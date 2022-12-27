https://ria.ru/20221227/rossiya-1841548977.html
СМИ: Россия показывает силу для долгого противостояния Западу
СМИ: Россия показывает силу для долгого противостояния Западу - РИА Новости, 27.12.2022
СМИ: Россия показывает силу для долгого противостояния Западу
Россия показывает силу для долгого противостояния Киеву и Западу и в военной сфере, и в экономике, пишет китайская Global Times со ссылкой на аналитиков. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T06:50
2022-12-27T06:50
2022-12-27T06:50
россия
киев
евросоюз
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия показывает силу для долгого противостояния Киеву и Западу и в военной сфере, и в экономике, пишет китайская Global Times со ссылкой на аналитиков. Однако китайские аналитики отмечают, что в следующем году можно ждать и дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Один из экспертов также заявил газете, что американские политики находятся под влиянием так называемой "политкорректности" и даже если они захотят пойти на диалог с Москвой для обсуждения снижения напряженности, они не посмеют изменить свою "жесткую позицию" в отношении Москвы, которой сейчас принято придерживаться на Западе. Еще один аналитик посчитал, что если Вашингтон и попытается предпринять действия для завершения конфликта, это может привести к "полномасштабному конфликту" непосредственно между двумя мировыми державами. Аналитики в КНР также предполагают, что в 2023 году ухудшение ситуации в области экономики и меняющееся общественное мнение может привести к ослаблению поддержки Киева западными странами. Они ставят под вопрос, как долго США и страны ЕС будут предоставлять финансовую и военную поддержку Украине.
https://ria.ru/20221226/kitay-1841271213.html
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россия, киев, евросоюз, украина
Россия, Киев, Евросоюз, Украина
СМИ: Россия показывает силу для долгого противостояния Западу
Global Times: Россия показывает силу в противостоянии Западу в военной сфере и в экономике