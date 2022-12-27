https://ria.ru/20221227/prigovor-1841779496.html
На Алтае вынесли приговор женщине, угрожавшей сбросить дочь с балкона
На Алтае вынесли приговор женщине, угрожавшей сбросить дочь с балкона - РИА Новости, 27.12.2022
На Алтае вынесли приговор женщине, угрожавшей сбросить дочь с балкона
Жительницу Алтайского края осудили на полгода ограничения свободы за то, что угрожала сбросить дочь с балкона, чтобы вернуть мужа, сообщает объединенная... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T21:37
2022-12-27T21:37
2022-12-27T21:38
происшествия
алтайский край
алейск
россия
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БАРНАУЛ, 27 дек - РИА Новости. Жительницу Алтайского края осудили на полгода ограничения свободы за то, что угрожала сбросить дочь с балкона, чтобы вернуть мужа, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "Между супругами разразился конфликт… Мужчина решил уйти из дома. Конфликт переместился на улицу. Женщина, выбежав на балкон, продолжала пытаться остановить супруга…Она схватила любимого щенка мужа и свесила скулящую собаку с балкона, выкрикивая: "Забирай". Но и это не подействовало. Тогда за балконом оказалась плачущая дочка", - говорится в сообщении. Крики соседей привели женщину в чувство, спохватившись, она убрала ребёнка. "Приговором мирового судьи судебного участка № 2 города Алейска она была осуждена по ч. 1 ст. 119 УК РФ – "угроза убийством и причинение тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы" к шести месяцам ограничения свободы", - отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20220912/balkon-1816328956.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, алтайский край, алейск, россия
Происшествия, Алтайский край, Алейск, Россия
21:37 27.12.2022 (обновлено: 21:38 27.12.2022)
На Алтае вынесли приговор женщине, угрожавшей сбросить дочь с балкона
На Алтае женщину осудили за то, что угрожала сбросить дочь с балкона, чтобы вернуть мужа
БАРНАУЛ, 27 дек - РИА Новости. Жительницу Алтайского края осудили на полгода ограничения свободы за то, что угрожала сбросить дочь с балкона, чтобы вернуть мужа, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Между супругами разразился конфликт… Мужчина решил уйти из дома. Конфликт переместился на улицу. Женщина, выбежав на балкон, продолжала пытаться остановить супруга…Она схватила любимого щенка мужа и свесила скулящую собаку с балкона, выкрикивая: "Забирай". Но и это не подействовало. Тогда за балконом оказалась плачущая дочка", - говорится в сообщении.
Крики соседей привели женщину в чувство, спохватившись, она убрала ребёнка.
"Приговором мирового судьи судебного участка № 2 города Алейска
она была осуждена по ч. 1 ст. 119 УК РФ
– "угроза убийством и причинение тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы" к шести месяцам ограничения свободы", - отмечает пресс-служба.