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Фадеев рассказал о реакции международных организаций на преступления Киева - РИА Новости, 27.12.2022
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Фадеев рассказал о реакции международных организаций на преступления Киева
Фадеев рассказал о реакции международных организаций на преступления Киева - РИА Новости, 27.12.2022
Фадеев рассказал о реакции международных организаций на преступления Киева
Ответов от международных организаций на материалы о преступлениях Киева нет, они в курсе ситуации, но предпочитают держать язык за зубами, заявил председатель... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T19:00
2022-12-27T19:00
обсе
следственный комитет россии (ск рф)
россия
киев
макеевка
оон
валерий фадеев
в мире
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ответов от международных организаций на материалы о преступлениях Киева нет, они в курсе ситуации, но предпочитают держать язык за зубами, заявил председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Ранее Фадеев направил обращения Верховному Комиссару ООН по правам человека, СЕ, ОБСЕ, МККК, Amnesty International из-за казни жителей под Купянском. Также в ноябре глава СПЧ направил в международные организации видео с казнью российских военнопленных в Макеевке и потребовал расследования. Кроме того, совет периодически направляет международным организациям, иностранным правозащитникам, политикам и журналистам материалы о преступлениях украинских военнослужащих. "Ответа нет. Но как ответа нет - иногда ответные письма присылают, понятно, что наша информация доходит до них, и не все выбрасывают в урну эту информацию. Конечно, они в курсе, но ситуация политическая такова, что они не могут высказываться. Даже те, кто не поддерживают киевский политический режим, они предпочитают держать язык за зубами", - сказал Фадеев журналистам. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по "видео из Купянска" с убийствами мирных жителей. В сообщении в Telegram-канале СК РФ отмечалось, что бывший командир нацбатальона "Азов"* (организация запрещена в РФ) Максим Жорин опубликовал кадры с телами убитых мирных жителей со связанными руками в городе Купянске Харьковской области, утверждая, что к их убийству причастны российские военнослужащие. В сообщении СК РФ подчеркивалось, что обстановка в видео свидетельствует о том, что видео снято недавно, то есть в период нахождения населенного пункта под контролем украинских войск. Внутренние параметры видеоролика также показывают, что он снят днем 9 октября. Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима, отмечалось в сообщении СК. Кроме того, ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили более 10 попавших в плен российских военнослужащих. Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации. В октябре Украинские войска нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841728353.html
https://ria.ru/20221220/es-1839886492.html
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обсе, следственный комитет россии (ск рф), россия, киев, макеевка, оон, валерий фадеев, в мире, александр бастрыкин
ОБСЕ, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Киев, Макеевка, ООН, Валерий Фадеев, В мире, Александр Бастрыкин
19:00 27.12.2022
 
Фадеев рассказал о реакции международных организаций на преступления Киева

Фадеев: международные организации в курсе преступлений Киева, но держат язык за зубами

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Валерий Фадеев . Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ответов от международных организаций на материалы о преступлениях Киева нет, они в курсе ситуации, но предпочитают держать язык за зубами, заявил председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
Ранее Фадеев направил обращения Верховному Комиссару ООН по правам человека, СЕ, ОБСЕ, МККК, Amnesty International из-за казни жителей под Купянском. Также в ноябре глава СПЧ направил в международные организации видео с казнью российских военнопленных в Макеевке и потребовал расследования. Кроме того, совет периодически направляет международным организациям, иностранным правозащитникам, политикам и журналистам материалы о преступлениях украинских военнослужащих.
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"Ответа нет. Но как ответа нет - иногда ответные письма присылают, понятно, что наша информация доходит до них, и не все выбрасывают в урну эту информацию. Конечно, они в курсе, но ситуация политическая такова, что они не могут высказываться. Даже те, кто не поддерживают киевский политический режим, они предпочитают держать язык за зубами", - сказал Фадеев журналистам.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по "видео из Купянска" с убийствами мирных жителей. В сообщении в Telegram-канале СК РФ отмечалось, что бывший командир нацбатальона "Азов"* (организация запрещена в РФ) Максим Жорин опубликовал кадры с телами убитых мирных жителей со связанными руками в городе Купянске Харьковской области, утверждая, что к их убийству причастны российские военнослужащие. В сообщении СК РФ подчеркивалось, что обстановка в видео свидетельствует о том, что видео снято недавно, то есть в период нахождения населенного пункта под контролем украинских войск. Внутренние параметры видеоролика также показывают, что он снят днем 9 октября. Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима, отмечалось в сообщении СК.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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В МИД заявили, что ЕС скрывает причастность к преступлениям на Украине
Кроме того, ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили более 10 попавших в плен российских военнослужащих. Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.
В октябре Украинские войска нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Украинский военный в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 13:12Специальная военная операция на Украине
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ОБСЕСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКиевМакеевкаООНВалерий ФадеевВ миреАлександр Бастрыкин
 
 
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