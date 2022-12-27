https://ria.ru/20221227/puteshestviya-1841578338.html

Туроператоры посоветовали страны, где можно недорого отдохнуть на Рождество

Туроператоры посоветовали страны, где можно недорого отдохнуть на Рождество - РИА Новости, 27.12.2022

Туроператоры посоветовали страны, где можно недорого отдохнуть на Рождество

Туроператоры назвали страны, в которых можно недорого отдохнуть на Рождество, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T19:10

2022-12-27T19:10

2022-12-27T19:10

туризм

туризм

новости - туризм

турция

оаэ

египет

ассоциация туроператоров россии (атор)

новый год

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Туроператоры назвали страны, в которых можно недорого отдохнуть на Рождество, сообщает АТОР."На рождественские даты есть много предложений с бюджетом на отдых до 70-90 тысяч на человека", — отмечают в ассоциации.Турция — одно из самых недорогих направлений для путешествия с захватом ночи с 6 на 7 января, следует из данных систем бронирования туроператоров. Поездка обойдется в среднем в 55 тысяч рублей за двоих на 8-10 ночей.Следующие по доступности — ОАЭ. Тур на шесть ночей можно купить за 73 тысячи рублей за двоих с проживанием в четырехзвездочном отеле на завтраках. Примерно в такой же ценовой категории находятся путевки в Египет. А вот Таиланд и Шри-Ланка уже подороже — от 150-160 тысяч. Пользуются популярностью и туры в Венесуэлу. Поездка в республику выйдет даже чуть дешевле — примерно 140 тысяч рублей на двоих.

https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html

турция

оаэ

египет

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Лана Баева

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