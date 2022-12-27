https://ria.ru/20221227/serialy-1841600614.html

Герои знакомые и новые: какие сериалы выйдут в 2023 году на телеканале НТВ?

Герои знакомые и новые: какие сериалы выйдут в 2023 году на телеканале НТВ? - РИА Новости, 27.12.2022

Герои знакомые и новые: какие сериалы выйдут в 2023 году на телеканале НТВ?

Сильные и бесстрашные, обаятельные и харизматичные, находчивые и опытные - какие они, герои сериалов телеканала НТВ? В 2023 году зрители увидят не только своих... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T14:12

2022-12-27T14:12

2022-12-27T14:12

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нтв (телеканал)

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Сильные и бесстрашные, обаятельные и харизматичные, находчивые и опытные - какие они, герои сериалов телеканала НТВ? В 2023 году зрители увидят не только своих любимых персонажей, но и познакомятся с новыми. Вновь на экранах появятся продолжения таких широко известных историй, как "Невский" с Антоном Васильевым, "Первый отдел" с Иваном Колесниковым, "Бим" с Денисом Никифоровым и "Чужая стая" с Дмитрием Ульяновым. А среди премьер - "Акушер" с Никитой Панфиловым и "Аутсайдер" с Сергеем Жарковым.Умный, бесстрашный и борющийся за справедливость - все это можно сказать о полюбившемся многим герое Павле Семёнове (Антон Васильев), который вернется на экраны уже в шестом сезоне "Невского"."В новом сезоне мы продолжаем рассказывать историю жизни Павла Семёнова. Историю о том, как человек сохраняет себя, отстаивает свои принципы, несмотря на тяжелые вызовы судьбы. Моему герою предстоит серьезная проверка: суд, арест, СИЗО. Сериал становится объемнее, сложнее. Закрученный сюжет позволит "раскрыться" персонажам, о которых раньше зритель знал чуть меньше. Вся команда сериала "Невский" проделала большую работу. Надеюсь, мы не разочаруем зрителя, и он сможет насладится новым сезоном", - делится Антон Васильев.Сериал "Невский. Расплата за справедливость" расскажет о дальнейшей судьбе Павла Семёнова после того, как его арестовал суд из-за убийства пьяного хулигана, угрожавшего людям игрушечным оружием. Татьяна Белова вынуждена уволиться из полиции, но, чтобы не остаться без средств к существованию, занимается розыском скрывающихся от правосудия преступников, за поимку которых положена награда. Подполковник Юрий Окунько (Николай Горшков) возглавляет УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга и зовет к себе в команду Андрея Михайлова (Андрей Гульнёв), который решает продолжить службу в органах. Однако в это время следователи СК устанавливают, что уничтоженный Денисом Сомовым киллер никогда не был связан с группой "Архитекторов". Получается, что настоящий преступник все еще на свободе. Выйти на его след может только один человек, и это Павел Семенов, находящийся в СИЗО.Уверенный в себе, циничный, при этом обаятельный и романтичный - вот, каким зрители увидят нового героя Никиты Панфилова - Глеба Каверина. "Каверин настоящий эгоцентрик, со своими странностями, очень своеобразный, я бы даже сказал, уникальный. Он прекрасно знает, что делает и для чего, никого не слушает, действует только так, как ему комфортно, чем раздражает всех вокруг. Мне, как актеру, было интересно наблюдать за его внутренними изменениями по ходу сюжета", - говорит Никита Панфилов.Одной из премьер этого года на НТВ станет медицинский детектив "Акушер", где также приняли участие Лена Лотова, Артём Осипов, Виктория Романенко, Иван Агапов и Юлия Такшина. Сюжет разворачивается вокруг военного хирурга Глеба Каверина, который попадает в неприятную историю по возвращению в родной Нижний Новгород. Каверин – жёсткий, циничный романтик. После очередной командировки в Африку он возвращается домой, становится местной знаменитостью, но минута славы выходит ему боком. Теперь от его выбора зависит вся его дальнейшая жизнь - как в итоге поступит герой, зрителю и предстоит узнать.Юрий Брагин (Иван Колесников) и Михаил Шибанов (Сергей Жарков) - старые, проверенные жизнью друзья, которые по воле судьбы начали совместную службу в СК России. Храбрые, остроумные и находчивые герои вернутся к зрителям в третьем сезоне "Первого отдела".