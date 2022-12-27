https://ria.ru/20221227/shampanskoe-1841602259.html

Диетолог считает, что бокал шампанского в новогоднюю ночь не навредит

Диетолог считает, что бокал шампанского в новогоднюю ночь не навредит - РИА Новости, 27.12.2022

Диетолог считает, что бокал шампанского в новогоднюю ночь не навредит

Один бокал шампанского в ноговоднюю ночь не навредит, но удовольствие нужно растягивать и алкоголем не злоупотреблять, заявил главный внештатный диетолог... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:57

2022-12-27T11:57

2022-12-27T11:57

новый год — 2023

общество

виктор тутельян

россия

российская академия наук

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

новый год

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Один бокал шампанского в ноговоднюю ночь не навредит, но удовольствие нужно растягивать и алкоголем не злоупотреблять, заявил главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", академик РАН Виктор Тутельян. "На Новый год обязательно надо поднять бокал шампанского. Как без этого? Это же традиция… Бокал никогда не повредит, но не больше", - сказал Тутельян на пресс-конференции на тему "Новогодний стол – 2023: здоровое питание в праздники". Он отметил, что речь не идет о тех, кому запрещено употребление алкоголя, например, беременным и кормящим женщинам. По словам Тутельяна, бокал шампанского не следует выпивать сразу, нужно растягивать удовольствие, потому что алкоголь – это яд для организма.

https://ria.ru/20221226/menyu-1841477691.html

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Кирилл Волков

общество, виктор тутельян, россия, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), новый год, здоровье - общество