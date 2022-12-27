https://ria.ru/20221227/prazdnik-1841619241.html

Роструд напомнил про оплату за выход на работу в праздничный день

Роструд напомнил про оплату за выход на работу в праздничный день - РИА Новости, 27.12.2022

Роструд напомнил про оплату за выход на работу в праздничный день

За выход на работу в праздничный день трудовым кодексом установлены гарантии повышенной оплаты труда - в двойном размере, сообщается в официальном... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T12:42

2022-12-27T12:42

2022-12-27T12:42

общество

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. За выход на работу в праздничный день трудовым кодексом установлены гарантии повышенной оплаты труда - в двойном размере, сообщается в официальном Telegram-канале Роструда. Дни с 1 по 8 января 2023 года объявлены в России нерабочими в связи с новогодними праздниками. "Трудовым кодексом установлены гарантии повышенной оплаты труда тем, кто привлекается к работе в такие дни: работникам, получающим оклад - не менее чем в двойном размере; для сдельщиков - не менее чем по двойным сдельным расценкам; для работников, чей труд оплачивается по тарифам – в размере не менее двойной тарифной ставки", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что по желанию работника за работу в нерабочий праздничный день ему может быть предоставлен другой день отдыха, в этом случае работа в этот день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. "В случае нарушения трудовых прав работник может обратиться в государственную инспекцию труда. Направить обращение можно через сервис "Сообщить о проблеме " на портале "Онлайнинспекция.рф", - заключили в Роструде.

https://ria.ru/20221116/rostrud-1831870396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд)