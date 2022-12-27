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Сербскую армию привели в состояние высшей боевой готовности - РИА Новости, 27.12.2022
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Сербскую армию привели в состояние высшей боевой готовности
Сербскую армию привели в состояние высшей боевой готовности - РИА Новости, 27.12.2022
Сербскую армию привели в состояние высшей боевой готовности
Сербскую армию перевели в максимальную боевую готовность, сообщил министр обороны страны Милош Вучевич. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T01:29
2022-12-27T10:28
александр вучич
альбин курти
в мире
косово
сербия
чехия
евросоюз
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сербскую армию перевели в максимальную боевую готовность, сообщил министр обороны страны Милош Вучевич.Как сообщил портал сербского издания "Вечерне новости", власти самопровозглашенного Косово также перевели силы в состояние полной боевой готовности. В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В сербском сегменте соцсетей распространяются видеозаписи движения военной техники в муниципалитете Рашка и пролета сербских боевых вертолетов Ми-35. Премьер Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку на вступление самопровозглашенной республики в ЕС. В ответ Минобороны Сербии запросило у миссии НАТО KFOR разрешение ввести в Косово на основании резолюции Совбеза ООН 1244 ограниченный контингент численностью до тысячи сербских полицейских и военных.
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александр вучич, альбин курти, в мире, косово, сербия, чехия, евросоюз, ми-35, совет евросоюза
Александр Вучич, Альбин Курти, В мире, Косово, Сербия, Чехия, Евросоюз, Ми-35, Совет Евросоюза
01:29 27.12.2022 (обновлено: 10:28 27.12.2022)
 
Сербскую армию привели в состояние высшей боевой готовности

Минобороны Сербии: президент приказал перевести армию в высшую степень боевой готовности

© Фото : Ministry of Defence Republic of SerbiaСамоходная артиллерийская установка Вооруженных сил Сербии
Самоходная артиллерийская установка Вооруженных сил Сербии - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© Фото : Ministry of Defence Republic of Serbia
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сербскую армию перевели в максимальную боевую готовность, сообщил министр обороны страны Милош Вучевич.

"Президент Сербии Александр Вучич как верховный главнокомандующий <...> приказал, чтобы Вооруженные силы Сербии находились в высшей степени боевой готовности применения <...> военного потенциала Вооруженных сил Сербии", — написал он в Twitter.

Как сообщил портал сербского издания "Вечерне новости", власти самопровозглашенного Косово также перевели силы в состояние полной боевой готовности.
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края.
Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В сербском сегменте соцсетей распространяются видеозаписи движения военной техники в муниципалитете Рашка и пролета сербских боевых вертолетов Ми-35.
Премьер Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку на вступление самопровозглашенной республики в ЕС. В ответ Минобороны Сербии запросило у миссии НАТО KFOR разрешение ввести в Косово на основании резолюции Совбеза ООН 1244 ограниченный контингент численностью до тысячи сербских полицейских и военных.
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Александр ВучичАльбин КуртиВ миреКосовоСербияЧехияЕвросоюзМи-35Совет Евросоюза
 
 
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