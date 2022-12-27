https://ria.ru/20221227/ramesses-1841414044.html
Ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта
Ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта - РИА Новости, 27.12.2022
Ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта
Ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта Рамсеса II Великого (правил в 1279—1213 годах до нашей эры), пишет Daily Mail. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T04:06
2022-12-27T04:06
2022-12-27T04:06
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта Рамсеса II Великого (правил в 1279—1213 годах до нашей эры), пишет Daily Mail. Они использовали 3D-модель черепа для восстановления черт лица правителя в момент его смерти. А затем при помощи современных технологий показали, как он выглядел почти на полвека ранее. Реконструкцию лица давно умершего фараона сделать трудно. Нельзя только по черепу определить все аспекты внешности любого человека, уточняется в публикации. Самое сложное начинается после того, как была воссоздана форма, и касается информации о цвете кожи, волос и глаз, пятнах и морщинах. В случае с реконструкцией внешности Рамсеса II ученые опирались на предположения эксперта по мумиям Сахар Салем. А также изучили письменные источники и сохранившиеся мумифицированные мягкие ткани его лица.
https://ria.ru/20221110/mumiya-1830594722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, египет
Культура, Новости культуры, Археология, Египет
Ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта
Ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта Рамсеса II
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта Рамсеса II Великого (правил в 1279—1213 годах до нашей эры), пишет
Daily Mail.
Они использовали 3D-модель черепа для восстановления черт лица правителя в момент его смерти. А затем при помощи современных технологий показали, как он выглядел почти на полвека ранее.
Реконструкцию лица давно умершего фараона сделать трудно. Нельзя только по черепу определить все аспекты внешности любого человека, уточняется в публикации.
Самое сложное начинается после того, как была воссоздана форма, и касается информации о цвете кожи, волос и глаз, пятнах и морщинах.
В случае с реконструкцией внешности Рамсеса II ученые опирались на предположения эксперта по мумиям Сахар Салем. А также изучили письменные источники и сохранившиеся мумифицированные мягкие ткани его лица.