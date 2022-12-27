https://ria.ru/20221227/sanktsii-1841756449.html
На Украине призвали ввести санкции против российской атомной промышленности
На Украине призвали ввести санкции против российской атомной промышленности - РИА Новости, 27.12.2022
На Украине призвали ввести санкции против российской атомной промышленности
Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал ввести санкции против атомной промышленности РФ, а также отказаться от российского ядерного топлива,... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T19:21
2022-12-27T19:21
2022-12-27T19:21
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал ввести санкции против атомной промышленности РФ, а также отказаться от российского ядерного топлива, говорится в сообщении на сайте украинского минэнерго. "Герман Галущенко подчеркнул ключевую роль солидарности государств – мировых лидеров в противостоянии российскому ядерному терроризму, в частности, в готовности к введению санкций против атомной промышленности РФ и отказа от российского ядерного топлива", - говорится в сообщении ведомства. "Очень важно сегодня дать сигнал о готовности отказаться от него (российского ядерного топлива - ред.) через конкретный период времени. Это возможно. Другие производители могут увеличить объемы своего производства, чтобы заместить российское ядерное топливо", - приводит слова министра пресс-служба минэнерго.
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цены на нефть, россия, киев, украина
Цены на нефть, Россия, Киев, Украина
На Украине призвали ввести санкции против российской атомной промышленности
В Минэнерго Украины призвали ввести санкции против российской атомной промышленности