https://ria.ru/20221227/scherbakov-1841392509.html

Иван Щербаков: новые закупочные практики повышают устойчивость экономики

Иван Щербаков: новые закупочные практики повышают устойчивость экономики - РИА Новости, 27.12.2022

Иван Щербаков: новые закупочные практики повышают устойчивость экономики

О мерах по развитию конкуренции и обеспечению стабильности московской экономики, применении офсетных контрактов, работе над увеличением прозрачности системы... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T09:00

2022-12-27T09:00

2022-12-27T09:00

москва

экономика

департамент г. москвы по конкурентной политике

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О мерах по развитию конкуренции и обеспечению стабильности московской экономики, применении офсетных контрактов, работе над увеличением прозрачности системы земельно-имущественных торгов по реализации имущества, находящегося в собственности города, РИА Новости рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.- Иван Александрович, 7-11 декабря в столице прошли Дни московской конкуренции. Что этот проект значит для столицы?- Дни московской конкуренции – это мультиформатный проект, который мы планируем проводить ежегодно, масштабировать и развивать. В этом году он объединил участников контрактной системы столицы, экспертов, представителей общественных организаций, а также разработчиков и студентов.Мы ставим перед собой задачу по построению прозрачной и открытой коммуникации между всеми участниками госзакупок города — поставщиками, главными распределителями бюджетных средств, работниками контрактных служб города, представителями органов исполнительной власти. В течение пяти дней на разных площадках города проходят дискуссии и конференции, на которых участники обсуждают возможности оптимизации закупочной системы и развития конкурентной среды в столице.Важной частью проекта стало награждение 30 компаний званием "Поставщик Правительства Москвы". Нам было важно отметить добросовестных и надежных предпринимателей, которые помогают реализовывать проекты столицы: снабжают больницы и школы, реставрируют памятники архитектуры, строят дороги. Благодаря им мы обеспечиваем комфортную среду жителям Москвы, сохраняем памятники культуры, развиваем мегаполис, делаем его более удобным.Завершающим мероприятием стало финальное трехдневное соревнование серии Tender Hack, которое объединило студентов, опытных разработчиков и специалистов смежного профиля для решения задачи развития функциональных возможностей "Портала поставщиков". Формат командных соревнований позволяет в сжатые сроки проработать и протестировать несколько проектов реализации новых сервисов и технических возможностей ресурса, который объединяет около 340 тысяч пользователей со всей страны. Портал стал полноценным межрегиональным инструментом поддержки малого и среднего бизнеса, который обеспечивает оперативные потребности государственных и муниципальных заказчиков из 39 регионов РФ. Самые интересные и перспективные решения, которые предлагают команды, могут быть в дальнейшем реализованы на ресурсе.Мы рассчитываем, что проект Дни московской конкуренции будет способствовать созданию для заказчиков и поставщиков комфортной среды для ведения закупочной деятельности, привлечению новых участников, принятию взвешенных и новаторских решений по оптимизации закупочных процедур.- Как Москва справляется с давлением ограничительных мер? Какие принимает решения по поддержанию стабильности в регионе?- Москва выступает пилотным регионом для применения новых закупочных практик. Мы подстраиваем систему в соответствии с новыми условиями, что позволяет преодолеть кризисные моменты.Внешние вызовы в этом году потребовали мобилизации ресурсов, применения нестандартных подходов и беспрецедентных мер поддержки бизнеса для стабилизации экономики. Закупочная система Москвы справилась с ними благодаря оперативному реагированию на изменения и новаторским решениям. Каждый десятый рубль в системе закупок размещается заказчиками из Москвы.Благодаря заключению долгосрочных контрактов столице удалось сформировать финансовые обязательства на ближайшие 3 года более, чем на 2 триллиона рублей. Уже сейчас законтрактовано более 90% бюджета на 2022 год и порядка 50% бюджетных средств на 2023 год. Заключение многолетних контрактов увеличивает стабильность поставщиков, дает им возможность брать на себя обязательства, а для заказчиков выступает гарантом исполнения обязательств по обеспечению необходимой продукцией.