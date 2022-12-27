https://ria.ru/20221227/pvo-1841680609.html
Российская ПВО за сутки сбила три украинских беспилотника и три ракеты HARM
Российская ПВО за сутки сбила три украинских беспилотника и три ракеты HARM - РИА Новости, 27.12.2022
Российская ПВО за сутки сбила три украинских беспилотника и три ракеты HARM
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, три противорадарных ракеты HARM, а также два снаряда РСЗО "Ураган", сообщили во... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:14
2022-12-27T15:14
2022-12-27T15:14
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, три противорадарных ракеты HARM, а также два снаряда РСЗО "Ураган", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7267 танков и других боевых бронированных машин, 947 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7779 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Российская ПВО за сутки сбила три украинских беспилотника и три ракеты HARM
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила три украинских беспилотника и три ракеты HARM