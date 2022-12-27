https://ria.ru/20221227/samolety-1841605241.html

В России сертифицировали более 90 процентов перерегистрированных самолетов

В России сертифицировали более 90 процентов перерегистрированных самолетов - РИА Новости, 27.12.2022

В России сертифицировали более 90 процентов перерегистрированных самолетов

Росавиация завершила основной этап выдачи сертификатов летной годности на самолеты российских авиакомпаний, ранее зарегистрированные за границей - их получили... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T12:06

2022-12-27T12:06

2022-12-27T12:06

экономика

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

технологии

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Росавиация завершила основной этап выдачи сертификатов летной годности на самолеты российских авиакомпаний, ранее зарегистрированные за границей - их получили почти 90% судов; в России достаточно самолетов для реализации безопасных авиаперевозок, сообщает ведомство. "Федеральное агентство воздушного транспорта и его территориальные управления завершили основной этап выдачи сертификатов летной годности на воздушные суда российских авиакомпаний, ранее зарегистрированные в реестрах иностранных государств. Работа велась в целях обеспечения бесперебойного функционирования авиатранспортной отрасли и исполнения требований воздушного законодательства РФ", - говорится в сообщении. "Более 90% от общего количества воздушных судов, ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств, прошли инспекционную проверку и получили сертификаты летной годности... В настоящее время количество воздушных судов, имеющих сертификаты летной годности, достаточно для реализации авиакомпаниями России безопасных авиаперевозок согласно заявленным полетным программам", - отмечает ведомство. Росавиация отмечает, что всего с сентября 2022 года до конца текущего года в соответствии с планом проведения инспекционного контроля требовалось оценить летную годность около 600 самолетов иностранного производства, эксплуатируемых отечественными эксплуатантами и ранее зарегистрированных в иностранных реестрах. Эта работа практически завершена. Часть самолетов авиакомпаний России находится на ремонте или на очередном техобслуживании. Такие воздушные суда в последующем будут проинспектированы на соответствие требованиям к летной годности. После получения сертификатов они могут быть использованы авиакомпаниями для полетов. В 2023 году работа по сертификации будет продолжена в плановом порядке.

https://ria.ru/20220624/samolety-1797868091.html

https://ria.ru/20220907/samolety-1814993566.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), технологии