https://ria.ru/20221227/rubl-1841752901.html

Орешкин назвал сильный рубль "правильной историей"

Орешкин назвал сильный рубль "правильной историей" - РИА Новости, 27.12.2022

Орешкин назвал сильный рубль "правильной историей"

Помощник президента России Максим Орешкин считает сильный рубль в долгосрочной перспективе правильной историей и для граждан, и для страны в целом. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T19:03

2022-12-27T19:03

2022-12-27T19:03

экономика

максим орешкин

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Помощник президента России Максим Орешкин считает сильный рубль в долгосрочной перспективе правильной историей и для граждан, и для страны в целом. "Долгосрочно, что, мне кажется, очень важно сказать - для российских граждан, для нашей страны в целом, сильный рубль - это правильная история... Конечно, всем хочется перетянуть часть пирога с граждан на себя, но очень важно, чтобы сильный рубль был не просто на основе каких-то разовых факторов, или разовых изменений, а был устойчиво сильный рубль. Что это означает? Это означает необходимость роста производительности труда, уровня технологического развития", - сказал Орешкин в интервью телеканалу РБК. При этом он отметил, что для тех резких движений, которые происходят на рынке, нет каких-то объективных факторов. "Мы все прекрасно знаем, что первый квартал - это всегда исторически сезонно сильный платежный баланс. Очевидно, что таких серьезных предпосылок для ослабления валюты нет, поэтому с высокой вероятностью мы опять вернемся в какие-то диапазоны, которые нам были более привычны в последнее время", - добавил он. За прошлую неделю курс доллара вырос на 5,55 рубля - до 70,20 рубля, юаня – на 64 копейки, до 9,92 рубля, евро – на 6,60 рубля, до 75,70 рубля. В начале этой недели рубль пытался отыграть понесенные потери, однако во вторник вернулся к снижению, значение евро к вечеру поднялось до 76 рублей, доллар закрепляется выше 71 рубля, а курс юаня - выше 10 рублей. Ранее во вторник первый вице-премьер России Андрей Белоусов отмечал, что крепкий рубль свою роль уже сыграл и в условиях снижения доходов компаний экономике РФ более выгоден курс в диапазоне 70-80 рублей за доллар.

https://ria.ru/20221227/rubl-1841568751.html

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Кирилл Волков

экономика, максим орешкин, россия