Говоря об эффективности работы, которая проводилась министерством финансов и иными федеральными органами по адаптации системы госзаказа к режиму санкций, мы можем отметить, что на данный момент в Москве не зафиксировано расторжения договоров, все работает стабильно.- А какие меры были приняты для сохранения экономической стабильности?- Правительство РФ приняло ряд мер для повышения устойчивости экономики в стране. Москва также активно инициировала дополнительные меры поддержки участников контрактной системы региона, которые позволили создать условия для стабильной работы городских заказчиков и поставщиков. Среди федеральных мер важным инструментом в рамках контрсанкционной политики государства стала возможность заключения контракта с единственным поставщиком по несостоявшимся процедурам торгов (по итогам закупки без заявок).Для решения одной из наиболее острых проблем – обеспечения системы здравоохранения и социальной сферы медицинскими препаратами и изделиями, был увеличен размер закупок лекарственных препаратов по решению врачебной комиссии – с 1 до 1,5 миллиона рублей. Кроме того, были предусмотрены дополнительные условия закупки медтоваров, не имеющих российских аналогов, у единственного поставщика. Эти меры облегчили закупку лекарств и медицинских изделий для поддержания высокого уровня медицинских услуг.Важные меры поддержки были приняты для стабилизации положения поставщиков. Для уже действующих контрактов при возникновении трудностей с исполнением обязательств стало возможным списание неустоек, корректировка существенных условий контракта, а также изменение в пределах 30% объема закупки лекарств и медизделий.Для снижения финансовой нагрузки на поставщиков теперь можно не предоставлять банковскую гарантию при отсутствии аванса. Также в условиях инфляции и ценовых колебаний весьма кстати оказалось сокращение срока оплаты после подписания акта приемки товаров, работ и услуг до 7 рабочих дней.Сейчас регулирующими органами рассматривается предложение столицы о сокращении с 10 до 5 дней сроков заключения контракта, если закупка проводится в электронном формате. Это потребует внесения изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе.- Москва активно принимает участие в федеральных инициативах. Расскажите о самых значимых инициативах столицы?- Некоторые инициативы Москвы оказались действительно передовыми и были взяты на вооружение на федеральном уровне. Прежде всего, это расширение и масштабирование на всю страну инструмента офсетных контрактов. Москва в 2017 году стала пилотным регионом, заключающим такие контракты. Офсеты предусматривают встречные обязательства сторон: бизнес обязуется развить или создать необходимое производство, а государство гарантирует долгосрочный рынок сбыта продукции. Это особенно актуально в условиях спроса на открытие новых импортозамещающих производств.Сейчас в столице заключено 5 контрактов общим объемом поставки продукции на 72,7 миллиарда рублей: 4 – на производство лекарств, и медицинских изделий, еще один — на производство и поставку детского питания.В 2022 году для увеличения числа потенциальных участников и расширения возможностей офсетов в 10 раз был снижен минимальный порог инвестиций: с 1 миллиарда рублей до 100 миллионов. Это существенное снижение откроет среднему и даже малому бизнесу путь к подобным контрактам, будет стимулировать развитие промышленности.Кроме того, заключить офсеты теперь можно сразу с несколькими субъектами Российской Федерации с общей суммой вложений не менее 400 миллионов рублей.Еще одно из реализованных предложений столицы позволило расширить круг заказчиков офсета: теперь ими могут выступать не только органы исполнительной власти, но и подведомственные им учреждениями в рамках 44-ФЗ.Сферу действия офсетных контрактов планируется расширить на медицину, транспорт, строительство, информационные технологии и услуги. Она уже расширена на закупку коммунальной техники, что позволит поддержать отечественных машиностроителей.- Офсетные контракты, требуют существенных вложений. Что делается для поддержки малого и микробизнеса?- Важной мерой поддержки субъектов малого предпринимательства выступает Портал поставщиков, который обеспечивает автоматизацию закупок малого объема, и мы активно развиваем его. Более 90% поставщиков на Портале составляют представители малого и среднего бизнеса.