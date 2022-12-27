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На Алтае вынесли приговор женщине, угрожавшей сбросить дочь с балкона

На Алтае вынесли приговор женщине, угрожавшей сбросить дочь с балкона - РИА Новости, 27.12.2022

На Алтае вынесли приговор женщине, угрожавшей сбросить дочь с балкона

Жительницу Алтайского края осудили на полгода ограничения свободы за то, что угрожала сбросить дочь с балкона, чтобы вернуть мужа, сообщает объединенная... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T21:37

2022-12-27T21:37

2022-12-27T21:38

происшествия

алтайский край

алейск

россия

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БАРНАУЛ, 27 дек - РИА Новости. Жительницу Алтайского края осудили на полгода ограничения свободы за то, что угрожала сбросить дочь с балкона, чтобы вернуть мужа, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "Между супругами разразился конфликт… Мужчина решил уйти из дома. Конфликт переместился на улицу. Женщина, выбежав на балкон, продолжала пытаться остановить супруга…Она схватила любимого щенка мужа и свесила скулящую собаку с балкона, выкрикивая: "Забирай". Но и это не подействовало. Тогда за балконом оказалась плачущая дочка", - говорится в сообщении. Крики соседей привели женщину в чувство, спохватившись, она убрала ребёнка. "Приговором мирового судьи судебного участка № 2 города Алейска она была осуждена по ч. 1 ст. 119 УК РФ – "угроза убийством и причинение тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы" к шести месяцам ограничения свободы", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20220912/balkon-1816328956.html

алтайский край

алейск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, алтайский край, алейск, россия