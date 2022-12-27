https://ria.ru/20221227/puteshestviya-1841578338.html
Туроператоры посоветовали страны, где можно недорого отдохнуть на Рождество
Туроператоры посоветовали страны, где можно недорого отдохнуть на Рождество - РИА Новости, 27.12.2022
Туроператоры посоветовали страны, где можно недорого отдохнуть на Рождество
Туроператоры назвали страны, в которых можно недорого отдохнуть на Рождество, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T19:10
2022-12-27T19:10
2022-12-27T19:10
туризм
туризм
новости - туризм
турция
оаэ
египет
ассоциация туроператоров россии (атор)
новый год
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Туроператоры назвали страны, в которых можно недорого отдохнуть на Рождество, сообщает АТОР."На рождественские даты есть много предложений с бюджетом на отдых до 70-90 тысяч на человека", — отмечают в ассоциации.Турция — одно из самых недорогих направлений для путешествия с захватом ночи с 6 на 7 января, следует из данных систем бронирования туроператоров. Поездка обойдется в среднем в 55 тысяч рублей за двоих на 8-10 ночей.Следующие по доступности — ОАЭ. Тур на шесть ночей можно купить за 73 тысячи рублей за двоих с проживанием в четырехзвездочном отеле на завтраках. Примерно в такой же ценовой категории находятся путевки в Египет. А вот Таиланд и Шри-Ланка уже подороже — от 150-160 тысяч. Пользуются популярностью и туры в Венесуэлу. Поездка в республику выйдет даже чуть дешевле — примерно 140 тысяч рублей на двоих.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, турция, оаэ, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, ОАЭ, Египет, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год, туристы
Туроператоры посоветовали страны, где можно недорого отдохнуть на Рождество
Туроператоры: в топе стран для экономного отдыха на Рождество – Турция, ОАЭ и Египет