Герои знакомые и новые: какие сериалы выйдут в 2023 году на телеканале НТВ?
© Фото : Телекомпания НТВКино и сериалы, НТВ
© Фото : Телекомпания НТВ
Сильные и бесстрашные, обаятельные и харизматичные, находчивые и опытные - какие они, герои сериалов телеканала НТВ? В 2023 году зрители увидят не только своих любимых персонажей, но и познакомятся с новыми. Вновь на экранах появятся продолжения таких широко известных историй, как "Невский" с Антоном Васильевым, "Первый отдел" с Иваном Колесниковым, "Бим" с Денисом Никифоровым и "Чужая стая" с Дмитрием Ульяновым. А среди премьер - "Акушер" с Никитой Панфиловым и "Аутсайдер" с Сергеем Жарковым.
Умный, бесстрашный и борющийся за справедливость - все это можно сказать о полюбившемся многим герое Павле Семёнове (Антон Васильев), который вернется на экраны уже в шестом сезоне "Невского".
"В новом сезоне мы продолжаем рассказывать историю жизни Павла Семёнова. Историю о том, как человек сохраняет себя, отстаивает свои принципы, несмотря на тяжелые вызовы судьбы. Моему герою предстоит серьезная проверка: суд, арест, СИЗО. Сериал становится объемнее, сложнее. Закрученный сюжет позволит "раскрыться" персонажам, о которых раньше зритель знал чуть меньше. Вся команда сериала "Невский" проделала большую работу. Надеюсь, мы не разочаруем зрителя, и он сможет насладится новым сезоном", - делится Антон Васильев.
Сериал "Невский. Расплата за справедливость" расскажет о дальнейшей судьбе Павла Семёнова после того, как его арестовал суд из-за убийства пьяного хулигана, угрожавшего людям игрушечным оружием. Татьяна Белова вынуждена уволиться из полиции, но, чтобы не остаться без средств к существованию, занимается розыском скрывающихся от правосудия преступников, за поимку которых положена награда. Подполковник Юрий Окунько (Николай Горшков) возглавляет УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга и зовет к себе в команду Андрея Михайлова (Андрей Гульнёв), который решает продолжить службу в органах. Однако в это время следователи СК устанавливают, что уничтоженный Денисом Сомовым киллер никогда не был связан с группой "Архитекторов". Получается, что настоящий преступник все еще на свободе. Выйти на его след может только один человек, и это Павел Семенов, находящийся в СИЗО.
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Уверенный в себе, циничный, при этом обаятельный и романтичный - вот, каким зрители увидят нового героя Никиты Панфилова - Глеба Каверина. "Каверин настоящий эгоцентрик, со своими странностями, очень своеобразный, я бы даже сказал, уникальный. Он прекрасно знает, что делает и для чего, никого не слушает, действует только так, как ему комфортно, чем раздражает всех вокруг. Мне, как актеру, было интересно наблюдать за его внутренними изменениями по ходу сюжета", - говорит Никита Панфилов.
Одной из премьер этого года на НТВ станет медицинский детектив "Акушер", где также приняли участие Лена Лотова, Артём Осипов, Виктория Романенко, Иван Агапов и Юлия Такшина. Сюжет разворачивается вокруг военного хирурга Глеба Каверина, который попадает в неприятную историю по возвращению в родной Нижний Новгород. Каверин – жёсткий, циничный романтик. После очередной командировки в Африку он возвращается домой, становится местной знаменитостью, но минута славы выходит ему боком. Теперь от его выбора зависит вся его дальнейшая жизнь - как в итоге поступит герой, зрителю и предстоит узнать.
Юрий Брагин (Иван Колесников) и Михаил Шибанов (Сергей Жарков) - старые, проверенные жизнью друзья, которые по воле судьбы начали совместную службу в СК России. Храбрые, остроумные и находчивые герои вернутся к зрителям в третьем сезоне "Первого отдела".
"Мы с Сережей, с одной стороны, совершенно разные, но с другой – очень похожи: у нас схожее чувство юмора, мы друг друга понимаем без слов. Много сцен мы снимаем в Следственном комитете: в реальной жизни приходилось встречаться с сотрудниками СК, они меня узнавали, благодарили, говорили, что нравится сериал и наш тандем с Серёжей. Приятно, что зрителю нравится "Первый отдел"", - рассказывает Иван Колесников.
В основе истории картины лежат трудовые будни сотрудников СК России, которым предстоит раскрывать самые непредсказуемые и запутанные преступления. Зрителей ждут новые сложные дела, которые придётся распутывать давним друзьям и коллегам - Юрию Брагину (Иван Колесников) и Михаилу Шибанову (Сергей Жарков). Жизнь Шибанова в новом сезоне резко изменится - опер уголовного розыска встретит "любовь всей своей жизни", успешную предпринимательницу Ольгу. Молодой человек начинает ценить семейный уют и даже подумывает об увольнении из полиции. Однако Шибанов еще не знает, что расследование обстоятельств гибели криминального авторитета Сергея Радулова по прозвищу Радуга, приведет к непредсказуемым последствиям. Честному полицейскому предстоит сделать нелегкий выбор между личной жизнью и служебным долгом.
