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Белоусов предупредил о рисках вывода денег из России - РИА Новости, 27.12.2022
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Белоусов предупредил о рисках вывода денег из России
Белоусов предупредил о рисках вывода денег из России - РИА Новости, 27.12.2022
Белоусов предупредил о рисках вывода денег из России
Выводить деньги из РФ - это самый рискованный способ инвестиций сейчас, бизнес с этим согласен, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:07
2022-12-27T15:07
экономика
андрей белоусов
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Выводить деньги из РФ - это самый рискованный способ инвестиций сейчас, бизнес с этим согласен, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. "Мы считаем, что сейчас ограничения ввели за нас наши западные партнеры, дополнительные ограничения контрпродуктивны, они не нужны. Потому что у бизнеса должны быть какие-то люфты, тем более, что когда идет сейчас перенастройка логистических цепочек и технологических цепочек производственных – это все требует определенного маневра и ресурсов. Тут есть опасность пережать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, будут ли вводиться ограничения на отток капитала. "Но я достаточно много встречаюсь с крупным бизнесом, сейчас есть полное понимание, что выводить деньги некуда и очень опасно. Самый рисковый вид инвестиций, который сейчас есть", - добавил Белоусов. Он также отметил, что недавно встречался с РСПП, и там был один посыл - бизнес просил надежные инструменты вложений именно в России. "Здесь ситуация поменялась, такого не было даже полгода назад, когда санкции начались, такого четкого, акцентированного запроса, и нам здесь есть над чем с Банком России поработать", - резюмировал он.
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экономика, андрей белоусов, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Андрей Белоусов, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
15:07 27.12.2022
 
Белоусов предупредил о рисках вывода денег из России

Белоусов назвал вывод денег из России самым рискованным способом инвестиций сейчас

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Выводить деньги из РФ - это самый рискованный способ инвестиций сейчас, бизнес с этим согласен, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
"Мы считаем, что сейчас ограничения ввели за нас наши западные партнеры, дополнительные ограничения контрпродуктивны, они не нужны. Потому что у бизнеса должны быть какие-то люфты, тем более, что когда идет сейчас перенастройка логистических цепочек и технологических цепочек производственных – это все требует определенного маневра и ресурсов. Тут есть опасность пережать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, будут ли вводиться ограничения на отток капитала.
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"Но я достаточно много встречаюсь с крупным бизнесом, сейчас есть полное понимание, что выводить деньги некуда и очень опасно. Самый рисковый вид инвестиций, который сейчас есть", - добавил Белоусов.
Он также отметил, что недавно встречался с РСПП, и там был один посыл - бизнес просил надежные инструменты вложений именно в России.
"Здесь ситуация поменялась, такого не было даже полгода назад, когда санкции начались, такого четкого, акцентированного запроса, и нам здесь есть над чем с Банком России поработать", - резюмировал он.
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