01:29 27.12.2022 (обновлено: 10:28 27.12.2022)
Сербскую армию привели в состояние высшей боевой готовности
Минобороны Сербии: президент приказал перевести армию в высшую степень боевой готовности
© Фото : Ministry of Defence Republic of SerbiaСамоходная артиллерийская установка Вооруженных сил Сербии
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сербскую армию перевели в максимальную боевую готовность, сообщил министр обороны страны Милош Вучевич.
"Президент Сербии Александр Вучич как верховный главнокомандующий <...> приказал, чтобы Вооруженные силы Сербии находились в высшей степени боевой готовности применения <...> военного потенциала Вооруженных сил Сербии", — написал он в Twitter.
Как сообщил портал сербского издания "Вечерне новости", власти самопровозглашенного Косово также перевели силы в состояние полной боевой готовности.
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края.
Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В сербском сегменте соцсетей распространяются видеозаписи движения военной техники в муниципалитете Рашка и пролета сербских боевых вертолетов Ми-35.
Премьер Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку на вступление самопровозглашенной республики в ЕС. В ответ Минобороны Сербии запросило у миссии НАТО KFOR разрешение ввести в Косово на основании резолюции Совбеза ООН 1244 ограниченный контингент численностью до тысячи сербских полицейских и военных.