https://ria.ru/20221227/prazdnik-1841557429.html

Психологи дали советы людям, работающим в новогодние праздники

Психологи дали советы людям, работающим в новогодние праздники - РИА Новости, 27.12.2022

Психологи дали советы людям, работающим в новогодние праздники

Людям, которые вынуждены работать в новогодние праздники, стоит отнестись к сложившейся ситуации рационально, а не превращать ее в катастрофу, рекомендуется... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T09:18

2022-12-27T09:18

2022-12-27T11:29

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Людям, которые вынуждены работать в новогодние праздники, стоит отнестись к сложившейся ситуации рационально, а не превращать ее в катастрофу, рекомендуется также похвалить себя и поощрить каким-нибудь подарком, сообщили РИА Новости психологи. Как отмечают опрошенные специалисты, в новогодние праздники нужно по возможности освободить себя от любых рабочих задач и дать себе время на полноценный отдых. Так, например, кандидат наук, врач-психотерапевт Диана Генварская отметила, что брать подработку в новогодние праздники вредно, так как впоследствии это может привести к неспособности переключаться между отдыхом и работой. "Это вредно для психики, когда все остальные отдыхают, а ты работаешь, потому что ты по-настоящему потом не можешь отдыхать. Не каждый человек имеет навык переключения от отдыха к работе, а это два противоположных состояния. И переключиться потом на расслабленный вид отдыха, где мы замечаем все детали окружающего пространства, нашего внутреннего ощущения, очень сложно", - сказала Генварская. Тем людям, которые вынуждены работать в Новый год, специалисты советуют поискать положительные стороны и не превращать ситуацию в катастрофу. Так, психолог-консультант Илья Шабшин рассказал, что декатастрофизация - это спокойное, объективное и рациональное отношение к событиям. Он посоветовал уйти от категоричных оценок к более сбалансированной позиции. "Необходимо отнестись к тому, что в новогодние праздники придется работать, не как к трагедии. Здесь об этом речь и идет, чтобы человек сам выбрал такое восприятие этого рабочего дня, чтобы не преувеличивать и себя не накручивать", - сказал Шабшин. Изменить мнение о ситуации поможет составление списка серьезных катастроф, на фоне которых выход на работу в праздники уже покажется не таким значительным и болезненным. В свою очередь, психолог Ольга Батуева советует похвалить себя за работу в выходные дни. По ее словам, можно, например, сходить в SPA-салон или купить что-нибудь, что давно хотелось. "За то, что человек работает в выходной день, он получает деньги в двойном размере, потом он с удовольствием на эти деньги может отдохнуть, купить себе что-нибудь. Тут каждый выбирает для себя то, что ему полезно и приятно. Кто-то идет на шоппинг, кто-то идет в спортзал или просто гулять, кто-то идет в SPA-салон, кто-то сидит дома и смотрит сериал", - сказала Батуева. Также она посоветовала встретить новый год с близкими людьми повторно.

https://ria.ru/20221227/issledovanie-1841546860.html

https://ria.ru/20221227/bokal-1841551536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, новый год, россия