В этом году были увеличены лимиты закупок на Портале: теперь московские заказчики могут закупать работы и услуги на сумму до трех миллионов рублей, а товары – до пяти миллионов рублей. Прежде этот порог составлял 600 тысяч рублей.Кроме того, если раньше приобретаемые товары необходимо было "разбить" на несколько закупок, то сейчас появилась возможность комфортно провести закупку в одну процедуру и закрыть одним контрактом.Портал является межрегиональным ресурсом: необходимую продукцию заказчикам из 39 регионов поставляют более 285 тысяч предпринимателей со всей России. Ресурс позволяет малому, среднему и микробизнесу, а также индивидуальным предпринимателям и самозанятым расти, развиваться, увеличивать географию реализации продукции, обеспечивать стабильный канал сбыта товаров, работ и услуг. Очень важно, чтобы у небольших компаний была возможность участвовать в государственных и муниципальных закупках, получать прибыль, создавать рабочие места. Портал обеспечивает потребности школ, детских садов, медицинских учреждений, органов исполнительной власти и местного самоуправления необходимой продукцией.По итогам 11 месяцев на Портале было проведено более 518 тысяч закупок на 78,5 миллиардов рублей. Мы наблюдаем, как развивается ресурс: с начала года число поставщиков увеличилось более, чем на 35 тысяч, ежедневно на нем заключается более 1,5 тысячи контрактов, а каталог продукции превышает уже 1,8 миллиона товаров, работ и услуг.- Ваш департамент также занимается организацией и проведением земельно-имущественных торгов по реализации имущества, находящегося в собственности города. Расскажите об этом подробнее.- Так и есть. В собственности города находится различное имущество во всех районах Москвы, часть его столица реализует через торги, в которых принимают участие жители, предприниматели и инвесторы. Вся информация о выставленной на торги недвижимости публикуется на сайте Инвестиционного портала Москвы investmoscow.ru в разделе "Имущество от города".Площадка предоставляет полную информацию по объектам: здесь можно изучить лотовую документацию, посмотреть фотографии, посмотреть лот в формате 3D-тура, оценить инвестиционную привлекательность имущества, узнать о дате окончания приема заявок, форме и дате торгов, а также проконсультироваться со специалистом онлайн. Вся информация и документация публикуется в едином стандартизированной формате. А видео и текстовые инструкции о работе с порталом помогают участникам найти подходящий объект и принять в участие городских торгах.Преимуществом земельно-имущественных торгов является возможность приобретения недвижимости и прав на ведение коммерческой деятельности на прозрачных и понятных условиях напрямую у собственника – столицы и городских учреждений, кроме того, все имущество проверяется и оценивается независимыми экспертами. Приобрести на городских торгах можно земельные участки коммерческого и жилого назначения, нежилые помещения и здания, машино-места, нестационарные торговые объекты и другие виды собственности.Сегодня большая часть земельно-имущественных торгов проводятся в электронном виде, принять участие в них можно не выходя из дома. В следующем году все земельно-имущественные торги столицы будут проходить онлайн – 7 октября был подписан 385-ФЗ, который внес соответствующие изменения в Земельный кодекс РФ. Реализация имущества города на открытых электронных торгах исключает возможность сговора и обеспечения победы конкретного участника, повышает прозрачность, удобство участия в них, расширяет число возможных участников торгов.За 11 месяцев 2022 года город реализовал на торгах более 9,3 тысячи объектов недвижимости на сумму 51 миллиард рублей. Наиболее популярный лот — машино-места на наземных и подземных стоянках: с начала года торги состоялись по 6,2 тысячи парковочных мест. Продажа объектов коммерческого назначения - следующая по популярности категория на городских торгах: с января по ноябрь предприниматели приобрели 818 помещений и отдельно стоящих зданий под открытие и развитие бизнеса.

https://ria.ru/20220415/scherbakov-1783491411.html

https://ria.ru/20221226/rakova-1841283641.html

https://realty.ria.ru/20221220/rosseti-1839923240.html

https://realty.ria.ru/20221007/oshibki-1822198952.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, экономика, департамент г. москвы по конкурентной политике