В основе истории картины лежат трудовые будни сотрудников СК России, которым предстоит раскрывать самые непредсказуемые и запутанные преступления. Зрителей ждут новые сложные дела, которые придётся распутывать давним друзьям и коллегам - Юрию Брагину (Иван Колесников) и Михаилу Шибанову (Сергей Жарков). Жизнь Шибанова в новом сезоне резко изменится - опер уголовного розыска встретит "любовь всей своей жизни", успешную предпринимательницу Ольгу. Молодой человек начинает ценить семейный уют и даже подумывает об увольнении из полиции. Однако Шибанов еще не знает, что расследование обстоятельств гибели криминального авторитета Сергея Радулова по прозвищу Радуга, приведет к непредсказуемым последствиям. Честному полицейскому предстоит сделать нелегкий выбор между личной жизнью и служебным долгом.Обаятельный и симпатичный капитан полиции - мечта многих девушек. Вот и герой Дениса Никифорова, Макар Климов, полюбился многим еще с первого сезона сериала "Бим". "У Макара будет 19 женщин за 30 серий - в каждой у него кто-то появляется. Женщины присутствует в жизни моего персонажа всегда, ведь он общительный, умеет располагать к себе, он мент. Макар - мент-старовер, который очень серьезно относится к своей работе и искренне верит в победу добра над злом", - делится Денис Никифоров.Уже очень скоро зрители увидят второй сезон детектива, где героев ждут новые невероятные приключения: им предстоит раскрыть ограбление собственного отдела, выручить из беды опера Сему Жука (Александр Армер), спасти заезжих певичек и совершить еще массу подвигов.Многие в детстве мечтали быть космонавтами или летчиками. А актриса сериала "Аутсайдер", премьера которого состоится уже скоро на НТВ, мечтала работать в МВД. "Я давно хотела сыграть женщину-следователя в полицейском сериале. В юности даже хотела работать в МВД, но в итоге выбрала актёрскую сферу, тем более, что здесь я смогу сыграть и женщину следователя, и адвоката, и прокурора. Моя героиня – чистый, справедливый человек, хочет помогать людям. Мы обе – очень дисциплинированные", – делится Наталья Свешникова, исполнительница роли Виктории Клёновой.В центре истории новой картины – подполковник полиции Ян Озёрский (Сергей Жарков), который, выйдя из тюрьмы, занимает должность начальника так называемого "бумажного отдела" и начинает расследовать нераскрытые преступления прошлых лет. На новом месте работы его уже ждут четверо подчинённых: Пётр Якушев (Василий Щипицын), Константин Вернидуб (Николай Швайбер), Вадим Грозов (Артем Яковлев) и Виктория Клёнова (Наталья Свешникова), а также пачки пыльных, давно заброшенных дел. Под чётким руководством Озёрского (и вместе с ним) герои разбираются с нераскрытыми преступлениями прошлых лет, в основном это дела об убийствах и без вести пропавших. И с каждым новым делом становится все яснее, что далеко не все так, как кажется на первый взгляд, и что многие, казалось бы, очевидные ответы на вопросы оказываются обманками.Легко ли вернуться к любимому делу после тяжелого удара судьбы? И не просто вернуться, а влиться в незнакомый, уже сплочённый коллектив. Герою остросюжетной драмы "Чужая стая", Валерию Шатрову (Дмитрий Ульянов), пришлось проходить через такие нелегкие испытания ещё в первом сезоне картины.Второй сезон сериала - "Чужая стая. Невидимый враг" - продолжит рассказывать зрителям о жизни Шатрова. Ему удалось стать "своим" в непростом коллективе отдела уголовного розыска подполковника Рубцова. Кстати, в отделе пополнение – Игорь Бодрич – опер, который перевелся из Москвы, хваткий и опытный профессионал. Новые коллеги подозревают его в связях с криминалом. Врач Ирина Бурова (Татьяна Казючиц) расстается с Шатровым и уезжает из города. На Шатрова обращает внимание его соседка – бизнесвумен Лариса, параллельно он знакомится с психотерапевтом Софьей и начинает посещать ее сеансы. В новом сезоне Шатрову вновь предстоит решать непростые загадки, а с каждым новым преступлением Шатров и его коллеги начнут понимать, что многие из, казалось бы, разрозненных событий, на самом деле звенья одной цепи. Им предстоит выяснить, кто этот таинственный кукловод.РЕКЛАМААО "Телекомпания НТВ", ИНН 7703191457ID 4CQwVszH9pSWM8LZb2b

https://realty.ria.ru/20221014/ntv-1824067375.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, нтв (телеканал), культура, кино и сериалы