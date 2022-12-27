Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры посоветовали страны, где можно недорого отдохнуть на Рождество - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221227/puteshestviya-1841578338.html
Туроператоры посоветовали страны, где можно недорого отдохнуть на Рождество
Туроператоры посоветовали страны, где можно недорого отдохнуть на Рождество - РИА Новости, 27.12.2022
Туроператоры посоветовали страны, где можно недорого отдохнуть на Рождество
Туроператоры назвали страны, в которых можно недорого отдохнуть на Рождество, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T19:10
2022-12-27T19:10
туризм
туризм
новости - туризм
турция
оаэ
египет
ассоциация туроператоров россии (атор)
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154869/58/1548695895_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_c29ac180ab4d1ecedc10e8e101edd849.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Туроператоры назвали страны, в которых можно недорого отдохнуть на Рождество, сообщает АТОР."На рождественские даты есть много предложений с бюджетом на отдых до 70-90 тысяч на человека", — отмечают в ассоциации.Турция — одно из самых недорогих направлений для путешествия с захватом ночи с 6 на 7 января, следует из данных систем бронирования туроператоров. Поездка обойдется в среднем в 55 тысяч рублей за двоих на 8-10 ночей.Следующие по доступности — ОАЭ. Тур на шесть ночей можно купить за 73 тысячи рублей за двоих с проживанием в четырехзвездочном отеле на завтраках. Примерно в такой же ценовой категории находятся путевки в Египет. А вот Таиланд и Шри-Ланка уже подороже — от 150-160 тысяч. Пользуются популярностью и туры в Венесуэлу. Поездка в республику выйдет даже чуть дешевле — примерно 140 тысяч рублей на двоих.
https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html
турция
оаэ
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154869/58/1548695895_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_295ebb0085c586118d5948a74f407c24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, турция, оаэ, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, ОАЭ, Египет, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год, туристы
19:10 27.12.2022
 
Туроператоры посоветовали страны, где можно недорого отдохнуть на Рождество

Туроператоры: в топе стран для экономного отдыха на Рождество – Турция, ОАЭ и Египет

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкАнталья
Анталья - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Туроператоры назвали страны, в которых можно недорого отдохнуть на Рождество, сообщает АТОР.
"На рождественские даты есть много предложений с бюджетом на отдых до 70-90 тысяч на человека", — отмечают в ассоциации.
Турция — одно из самых недорогих направлений для путешествия с захватом ночи с 6 на 7 января, следует из данных систем бронирования туроператоров. Поездка обойдется в среднем в 55 тысяч рублей за двоих на 8-10 ночей.
Следующие по доступности — ОАЭ. Тур на шесть ночей можно купить за 73 тысячи рублей за двоих с проживанием в четырехзвездочном отеле на завтраках. Примерно в такой же ценовой категории находятся путевки в Египет.
А вот Таиланд и Шри-Ланка уже подороже — от 150-160 тысяч. Пользуются популярностью и туры в Венесуэлу. Поездка в республику выйдет даже чуть дешевле — примерно 140 тысяч рублей на двоих.
Туристка на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
24 декабря, 08:00Туризм
Идеальный отдых на Мальдивах: из хмурой зимы в теплое лето
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияОАЭЕгипетАссоциация туроператоров России (АТОР)Новый годтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала