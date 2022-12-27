https://ria.ru/20221227/punkt-1841668282.html
ВС России поразили запасной командный пункт ВСУ в районе Краматорска
ВС России поразили запасной командный пункт ВСУ в районе Краматорска - РИА Новости, 27.12.2022
ВС России поразили запасной командный пункт ВСУ в районе Краматорска
Российские ракетные войска и артиллерия поразили запасной командный пункт десантно-штурмовой бригады украинских военных под Краматорском в ДНР, заявили во... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:47
2022-12-27T14:47
2022-12-27T14:51
специальная военная операция на украине
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краматорск
вооруженные силы украины
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили запасной командный пункт десантно-штурмовой бригады украинских военных под Краматорском в ДНР, заявили во вторник в Минобороны РФ."Ракетными войсками и артиллерией поражён запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что также были поражены 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах.
https://ria.ru/20221227/kharkov-1841656303.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Донецкая Народная Республика
14:47 27.12.2022 (обновлено: 14:51 27.12.2022)
ВС России поразили запасной командный пункт ВСУ в районе Краматорска
Ракетные войска и артиллерия поразили запасной командный пункт ВСУ в районе Краматорска