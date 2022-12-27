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Пушилин сообщил об ускорении выплат компенсаций за поврежденное жилье в ДНР - РИА Новости, 27.12.2022
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Пушилин сообщил об ускорении выплат компенсаций за поврежденное жилье в ДНР
Пушилин сообщил об ускорении выплат компенсаций за поврежденное жилье в ДНР - РИА Новости, 27.12.2022
Пушилин сообщил об ускорении выплат компенсаций за поврежденное жилье в ДНР
Власти Донецкой Народной Республики увеличили темпы выплат компенсаций за утраченное или поврежденное в результате боевых действий жилье, а также установили... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T04:03
2022-12-27T04:03
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
мариуполь
россия
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики увеличили темпы выплат компенсаций за утраченное или поврежденное в результате боевых действий жилье, а также установили тревожную кнопку в школах и детских садах, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "На еженедельном оперативном совещании с правительством ДНР, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов рассмотрели ряд вопросов... Увеличились темпы выплат компенсаций за утраченное или поврежденное жилье и имущество из-за боевых действий. Выполнено поручение по установке в школах и детских садах сигнализации – тревожная кнопка установлена везде, за исключением одной школы в Мариуполе и нескольких дошкольных учреждений", - сообщил Пушилин в телеграм-канале. Врио главы республики также сообщил, что власти обсудили задачи по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным и рассмотрели вопросы восстановительных работ в ДНР.
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денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, мариуполь, россия
Денис Пушилин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия
04:03 27.12.2022
 
Пушилин сообщил об ускорении выплат компенсаций за поврежденное жилье в ДНР

Пушилин: увеличены темпы выплат компенсаций за жильё, поврежденное в ходе боевых действий

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики увеличили темпы выплат компенсаций за утраченное или поврежденное в результате боевых действий жилье, а также установили тревожную кнопку в школах и детских садах, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"На еженедельном оперативном совещании с правительством ДНР, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов рассмотрели ряд вопросов... Увеличились темпы выплат компенсаций за утраченное или поврежденное жилье и имущество из-за боевых действий. Выполнено поручение по установке в школах и детских садах сигнализации – тревожная кнопка установлена везде, за исключением одной школы в Мариуполе и нескольких дошкольных учреждений", - сообщил Пушилин в телеграм-канале.
Строители - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 09:19Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Более 300 жилых домов в ДНР и ЛНР восстановили московские коммунальщики
Врио главы республики также сообщил, что власти обсудили задачи по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным и рассмотрели вопросы восстановительных работ в ДНР.
 
Денис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаМариупольРоссия
 
 
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