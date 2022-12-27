https://ria.ru/20221227/samolety-1841605241.html
В России сертифицировали более 90 процентов перерегистрированных самолетов
В России сертифицировали более 90 процентов перерегистрированных самолетов - РИА Новости, 27.12.2022
В России сертифицировали более 90 процентов перерегистрированных самолетов
Росавиация завершила основной этап выдачи сертификатов летной годности на самолеты российских авиакомпаний, ранее зарегистрированные за границей - их получили... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T12:06
2022-12-27T12:06
2022-12-27T12:06
экономика
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
технологии
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Росавиация завершила основной этап выдачи сертификатов летной годности на самолеты российских авиакомпаний, ранее зарегистрированные за границей - их получили почти 90% судов; в России достаточно самолетов для реализации безопасных авиаперевозок, сообщает ведомство. "Федеральное агентство воздушного транспорта и его территориальные управления завершили основной этап выдачи сертификатов летной годности на воздушные суда российских авиакомпаний, ранее зарегистрированные в реестрах иностранных государств. Работа велась в целях обеспечения бесперебойного функционирования авиатранспортной отрасли и исполнения требований воздушного законодательства РФ", - говорится в сообщении. "Более 90% от общего количества воздушных судов, ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств, прошли инспекционную проверку и получили сертификаты летной годности... В настоящее время количество воздушных судов, имеющих сертификаты летной годности, достаточно для реализации авиакомпаниями России безопасных авиаперевозок согласно заявленным полетным программам", - отмечает ведомство. Росавиация отмечает, что всего с сентября 2022 года до конца текущего года в соответствии с планом проведения инспекционного контроля требовалось оценить летную годность около 600 самолетов иностранного производства, эксплуатируемых отечественными эксплуатантами и ранее зарегистрированных в иностранных реестрах. Эта работа практически завершена. Часть самолетов авиакомпаний России находится на ремонте или на очередном техобслуживании. Такие воздушные суда в последующем будут проинспектированы на соответствие требованиям к летной годности. После получения сертификатов они могут быть использованы авиакомпаниями для полетов. В 2023 году работа по сертификации будет продолжена в плановом порядке.
https://ria.ru/20220624/samolety-1797868091.html
https://ria.ru/20220907/samolety-1814993566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), технологии
Экономика, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Технологии
В России сертифицировали более 90 процентов перерегистрированных самолетов
Росавиация сертифицировала более 90 процентов перерегистрированных из-за рубежа самолетов
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Росавиация завершила основной этап выдачи сертификатов летной годности на самолеты российских авиакомпаний, ранее зарегистрированные за границей - их получили почти 90% судов; в России достаточно самолетов для реализации безопасных авиаперевозок, сообщает ведомство.
"Федеральное агентство воздушного транспорта и его территориальные управления завершили основной этап выдачи сертификатов летной годности на воздушные суда российских авиакомпаний, ранее зарегистрированные в реестрах иностранных государств. Работа велась в целях обеспечения бесперебойного функционирования авиатранспортной отрасли и исполнения требований воздушного законодательства РФ", - говорится в сообщении.
"Более 90% от общего количества воздушных судов, ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств, прошли инспекционную проверку и получили сертификаты летной годности... В настоящее время количество воздушных судов, имеющих сертификаты летной годности, достаточно для реализации авиакомпаниями России безопасных авиаперевозок согласно заявленным полетным программам", - отмечает ведомство.
Росавиация отмечает, что всего с сентября 2022 года до конца текущего года в соответствии с планом проведения инспекционного контроля требовалось оценить летную годность около 600 самолетов иностранного производства, эксплуатируемых отечественными эксплуатантами и ранее зарегистрированных в иностранных реестрах. Эта работа практически завершена.
Часть самолетов авиакомпаний России находится на ремонте или на очередном техобслуживании. Такие воздушные суда в последующем будут проинспектированы на соответствие требованиям к летной годности. После получения сертификатов они могут быть использованы авиакомпаниями для полетов. В 2023 году работа по сертификации будет продолжена в плановом порядке.