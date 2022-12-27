В столице Уганды построят административно-духовный центр РПЦ
Экзарх Африки заявил, что в Кампале появится административно-духовный центр РПЦ
© Фото : Патриарший экзархат АфрикиПатриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид
© Фото : Патриарший экзархат Африки
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В столице Уганды Кампале построят административно-духовный центр Русской православной церкви, рассказал на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня" патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).
"Благодаря личным хорошим контактам святейшего патриарха Кирилла и президента Уганды Йовери Мусевени были достигнуты беспрецедентные, на мой взгляд, договоренности. Есть понимание, что будет построен административно-духовный центр. Причем господин президент выразил пожелание, чтобы он был комплексно связан со строительством русского центра науки и культуры, если это будет церковь, чтобы были "луковичные" купола типичного русского стиля, чтобы там была начальная образовательная и средняя школы, чтобы был госпиталь", - рассказал митрополит Леонид.
По словам патриаршего экзарха Африки, президент Уганды выделил из своего резерва 6 гектаров земли "в лучшем месте столицы прямо напротив президентского дворца".
Митрополит Леонид также добавил, что на сегодняшний день присутствие Русской православной церкви есть в 19 африканских странах – чуть более трети континента. И заявки на вступление в экзархат от общин поступают постоянно.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский Феодор II признал раскольническую ПЦУ и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.