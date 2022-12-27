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ВС России поразили запасной командный пункт ВСУ в районе Краматорска - РИА Новости, 27.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/punkt-1841668282.html
ВС России поразили запасной командный пункт ВСУ в районе Краматорска
ВС России поразили запасной командный пункт ВСУ в районе Краматорска - РИА Новости, 27.12.2022
ВС России поразили запасной командный пункт ВСУ в районе Краматорска
Российские ракетные войска и артиллерия поразили запасной командный пункт десантно-штурмовой бригады украинских военных под Краматорском в ДНР, заявили во... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:47
2022-12-27T14:51
специальная военная операция на украине
россия
краматорск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили запасной командный пункт десантно-штурмовой бригады украинских военных под Краматорском в ДНР, заявили во вторник в Минобороны РФ."Ракетными войсками и артиллерией поражён запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что также были поражены 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах.
https://ria.ru/20221227/kharkov-1841656303.html
россия
краматорск
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россия, краматорск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Донецкая Народная Республика
14:47 27.12.2022 (обновлено: 14:51 27.12.2022)
 
ВС России поразили запасной командный пункт ВСУ в районе Краматорска

Ракетные войска и артиллерия поразили запасной командный пункт ВСУ в районе Краматорска

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация" в зоне проведения СВО
Военнослужащие МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ Акация в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили запасной командный пункт десантно-штурмовой бригады украинских военных под Краматорском в ДНР, заявили во вторник в Минобороны РФ.
"Ракетными войсками и артиллерией поражён запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Уточняется, что также были поражены 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах.
Российские военнослужащие: Большая часть окопов – ещё со Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
14:29Специальная военная операция на Украине
Российские военные сражаются под Харьковом в окопах времен Второй мировой
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКраматорскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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