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Обаятельный и симпатичный капитан полиции - мечта многих девушек. Вот и герой Дениса Никифорова, Макар Климов, полюбился многим еще с первого сезона сериала "Бим". "У Макара будет 19 женщин за 30 серий - в каждой у него кто-то появляется. Женщины присутствует в жизни моего персонажа всегда, ведь он общительный, умеет располагать к себе, он мент. Макар - мент-старовер, который очень серьезно относится к своей работе и искренне верит в победу добра над злом", - делится Денис Никифоров.
Уже очень скоро зрители увидят второй сезон детектива, где героев ждут новые невероятные приключения: им предстоит раскрыть ограбление собственного отдела, выручить из беды опера Сему Жука (Александр Армер), спасти заезжих певичек и совершить еще массу подвигов.
"Конечно, ждут новые захватывающие криминальные дела. Будет много экшена, драк, погонь. Фунтик сам будет исполнять некоторые трюки. В общем, много интересного! А финал не закончится каким-то "салютом и новогодней ёлкой". Будет явный намек на дальнейшее развитие событий. Появятся герои из первой части, которые будут влиять на дальнейшее развитие событий. Зритель увидит уже полюбившихся персонажей и, конечно же, новых. Вас ждут сюрпризы, поверьте!" - уверяет Денис.
Многие в детстве мечтали быть космонавтами или летчиками. А актриса сериала "Аутсайдер", премьера которого состоится уже скоро на НТВ, мечтала работать в МВД. "Я давно хотела сыграть женщину-следователя в полицейском сериале. В юности даже хотела работать в МВД, но в итоге выбрала актёрскую сферу, тем более, что здесь я смогу сыграть и женщину следователя, и адвоката, и прокурора. Моя героиня – чистый, справедливый человек, хочет помогать людям. Мы обе – очень дисциплинированные", – делится Наталья Свешникова, исполнительница роли Виктории Клёновой.
В центре истории новой картины – подполковник полиции Ян Озёрский (Сергей Жарков), который, выйдя из тюрьмы, занимает должность начальника так называемого "бумажного отдела" и начинает расследовать нераскрытые преступления прошлых лет. На новом месте работы его уже ждут четверо подчинённых: Пётр Якушев (Василий Щипицын), Константин Вернидуб (Николай Швайбер), Вадим Грозов (Артем Яковлев) и Виктория Клёнова (Наталья Свешникова), а также пачки пыльных, давно заброшенных дел. Под чётким руководством Озёрского (и вместе с ним) герои разбираются с нераскрытыми преступлениями прошлых лет, в основном это дела об убийствах и без вести пропавших. И с каждым новым делом становится все яснее, что далеко не все так, как кажется на первый взгляд, и что многие, казалось бы, очевидные ответы на вопросы оказываются обманками.
Легко ли вернуться к любимому делу после тяжелого удара судьбы? И не просто вернуться, а влиться в незнакомый, уже сплочённый коллектив. Герою остросюжетной драмы "Чужая стая", Валерию Шатрову (Дмитрий Ульянов), пришлось проходить через такие нелегкие испытания ещё в первом сезоне картины.
"Нащупать характер моего героя, понять его мотивацию, было, пожалуй, самым сложным для меня. Потому что сама история написана ярко и интересно, плюс неожиданный финал, но если углубляться в моего персонажа, то Шатров довольно типичный герой: он появляется на новом месте и начинает геройствовать. Именно поэтому в нем было сложно найти что-то человеческое, понять, почему он поступает именно так, а не по-другому, поймать тональность внутренней жизни", – говорит Дмитрий Ульянов.
Второй сезон сериала - "Чужая стая. Невидимый враг" - продолжит рассказывать зрителям о жизни Шатрова. Ему удалось стать "своим" в непростом коллективе отдела уголовного розыска подполковника Рубцова. Кстати, в отделе пополнение – Игорь Бодрич – опер, который перевелся из Москвы, хваткий и опытный профессионал. Новые коллеги подозревают его в связях с криминалом. Врач Ирина Бурова (Татьяна Казючиц) расстается с Шатровым и уезжает из города. На Шатрова обращает внимание его соседка – бизнесвумен Лариса, параллельно он знакомится с психотерапевтом Софьей и начинает посещать ее сеансы. В новом сезоне Шатрову вновь предстоит решать непростые загадки, а с каждым новым преступлением Шатров и его коллеги начнут понимать, что многие из, казалось бы, разрозненных событий, на самом деле звенья одной цепи. Им предстоит выяснить, кто этот таинственный кукловод.
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