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Роструд напомнил про оплату за выход на работу в праздничный день - РИА Новости, 27.12.2022
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Роструд напомнил про оплату за выход на работу в праздничный день
Роструд напомнил про оплату за выход на работу в праздничный день - РИА Новости, 27.12.2022
Роструд напомнил про оплату за выход на работу в праздничный день
За выход на работу в праздничный день трудовым кодексом установлены гарантии повышенной оплаты труда - в двойном размере, сообщается в официальном... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T12:42
2022-12-27T12:42
общество
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. За выход на работу в праздничный день трудовым кодексом установлены гарантии повышенной оплаты труда - в двойном размере, сообщается в официальном Telegram-канале Роструда. Дни с 1 по 8 января 2023 года объявлены в России нерабочими в связи с новогодними праздниками. "Трудовым кодексом установлены гарантии повышенной оплаты труда тем, кто привлекается к работе в такие дни: работникам, получающим оклад - не менее чем в двойном размере; для сдельщиков - не менее чем по двойным сдельным расценкам; для работников, чей труд оплачивается по тарифам – в размере не менее двойной тарифной ставки", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что по желанию работника за работу в нерабочий праздничный день ему может быть предоставлен другой день отдыха, в этом случае работа в этот день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. "В случае нарушения трудовых прав работник может обратиться в государственную инспекцию труда. Направить обращение можно через сервис "Сообщить о проблеме " на портале "Онлайнинспекция.рф", - заключили в Роструде.
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общество, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Общество, Россия, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
12:42 27.12.2022
 
Роструд напомнил про оплату за выход на работу в праздничный день

Роструд напомнил про повышенную оплату за выход на работу в праздничный день

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСотрудники одного из московских офисов
Сотрудники одного из московских офисов - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники одного из московских офисов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. За выход на работу в праздничный день трудовым кодексом установлены гарантии повышенной оплаты труда - в двойном размере, сообщается в официальном Telegram-канале Роструда.
Дни с 1 по 8 января 2023 года объявлены в России нерабочими в связи с новогодними праздниками.
"Трудовым кодексом установлены гарантии повышенной оплаты труда тем, кто привлекается к работе в такие дни: работникам, получающим оклад - не менее чем в двойном размере; для сдельщиков - не менее чем по двойным сдельным расценкам; для работников, чей труд оплачивается по тарифам – в размере не менее двойной тарифной ставки", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что по желанию работника за работу в нерабочий праздничный день ему может быть предоставлен другой день отдыха, в этом случае работа в этот день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
"В случае нарушения трудовых прав работник может обратиться в государственную инспекцию труда. Направить обращение можно через сервис "Сообщить о проблеме " на портале "Онлайнинспекция.рф", - заключили в Роструде.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
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