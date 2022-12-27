https://ria.ru/20221227/pushilin-1841545019.html
Пушилин сообщил об ускорении выплат компенсаций за поврежденное жилье в ДНР
Пушилин сообщил об ускорении выплат компенсаций за поврежденное жилье в ДНР - РИА Новости, 27.12.2022
Пушилин сообщил об ускорении выплат компенсаций за поврежденное жилье в ДНР
Власти Донецкой Народной Республики увеличили темпы выплат компенсаций за утраченное или поврежденное в результате боевых действий жилье, а также установили... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T04:03
2022-12-27T04:03
2022-12-27T04:03
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
мариуполь
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819499945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de41d06d4432f4a5244828355e12d147.jpg
ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики увеличили темпы выплат компенсаций за утраченное или поврежденное в результате боевых действий жилье, а также установили тревожную кнопку в школах и детских садах, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "На еженедельном оперативном совещании с правительством ДНР, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов рассмотрели ряд вопросов... Увеличились темпы выплат компенсаций за утраченное или поврежденное жилье и имущество из-за боевых действий. Выполнено поручение по установке в школах и детских садах сигнализации – тревожная кнопка установлена везде, за исключением одной школы в Мариуполе и нескольких дошкольных учреждений", - сообщил Пушилин в телеграм-канале. Врио главы республики также сообщил, что власти обсудили задачи по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным и рассмотрели вопросы восстановительных работ в ДНР.
https://ria.ru/20221223/donbass-1840731795.html
донецкая народная республика
мариуполь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819499945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_851ff7dbdd02064d8e28544305ac8ddf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, мариуполь, россия
Денис Пушилин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия
Пушилин сообщил об ускорении выплат компенсаций за поврежденное жилье в ДНР
Пушилин: увеличены темпы выплат компенсаций за жильё, поврежденное в ходе боевых действий