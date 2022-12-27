https://ria.ru/20221227/rubl-1841568751.html
Белоусов заявил, что крепкий рубль уже сыграл свою роль
Белоусов заявил, что крепкий рубль уже сыграл свою роль - РИА Новости, 27.12.2022
Белоусов заявил, что крепкий рубль уже сыграл свою роль
Крепкий рубль свою роль уже сыграл, и в условиях снижения доходов компаний экономике РФ более выгоден курс в диапазоне 70-80 рублей за доллар, полагает первый... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:17
2022-12-27T10:17
2022-12-27T10:17
экономика
андрей белоусов
россия
московская биржа
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Крепкий рубль свою роль уже сыграл, и в условиях снижения доходов компаний экономике РФ более выгоден курс в диапазоне 70-80 рублей за доллар, полагает первый вице-премьер России Андрей Белоусов. "Крепкий рубль свою роль сыграл. Сейчас мы видим, что в условиях, когда у нас падают доходы компаний, просаживаются… а это сказывается на инвестициях, и в этих условиях нам, конечно, хорошо бы иметь рубль 70-80 рублей за доллар", - сказал Белоусов в интервью телеканалу "Россия 24". За прошлую неделю курс доллара вырос на 5,55 рубля - до 70,20 рубля, юаня – на 64 копейки, до 9,92 рубля, евро – на 6,60 рубля, до 75,70 рубля. В начале этой недели рубль отыгрывает понесенные потери. Доллар на Мосбирже сейчас торгуется на уровне 68,64 рубля, юань - 9,758 рубля, евро - 73,11 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андрей белоусов, россия, московская биржа
Экономика, Андрей Белоусов, Россия, Московская биржа
Белоусов заявил, что крепкий рубль уже сыграл свою роль
Вице-премьер Белоусов назвал курс 70-80 рублей за доллар более выгодным в текущий момент