Рейтинг@Mail.ru
Диетолог считает, что бокал шампанского в новогоднюю ночь не навредит - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодние украшения на елке - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Новый год — 2023
https://ria.ru/20221227/shampanskoe-1841602259.html
Диетолог считает, что бокал шампанского в новогоднюю ночь не навредит
Диетолог считает, что бокал шампанского в новогоднюю ночь не навредит - РИА Новости, 27.12.2022
Диетолог считает, что бокал шампанского в новогоднюю ночь не навредит
Один бокал шампанского в ноговоднюю ночь не навредит, но удовольствие нужно растягивать и алкоголем не злоупотреблять, заявил главный внештатный диетолог... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:57
2022-12-27T11:57
новый год — 2023
общество
виктор тутельян
россия
российская академия наук
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
новый год
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836676584_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_628a213c74de3b80440a8e9ae54518cd.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Один бокал шампанского в ноговоднюю ночь не навредит, но удовольствие нужно растягивать и алкоголем не злоупотреблять, заявил главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", академик РАН Виктор Тутельян. "На Новый год обязательно надо поднять бокал шампанского. Как без этого? Это же традиция… Бокал никогда не повредит, но не больше", - сказал Тутельян на пресс-конференции на тему "Новогодний стол – 2023: здоровое питание в праздники". Он отметил, что речь не идет о тех, кому запрещено употребление алкоголя, например, беременным и кормящим женщинам. По словам Тутельяна, бокал шампанского не следует выпивать сразу, нужно растягивать удовольствие, потому что алкоголь – это яд для организма.
https://ria.ru/20221226/menyu-1841477691.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836676584_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_87e0504207b9e0d4f4627eb78b40d053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, виктор тутельян, россия, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), новый год, здоровье - общество
Новый год — 2023, Общество, Виктор Тутельян, Россия, Российская академия наук, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Новый год, Здоровье - Общество
11:57 27.12.2022
 
Диетолог считает, что бокал шампанского в новогоднюю ночь не навредит

Диетолог Тутельян: бокал шампанского, растянутый на новогоднюю ночь, не навредит

© Unsplash/Artem KniazДрузья встречают Новый год
Друзья встречают Новый год
© Unsplash/Artem Kniaz
Друзья встречают Новый год. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Один бокал шампанского в ноговоднюю ночь не навредит, но удовольствие нужно растягивать и алкоголем не злоупотреблять, заявил главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", академик РАН Виктор Тутельян.
"На Новый год обязательно надо поднять бокал шампанского. Как без этого? Это же традиция… Бокал никогда не повредит, но не больше", - сказал Тутельян на пресс-конференции на тему "Новогодний стол – 2023: здоровое питание в праздники". Он отметил, что речь не идет о тех, кому запрещено употребление алкоголя, например, беременным и кормящим женщинам.
По словам Тутельяна, бокал шампанского не следует выпивать сразу, нужно растягивать удовольствие, потому что алкоголь – это яд для организма.
Новогоднее застолье - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 17:48Новый год — 2023
В Минздраве рассказали, как правильно провести новогоднюю ночь
 
Новый год — 2023ОбществоВиктор ТутельянРоссияРоссийская академия наукМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Новый годЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала