https://ria.ru/20221227/ramesses-1841414044.html

Ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта

Ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта - РИА Новости, 27.12.2022

Ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта

Ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта Рамсеса II Великого (правил в 1279—1213 годах до нашей эры), пишет Daily Mail. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T04:06

2022-12-27T04:06

2022-12-27T04:06

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта Рамсеса II Великого (правил в 1279—1213 годах до нашей эры), пишет Daily Mail. Они использовали 3D-модель черепа для восстановления черт лица правителя в момент его смерти. А затем при помощи современных технологий показали, как он выглядел почти на полвека ранее. Реконструкцию лица давно умершего фараона сделать трудно. Нельзя только по черепу определить все аспекты внешности любого человека, уточняется в публикации. Самое сложное начинается после того, как была воссоздана форма, и касается информации о цвете кожи, волос и глаз, пятнах и морщинах. В случае с реконструкцией внешности Рамсеса II ученые опирались на предположения эксперта по мумиям Сахар Салем. А также изучили письменные источники и сохранившиеся мумифицированные мягкие ткани его лица.

https://ria.ru/20221110/mumiya-1830594722.html

египет

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, египет