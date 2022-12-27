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Ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта - РИА Новости, 27.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221227/ramesses-1841414044.html
Ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта
Ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта - РИА Новости, 27.12.2022
Ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта
Ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта Рамсеса II Великого (правил в 1279—1213 годах до нашей эры), пишет Daily Mail. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T04:06
2022-12-27T04:06
культура
новости культуры
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта Рамсеса II Великого (правил в 1279—1213 годах до нашей эры), пишет Daily Mail. Они использовали 3D-модель черепа для восстановления черт лица правителя в момент его смерти. А затем при помощи современных технологий показали, как он выглядел почти на полвека ранее. Реконструкцию лица давно умершего фараона сделать трудно. Нельзя только по черепу определить все аспекты внешности любого человека, уточняется в публикации. Самое сложное начинается после того, как была воссоздана форма, и касается информации о цвете кожи, волос и глаз, пятнах и морщинах. В случае с реконструкцией внешности Рамсеса II ученые опирались на предположения эксперта по мумиям Сахар Салем. А также изучили письменные источники и сохранившиеся мумифицированные мягкие ткани его лица.
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новости культуры, археология, египет
Культура, Новости культуры, Археология, Египет
04:06 27.12.2022
 
Ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта

Ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта Рамсеса II

© Face Lab LJMUУченые реконструировали образ Рамсеса II
Ученые реконструировали образ Рамсеса II
© Face Lab LJMU
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта Рамсеса II Великого (правил в 1279—1213 годах до нашей эры), пишет Daily Mail.
Они использовали 3D-модель черепа для восстановления черт лица правителя в момент его смерти. А затем при помощи современных технологий показали, как он выглядел почти на полвека ранее.
© Face Lab LJMUУченые реконструировали образ Рамсеса II
Ученые реконструировали образ Рамсеса II
© Face Lab LJMU
Ученые реконструировали образ Рамсеса II
Реконструкцию лица давно умершего фараона сделать трудно. Нельзя только по черепу определить все аспекты внешности любого человека, уточняется в публикации.
Самое сложное начинается после того, как была воссоздана форма, и касается информации о цвете кожи, волос и глаз, пятнах и морщинах.
В случае с реконструкцией внешности Рамсеса II ученые опирались на предположения эксперта по мумиям Сахар Салем. А также изучили письменные источники и сохранившиеся мумифицированные мягкие ткани его лица.
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