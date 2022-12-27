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В Узбекистане возбудили дело после смерти 18 детей от сиропа против ОРВИ

В Узбекистане возбудили дело после смерти 18 детей от сиропа против ОРВИ - РИА Новости, 27.12.2022

В Узбекистане возбудили дело после смерти 18 детей от сиропа против ОРВИ

Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана возбудила уголовное дело после смерти 18 детей от индийского препарата против ОРВИ, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T21:58

2022-12-27T21:58

2022-12-27T23:42

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ТАШКЕНТ, 27 дек — РИА Новости. Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана возбудила уголовное дело после смерти 18 детей от индийского препарата против ОРВИ, сообщила пресс-служба ведомства. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы сроком от десяти до 15 лет. Должностных лиц Quramax Medical и сотрудников центра задержали и поместили в следственный изолятор СГБ. Ранее Министерство здравоохранения Узбекистана подтвердило гибель 18 детей после приема препарата от ОРВИ "Док-1 Макс" индийской Marion Biotech. Материалы медицинской экспертизы передали в правоохранительные органы. В составе препарата обнаружили токсичное вещество — этиленгликоль. Этиленгликоль и ди-этиленгликоль используются в фармацевтике в микроскопических дозах. Основное применение этих веществ — производство взрывчатых веществ, антифризов для автомобильных двигателей, жидкостей для мытья стекол и некоторых видов пластика. В октябре правительство Гамбии объявило о смерти 70 детей от острой почечной недостаточности. Власти страны связали эти смерти с приемом детьми индийских сиропов от кашля, содержащих токсичные соединения. Позднее в Индонезии также назвали наличие в некоторых медикаментах этиленгликоля и ди-этиленгликоля как возможную причину смерти 141 ребенка, большинству из которых было меньше пяти лет.

https://ria.ru/20220303/ukho-1776176540.html

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узбекистан, в мире, индия, происшествия