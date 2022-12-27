https://ria.ru/20221227/pushilin-1841545019.html

Пушилин сообщил об ускорении выплат компенсаций за поврежденное жилье в ДНР

Пушилин сообщил об ускорении выплат компенсаций за поврежденное жилье в ДНР - РИА Новости, 27.12.2022

Пушилин сообщил об ускорении выплат компенсаций за поврежденное жилье в ДНР

Власти Донецкой Народной Республики увеличили темпы выплат компенсаций за утраченное или поврежденное в результате боевых действий жилье, а также установили... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T04:03

2022-12-27T04:03

2022-12-27T04:03

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

мариуполь

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819499945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de41d06d4432f4a5244828355e12d147.jpg

ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Власти Донецкой Народной Республики увеличили темпы выплат компенсаций за утраченное или поврежденное в результате боевых действий жилье, а также установили тревожную кнопку в школах и детских садах, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "На еженедельном оперативном совещании с правительством ДНР, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов рассмотрели ряд вопросов... Увеличились темпы выплат компенсаций за утраченное или поврежденное жилье и имущество из-за боевых действий. Выполнено поручение по установке в школах и детских садах сигнализации – тревожная кнопка установлена везде, за исключением одной школы в Мариуполе и нескольких дошкольных учреждений", - сообщил Пушилин в телеграм-канале. Врио главы республики также сообщил, что власти обсудили задачи по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным и рассмотрели вопросы восстановительных работ в ДНР.

https://ria.ru/20221223/donbass-1840731795.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, мариуполь, россия