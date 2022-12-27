https://ria.ru/20221227/rpts-1841733567.html

В столице Уганды построят административно-духовный центр РПЦ

В столице Уганды построят административно-духовный центр РПЦ - РИА Новости, 27.12.2022

В столице Уганды построят административно-духовный центр РПЦ

В столице Уганды Кампале построят административно-духовный центр Русской православной церкви, рассказал на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T17:54

2022-12-27T17:54

2022-12-27T17:54

религия

митрополит леонид (клинский леонид (горбачев)

феодор ii (патриарх александрийский и всей африки)

уганда

африка

русская православная церковь

религия

йовери мусевени

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770038803_0:992:2048:2144_1920x0_80_0_0_d2f0b29355595d254704068a204f28e3.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В столице Уганды Кампале построят административно-духовный центр Русской православной церкви, рассказал на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня" патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев)."Благодаря личным хорошим контактам святейшего патриарха Кирилла и президента Уганды Йовери Мусевени были достигнуты беспрецедентные, на мой взгляд, договоренности. Есть понимание, что будет построен административно-духовный центр. Причем господин президент выразил пожелание, чтобы он был комплексно связан со строительством русского центра науки и культуры, если это будет церковь, чтобы были "луковичные" купола типичного русского стиля, чтобы там была начальная образовательная и средняя школы, чтобы был госпиталь", - рассказал митрополит Леонид.По словам патриаршего экзарха Африки, президент Уганды выделил из своего резерва 6 гектаров земли "в лучшем месте столицы прямо напротив президентского дворца".Митрополит Леонид также добавил, что на сегодняшний день присутствие Русской православной церкви есть в 19 африканских странах – чуть более трети континента. И заявки на вступление в экзархат от общин поступают постоянно.Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский Феодор II признал раскольническую ПЦУ и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.

https://ria.ru/20221227/ekzarkhat-1841730620.html

https://ria.ru/20220628/kopty-1798825416.html

уганда

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

митрополит леонид (клинский леонид (горбачев), феодор ii (патриарх александрийский и всей африки), уганда, африка, русская православная церковь, религия, йовери мусевени