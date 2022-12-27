https://ria.ru/20221227/punkt-1841668282.html

ВС России поразили запасной командный пункт ВСУ в районе Краматорска

ВС России поразили запасной командный пункт ВСУ в районе Краматорска - РИА Новости, 27.12.2022

ВС России поразили запасной командный пункт ВСУ в районе Краматорска

Российские ракетные войска и артиллерия поразили запасной командный пункт десантно-штурмовой бригады украинских военных под Краматорском в ДНР, заявили во... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T14:47

2022-12-27T14:47

2022-12-27T14:51

специальная военная операция на украине

россия

краматорск

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вооруженные силы рф

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили запасной командный пункт десантно-штурмовой бригады украинских военных под Краматорском в ДНР, заявили во вторник в Минобороны РФ."Ракетными войсками и артиллерией поражён запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что также были поражены 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах.

https://ria.ru/20221227/kharkov-1841656303.html

россия

краматорск

украина

донецкая народная республика

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россия, краматорск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, донецкая народная республика