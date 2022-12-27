Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Россия показывает силу для долгого противостояния Западу - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/rossiya-1841548977.html
СМИ: Россия показывает силу для долгого противостояния Западу
СМИ: Россия показывает силу для долгого противостояния Западу - РИА Новости, 27.12.2022
СМИ: Россия показывает силу для долгого противостояния Западу
Россия показывает силу для долгого противостояния Киеву и Западу и в военной сфере, и в экономике, пишет китайская Global Times со ссылкой на аналитиков. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T06:50
2022-12-27T06:50
россия
киев
евросоюз
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343933_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_fdd7dd7feeef36f3ef34fa2b4ca66833.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия показывает силу для долгого противостояния Киеву и Западу и в военной сфере, и в экономике, пишет китайская Global Times со ссылкой на аналитиков. Однако китайские аналитики отмечают, что в следующем году можно ждать и дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Один из экспертов также заявил газете, что американские политики находятся под влиянием так называемой "политкорректности" и даже если они захотят пойти на диалог с Москвой для обсуждения снижения напряженности, они не посмеют изменить свою "жесткую позицию" в отношении Москвы, которой сейчас принято придерживаться на Западе. Еще один аналитик посчитал, что если Вашингтон и попытается предпринять действия для завершения конфликта, это может привести к "полномасштабному конфликту" непосредственно между двумя мировыми державами. Аналитики в КНР также предполагают, что в 2023 году ухудшение ситуации в области экономики и меняющееся общественное мнение может привести к ослаблению поддержки Киева западными странами. Они ставят под вопрос, как долго США и страны ЕС будут предоставлять финансовую и военную поддержку Украине.
https://ria.ru/20221226/kitay-1841271213.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343933_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_25decf6468f1f889754b21e655775917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, евросоюз, украина
Россия, Киев, Евросоюз, Украина
06:50 27.12.2022
 
СМИ: Россия показывает силу для долгого противостояния Западу

Global Times: Россия показывает силу в противостоянии Западу в военной сфере и в экономике

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкРубиновая звезда на башне Московского Кремля
Рубиновая звезда на башне Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Рубиновая звезда на башне Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия показывает силу для долгого противостояния Киеву и Западу и в военной сфере, и в экономике, пишет китайская Global Times со ссылкой на аналитиков.
"Россия показывает свою решительность и силу для долгосрочного противостояния не только Украине, но и США и другим западным странам не только в военной области, но и в экономике. В 2023 году Россия может предпринять решительные действия для завершения конфликта", - говорится в материале издания.
Однако китайские аналитики отмечают, что в следующем году можно ждать и дальнейшей эскалации конфликта на Украине.
Один из экспертов также заявил газете, что американские политики находятся под влиянием так называемой "политкорректности" и даже если они захотят пойти на диалог с Москвой для обсуждения снижения напряженности, они не посмеют изменить свою "жесткую позицию" в отношении Москвы, которой сейчас принято придерживаться на Западе. Еще один аналитик посчитал, что если Вашингтон и попытается предпринять действия для завершения конфликта, это может привести к "полномасштабному конфликту" непосредственно между двумя мировыми державами.
Аналитики в КНР также предполагают, что в 2023 году ухудшение ситуации в области экономики и меняющееся общественное мнение может привести к ослаблению поддержки Киева западными странами. Они ставят под вопрос, как долго США и страны ЕС будут предоставлять финансовую и военную поддержку Украине.
Жители на улице Пекина
Вчера, 07:02
СМИ: в Китае считают, что Запад несправедливо обошелся с Россией
 
РоссияКиевЕвросоюзУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала