ, сообщила пресс-служба ведомства. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы сроком от десяти до 15 лет. Должностных лиц Quramax Medical и сотрудников центра задержали и поместили в следственный изолятор СГБ. Ранее Министерство здравоохранения Узбекистана подтвердило гибель 18 детей после приема препарата от ОРВИ "Док-1 Макс" индийской Marion Biotech. Материалы медицинской экспертизы передали в правоохранительные органы. В составе препарата обнаружили токсичное вещество — этиленгликоль. Этиленгликоль и ди-этиленгликоль используются в фармацевтике в микроскопических дозах. Основное применение этих веществ — производство взрывчатых веществ, антифризов для автомобильных двигателей, жидкостей для мытья стекол и некоторых видов пластика. В октябре правительство Гамбии объявило о смерти 70 детей от острой почечной недостаточности. Власти страны связали эти смерти с приемом детьми индийских сиропов от кашля, содержащих токсичные соединения. Позднее в Индонезии также назвали наличие в некоторых медикаментах этиленгликоля и ди-этиленгликоля как возможную причину смерти 141 ребенка, большинству из которых было меньше пяти лет.
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узбекистан, в мире, индия, происшествия
Узбекистан, В мире, Индия, Происшествия
21:58 27.12.2022 (обновлено: 23:42 27.12.2022)
В Узбекистане возбудили дело после смерти 18 детей от сиропа против ОРВИ
В Узбекистане возбудили дело после смерти 18 детей от индийского препарата против ОРВИ
ТАШКЕНТ, 27 дек — РИА Новости. Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана возбудила уголовное дело после смерти 18 детей от индийского препарата против ОРВИ, сообщила пресс-служба ведомства.
"По факту гибели 18 детей, наступившей в результате приема препарата "Док-1 Макс", в отношении должностных лиц Quramax Medical (импортера препарата) и ООО "Научный центр стандартизации лекарственных средств" возбуждено уголовное дело <...> (Нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества)", — говорится в сообщении СГБ.
Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы сроком от десяти до 15 лет.
Должностных лиц Quramax Medical и сотрудников центра задержали и поместили в следственный изолятор СГБ.
Ранее Министерство здравоохранения Узбекистана подтвердило гибель 18 детей после приема препарата от ОРВИ "Док-1 Макс" индийской Marion Biotech. Материалы медицинской экспертизы передали в правоохранительные органы. В составе препарата обнаружили токсичное вещество — этиленгликоль.
Этиленгликоль и ди-этиленгликоль используются в фармацевтике в микроскопических дозах. Основное применение этих веществ — производство взрывчатых веществ, антифризов для автомобильных двигателей, жидкостей для мытья стекол и некоторых видов пластика.
В октябре правительство Гамбии
объявило о смерти 70 детей от острой почечной недостаточности. Власти страны связали эти смерти с приемом детьми индийских сиропов от кашля, содержащих токсичные соединения. Позднее в Индонезии
также назвали наличие в некоторых медикаментах этиленгликоля и ди-этиленгликоля как возможную причину смерти 141 ребенка, большинству из которых было меньше пяти лет.