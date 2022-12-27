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В столице Уганды построят административно-духовный центр РПЦ - РИА Новости, 27.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221227/rpts-1841733567.html
В столице Уганды построят административно-духовный центр РПЦ
В столице Уганды построят административно-духовный центр РПЦ - РИА Новости, 27.12.2022
В столице Уганды построят административно-духовный центр РПЦ
В столице Уганды Кампале построят административно-духовный центр Русской православной церкви, рассказал на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:54
2022-12-27T17:54
религия
митрополит леонид (клинский леонид (горбачев)
феодор ii (патриарх александрийский и всей африки)
уганда
африка
русская православная церковь
религия
йовери мусевени
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В столице Уганды Кампале построят административно-духовный центр Русской православной церкви, рассказал на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня" патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев)."Благодаря личным хорошим контактам святейшего патриарха Кирилла и президента Уганды Йовери Мусевени были достигнуты беспрецедентные, на мой взгляд, договоренности. Есть понимание, что будет построен административно-духовный центр. Причем господин президент выразил пожелание, чтобы он был комплексно связан со строительством русского центра науки и культуры, если это будет церковь, чтобы были "луковичные" купола типичного русского стиля, чтобы там была начальная образовательная и средняя школы, чтобы был госпиталь", - рассказал митрополит Леонид.По словам патриаршего экзарха Африки, президент Уганды выделил из своего резерва 6 гектаров земли "в лучшем месте столицы прямо напротив президентского дворца".Митрополит Леонид также добавил, что на сегодняшний день присутствие Русской православной церкви есть в 19 африканских странах – чуть более трети континента. И заявки на вступление в экзархат от общин поступают постоянно.Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский Феодор II признал раскольническую ПЦУ и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
https://ria.ru/20221227/ekzarkhat-1841730620.html
https://ria.ru/20220628/kopty-1798825416.html
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митрополит леонид (клинский леонид (горбачев), феодор ii (патриарх александрийский и всей африки), уганда, африка, русская православная церковь, религия, йовери мусевени
Религия, Митрополит Леонид (Клинский Леонид (Горбачев), Феодор II (Патриарх Александрийский и всей Африки), Уганда, Африка, Русская православная церковь, Религия, Йовери Мусевени
17:54 27.12.2022
 
В столице Уганды построят административно-духовный центр РПЦ

Экзарх Африки заявил, что в Кампале появится административно-духовный центр РПЦ

© Фото : Патриарший экзархат АфрикиПатриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид
Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© Фото : Патриарший экзархат Африки
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В столице Уганды Кампале построят административно-духовный центр Русской православной церкви, рассказал на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня" патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).
"Благодаря личным хорошим контактам святейшего патриарха Кирилла и президента Уганды Йовери Мусевени были достигнуты беспрецедентные, на мой взгляд, договоренности. Есть понимание, что будет построен административно-духовный центр. Причем господин президент выразил пожелание, чтобы он был комплексно связан со строительством русского центра науки и культуры, если это будет церковь, чтобы были "луковичные" купола типичного русского стиля, чтобы там была начальная образовательная и средняя школы, чтобы был госпиталь", - рассказал митрополит Леонид.
Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Вчера, 17:45Религия
Экзарх Африки заявил, что РПЦ поможет решить проблему храмов на континенте
По словам патриаршего экзарха Африки, президент Уганды выделил из своего резерва 6 гектаров земли "в лучшем месте столицы прямо напротив президентского дворца".
Митрополит Леонид также добавил, что на сегодняшний день присутствие Русской православной церкви есть в 19 африканских странах – чуть более трети континента. И заявки на вступление в экзархат от общин поступают постоянно.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский Феодор II признал раскольническую ПЦУ и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
Коптский Кафедральный собор св. Марка, Каир, Египет - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 17:59Религия
Коптская церковь поддержала создание экзархата РПЦ в Африке
 
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