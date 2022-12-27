https://ria.ru/20221227/serbiya-1841541919.html

Сербскую армию привели в состояние высшей боевой готовности

Сербскую армию привели в состояние высшей боевой готовности - РИА Новости, 27.12.2022

Сербскую армию привели в состояние высшей боевой готовности

Сербскую армию перевели в максимальную боевую готовность, сообщил министр обороны страны Милош Вучевич. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T01:29

2022-12-27T01:29

2022-12-27T10:28

александр вучич

альбин курти

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косово

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евросоюз

ми-35

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сербскую армию перевели в максимальную боевую готовность, сообщил министр обороны страны Милош Вучевич.Как сообщил портал сербского издания "Вечерне новости", власти самопровозглашенного Косово также перевели силы в состояние полной боевой готовности. В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В сербском сегменте соцсетей распространяются видеозаписи движения военной техники в муниципалитете Рашка и пролета сербских боевых вертолетов Ми-35. Премьер Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку на вступление самопровозглашенной республики в ЕС. В ответ Минобороны Сербии запросило у миссии НАТО KFOR разрешение ввести в Косово на основании резолюции Совбеза ООН 1244 ограниченный контингент численностью до тысячи сербских полицейских и военных.

https://ria.ru/20221110/serbiya-1830568402.html

косово

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александр вучич, альбин курти, в мире, косово, сербия, чехия, евросоюз, ми-35, совет евросоюза