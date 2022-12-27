https://ria.ru/20221227/rostelekom-1841549114.html

В "Ростелекоме" сообщили о полном переходе на поставки российских серверов

В "Ростелекоме" сообщили о полном переходе на поставки российских серверов - РИА Новости, 27.12.2022

В "Ростелекоме" сообщили о полном переходе на поставки российских серверов

"Ростелеком" полностью перешел на поставки серверов от российских компаний, среди которых "КНС Групп" (бренд Yadro) и "Аквариус", компания закупает их тысячами, РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T06:55

2022-12-27T06:55

2022-12-27T07:08

экономика

михаил осеевский

россия

ростелеком

sap ag

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Ростелеком" полностью перешел на поставки серверов от российских компаний, среди которых "КНС Групп" (бренд Yadro) и "Аквариус", компания закупает их тысячами, заявил РИА Новости глава компании Михаил Осеевский. "У нас есть отличные российские производители: Yadro, "Аквариус", и мы полностью перешли на их решения. Мы закупаем их (сервера - ред.) тысячами", - сказал Осеевский. По его словам, впереди еще большой путь. "Нужно достраивать программное обеспечение, саму архитектуру этих серверов, но это нормально. Они используются в наших ЦОДах в государственных информационных системах, для наших частных инвесторов, то есть это высоконагруженные, производительные сервера", - добавил Осеевский. Он также отметил, что компания не покупала серверные мощности у ушедшего из России SAP и планов по их покупке у других ушедших из страны компаний у "Ростелекома" нет.

https://ria.ru/20221024/vtb-1826329446.html

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экономика, михаил осеевский, россия, ростелеком, sap ag