https://ria.ru/20221227/sanktsii-1841756449.html

На Украине призвали ввести санкции против российской атомной промышленности

На Украине призвали ввести санкции против российской атомной промышленности - РИА Новости, 27.12.2022

На Украине призвали ввести санкции против российской атомной промышленности

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал ввести санкции против атомной промышленности РФ, а также отказаться от российского ядерного топлива,... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T19:21

2022-12-27T19:21

2022-12-27T19:21

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал ввести санкции против атомной промышленности РФ, а также отказаться от российского ядерного топлива, говорится в сообщении на сайте украинского минэнерго. "Герман Галущенко подчеркнул ключевую роль солидарности государств – мировых лидеров в противостоянии российскому ядерному терроризму, в частности, в готовности к введению санкций против атомной промышленности РФ и отказа от российского ядерного топлива", - говорится в сообщении ведомства. "Очень важно сегодня дать сигнал о готовности отказаться от него (российского ядерного топлива - ред.) через конкретный период времени. Это возможно. Другие производители могут увеличить объемы своего производства, чтобы заместить российское ядерное топливо", - приводит слова министра пресс-служба минэнерго.

https://ria.ru/20221225/sanktsii-1841177607.html

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цены на нефть, россия, киев, украина