https://ria.ru/20221227/siriya-1841567731.html

Сирия разрешила пролет российских гражданских самолетов

Сирия разрешила пролет российских гражданских самолетов - РИА Новости, 27.12.2022

Сирия разрешила пролет российских гражданских самолетов

Сирийские власти дали разрешение на пролет гражданских российских самолетов через воздушное пространство страны, сообщил РИА Новости глава службы гражданской... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T10:09

2022-12-27T10:09

2022-12-27T11:22

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ДАМАСК, 27 дек — РИА Новости. Сирийские власти дали разрешение на пролет гражданских российских самолетов через воздушное пространство страны, сообщил РИА Новости глава службы гражданской авиации Басем Мансур."Служба гражданской авиации России обратилась к властям Сирии за разрешением для российских самолетов пересекать ее воздушное пространство, и правительство Сирии сразу выдало это разрешение", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что Дамаск попросил Москву предоставить график полетов, чтобы обеспечить воздушные коридоры для самолетов, и пока ждет ответа. Мансур заверил, что власти в состоянии обеспечить безопасный пролет.Сейчас через Сирию летают в Ливан и Иорданию самолеты кипрской, иракской, ливанской и иорданской авиакомпаний.С 15 декабря iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет, из-за чего там застряли порядка 900 россиян. Проблемы с перелетами, как объясняла авиакомпания, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Росавиация сообщала, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не представила необходимой информации, и отмечала существенные недостатки в документах iFly на полеты.

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Кирилл Волков

сирия, россия, в мире, туризм, новости - туризм, туристы