https://ria.ru/20221227/riski-1841677544.html

Белоусов предупредил о рисках вывода денег из России

Белоусов предупредил о рисках вывода денег из России - РИА Новости, 27.12.2022

Белоусов предупредил о рисках вывода денег из России

Выводить деньги из РФ - это самый рискованный способ инвестиций сейчас, бизнес с этим согласен, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:07

2022-12-27T15:07

2022-12-27T15:07

экономика

андрей белоусов

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Выводить деньги из РФ - это самый рискованный способ инвестиций сейчас, бизнес с этим согласен, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. "Мы считаем, что сейчас ограничения ввели за нас наши западные партнеры, дополнительные ограничения контрпродуктивны, они не нужны. Потому что у бизнеса должны быть какие-то люфты, тем более, что когда идет сейчас перенастройка логистических цепочек и технологических цепочек производственных – это все требует определенного маневра и ресурсов. Тут есть опасность пережать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, будут ли вводиться ограничения на отток капитала. "Но я достаточно много встречаюсь с крупным бизнесом, сейчас есть полное понимание, что выводить деньги некуда и очень опасно. Самый рисковый вид инвестиций, который сейчас есть", - добавил Белоусов. Он также отметил, что недавно встречался с РСПП, и там был один посыл - бизнес просил надежные инструменты вложений именно в России. "Здесь ситуация поменялась, такого не было даже полгода назад, когда санкции начались, такого четкого, акцентированного запроса, и нам здесь есть над чем с Банком России поработать", - резюмировал он.

https://ria.ru/20221227/nalog-1841569515.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, андрей белоусов, россия, российский союз промышленников и предпринимателей