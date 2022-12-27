https://ria.ru/20221227/putin-1841644749.html

Путин позвонил девочке из Запорожской области, мечтающей побывать в Крыму

Путин позвонил девочке из Запорожской области, мечтающей побывать в Крыму - РИА Новости, 27.12.2022

Путин позвонил девочке из Запорожской области, мечтающей побывать в Крыму

Президент России Владимир Путин во вторник после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном позвонил по телефону девочке из Запорожской области... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T13:57

2022-12-27T13:57

2022-12-27T15:02

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном позвонил по телефону девочке из Запорожской области Александре Титаренко, открытку которой он выбрал на "Елке желаний". Восьмилетняя школьница в своей записке рассказала, что мечтает побывать в Крыму и посетить Дом Деда Мороза. Владимир Путин общался с Александрой из Русского музея, где ранее проходили мероприятия неформального саммита лидеров стран СНГ. Во время беседы президент поинтересовался у девочки, чем ее угощали в гостях у Деда Мороза. Также российский лидер попросил сделать ответный подарок – прислать огурцы, которые выращивает семья школьницы.На прошлой неделе Путин посетил выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи в Манеже, где была организована "Елка желаний". Президент снял с елки открытки с желаниями трех детей. Кроме Александры Титаренко, свои желания загадали девочка Агата из Курганской области, которая мечтает увидеть северное сияние и прокатиться на оленях, а также шестилетний Давид Шмелев из Ставрополья. Он мечтает о том, чтобы побывать в Военной академии Вооруженных сил.Благотворительная акция "Елка желаний" помогает исполнить заветные мечты нуждающихся детей. Акция стартовала в России 10 ноября и продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий.

https://ria.ru/20221226/mishustin-1841337885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, елка желаний, запорожская область, общество, республика крым, новый год